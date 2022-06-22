Năm ngoái khốn khó đủ đường, năm nay 3 con giáp may mắn lội ngược dòng, nhìn đâu cũng thấy tiền

12 con giáp tử vi 22/06/2022 07:00

Theo các chuyên gia, đây là 3 con giáp có cú lội ngược dòng ngoạn mục, nhất là trong chuyện tiền bạc.

Tuổi Sửu

Năm ngoái khốn khó đủ đường, năm nay 3 con giáp may mắn lội ngược dòng, nhìn đâu cũng thấy tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Năm ngoái - năm Tân Sửu 2021, cũng là năm tuổi của những người tuổi Sửu, do dính hạn Thái tuế nên họ khá lao đao trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Tuy nhiên, khổ tận cam lai, bước sang năm nay họ sẽ được đền bù lại gấp nhiều lần và trở thành 1 trong những con giáp được ưu ái nhất.

Tuổi Sửu trời sinh đã là một con giáp thông minh, nhạy bén. Người tuổi Sửu có khả năng học hỏi rất nhanh. Tuy nhiên vì tính cách nóng vội, hấp tấp nên dễ hỏng việc, công việc và sự nghiệp vì thế mà bị ảnh hưởng, gặp khó khăn trong chinh phục gặt hái thành công.

Tuy nhiên, trải qua những thất bại, tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho mình, người tuổi Sửu sẽ bước vào năm 2022 với sự tự tin và quyết tâm lớn. Vào thời điểm này, các bạn hoàn toàn có thể phát huy khả năng của bản thân, dụng công phát triển sự nghiệp.

Tuổi Mùi

Năm ngoái khốn khó đủ đường, năm nay 3 con giáp may mắn lội ngược dòng, nhìn đâu cũng thấy tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Năm ngoái - năm Tân Sửu 2021, cũng là năm tuổi của những người tuổi Sửu, do dính hạn Thái tuế nên họ khá lao đao trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Tuy nhiên, khổ tận cam lai, bước sang năm nay họ sẽ được đền bù lại gấp nhiều lần và trở thành 1 trong những con giáp được ưu ái nhất.

Người tuổi Mùi bản tính phóng khoáng, ham vui, ưa mạo hiểm, thích thử những điều mới lạ. Có thể ở giai đoạn đầu của cuộc đời, người tuổi Mùi phải nếm trải không ít thất bại, nhưng điểm mạnh của con giáp này là không dễ dàng từ bỏ mục tiêu và lý tưởng.

Nhờ sự nhiệt huyết, giàu năng lượng tích cực và tinh thần vươn lên không mệt mỏi nên cuộc đời của các bạn ở giai đoạn trung vận trở ra sẽ xuất hiện những bước ngoặt lớn, có tính chất thay đổi cục diện theo hướng tích cực, thuận lợi, suôn sẻ.

Tuổi Ngọ

Năm ngoái khốn khó đủ đường, năm nay 3 con giáp may mắn lội ngược dòng, nhìn đâu cũng thấy tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Tân Sửu, do Ngọ và Sửu tạo thành 1 trong 6 cặp con giáp Lục hại nên sự nghiệp của những người tuổi Ngọ hầu như không có nhiều tiến triển, thậm chí còn đi lùi hơn so với các năm trước đó, dù có nỗ lực nhiều nhưng kết quả không đi đến đâu.

Tuy nhiên, chia tay năm cũ, được quý nhân phù trợ, tuổi Ngọ cũng nói lời tạm biệt với những khó khăn này và có 1 khởi đầu vô cùng tươi sáng, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ, tiền vào như nước. Thậm chí, tuổi Ngọ còn phát huy được hết sự thính nhạy và thông minh của họ, tìm được nhiều cơ hội để đầu tư tốt nên được coi là 1 trong những con giáp giàu có nhất trong năm nay.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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