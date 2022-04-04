3 con giáp không nên sinh con vào năm 2022 để tránh xung khắc với cha mẹ, tài vận lao đao

Chuyên gia phong thủy cho biết, trong năm Nhâm Dần 2022, có 3 con giáp không thích hợp để sinh con.

Tuổi Thân

Năm 2022 là năm tam tai của người tuổi Thân nên không thích hợp thực hiện những chuyện lớn, nhất là sinh con. Chưa kể, Dần và Thân thuộc tứ hành xung, nếu như cố chấp sinh con thì đứa trẻ cũng sẽ không hợp với bố mẹ.

Tính tình đứa trẻ cứ ngang bướng, thích làm chuyện không đâu, dễ gây hại cho bản thân và mang họa đến cho gia đình. Có một đứa con như vậy thật sự khiến cho bố mẹ lao tâm khổ tứ, sức khỏe bị ảnh hưởng, cũng không còn tỉnh táo để làm việc hiệu quả.

Tuổi Tỵ

Vợ chồng tuổi Tỵ cũng không nên sinh con vào năm Dần vì tương xung, dễ khiến đứa trẻ gặp nhiều chuyện thị phi, thua thiệt bạn bè. Không chỉ vậy, con tuổi Dần sẽ làm giảm phúc khí của bố mẹ tuổi Ty, đường tài vận cũng suy kiệt.

Từ đây, buôn bán cứ lỗ vốn, mà đầu tư kinh doanh cũng thất bại làm tán gia bại sản, thậm chí nợ nần chồng chất. Như thế không mang đến cho đứa trẻ một môi trường sống tốt nhất, làm ảnh hưởng đến tính cách và tương lai sau này.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi có vận mệnh tốt, số ăn sung mặc sướng nhưng nếu muốn con của mình sinh ra cũng được vậy thì đừng vội vàng sinh trong năm Dần. Bởi Dần và Hợi cũng nằm trong bộ tứ hành xung. Cứ mặc kệ sinh con không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà tiền tài cũng thất thoát.

Vậy nên chờ thêm vài năm nữa, khi hợp phong thủy, tâm lý vững vàng, điều kiện kinh tế tốt thì mới nên chào đón một thành viên mới đến với gia đình nhé.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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