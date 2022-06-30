Những con giáp cẩn thận thị phi, tiểu nhân ám toán trong 7 ngày tới

Công việc kinh doanh đi xuống, trong 7 ngày tới tuổi Tuất gặp nhiều khó khăn không chỉ là công việc mà là chuyện tình cảm. Người làm công ăn lương không được ưu ái, cấp trên không thích bạn vì cách làm việc cá nhân. Căn bản bạn đưa quá nhiều tình cảm riêng tư vào công việc, khiến cho công việc không được công bằng.

Nếu tiếp tục như vậy thì sớm muộn vị trí mà bạn có cũng không giữ được, cấp trên buộc phải thay thế người mới. Hãy dùng cái tâm để làm việc, đừng có tâm lý đứng núi này trông núi nọ nữa nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu buồn vì phát hiện người bạn tri kỉ của mình đã thay lòng. Cần phải tìm hiểu kĩ nguyên nhân vì sao, chuyện tình cảm hay là do tiền bạc nhé. Có nhiều người vì cùng thích một người mà tình cảm bạn bè rạn nứt đó.

Trong 7 ngày tới đây công việc kinh doanh xuống dốc. Có vẻ như bạn và người ấy không thực sự ăn ý trong công việc. Người ấy chỉ muốn lợi dụng vốn liếng của bạn thôi còn đến lúc không thấy lợi là thay lòng, quay đi tìm người khác. Đúng là bạn đã sai lầm khi quá tin người rồi nên việc cần làm là vững vàng, vượt lên khó khăn để khẳng định mình.

Tuổi Mùi

Ảnh minh họa: Internet

Tình cảm của tuổi Mùi trong 7 ngày tới vô cùng đau đầu. Có vẻ như người ấy và bạn đã không còn yêu thương như trước, đối phương đang xao động trước ai đó. Bạn cần phải tìm hiểu rõ ràng chuyện này, xem lại mối quan hệ nếu như để đi quá xa sẽ khó lòng cứu vãn.

Tình hình tài chính không tốt, công việc kinh doanh đang thuận lợi tự nhiên đi xuống. Có vẻ như bạn đang đi sai đường. Từ từ đầu tư, tính toán kĩ càng một chút, tìm hiểu thị trường nhé, đừng vội vàng thấy lợi trước mắt mà lao vào kẻo mất cả chì lẫn chài.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.