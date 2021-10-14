Đúng ngày mai, thứ Sáu 15/10/2021, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, cục diện TAM HỢP khiến tài vận thăng hoa bất ngờ

12 con giáp tử vi 14/10/2021 06:00

Tử vi 12 con giáp cho hay, thứ Sáu 15/10/2021, 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, cục diện TAM HỢP khiến tài vận thăng hoa bất ngờ.

Tuổi Sửu

Thiên Tài nhập cục là tín hiệu đáng mừng cho đường tài lộc của con giáp tuổi Sửu. Con giáp may mắn này dù làm nghề kinh doanh hay làm công ăn lương thì cũng đều có lộc lá về tay, rủng rỉnh tiền tiêu trong ngày hôm nay, không cần lo lắng nhiều về vấn đề tài chính.

Tài chính dư dả là nguồn động lực không nhỏ khích lệ bạn dám làm những điều mà bản thân trước giờ chưa bao giờ thử. Hãy tận dụng tối đa cơ hội trước mắt để học hỏi nhiều hơn, bạn sẽ tiếp thu được nhiều điều bổ ích và biến chúng thành lợi thế của mình đấy.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tam Hợp cục che chở mang tới cho người tuổi Dậu những cơ hội làm ăn kinh doanh thuận lợi. Việc đầu tư có lãi, lợi nhuận thu về khoản không nhỏ càng khiến những chú Gà thêm kiên định về con đường mình đã lựa chọn. Có công mài sắt có ngày nên kim, những vất vả trước đó của bạn đã được đền đáp xứng đáng.

Tuy nhiên, vì có Thiên Quan nên đôi lúc bạn khá phân vân, có thể bắt đầu các dự án mới với nhiều ý tưởng và sự lựa chọn khác nhau. Đừng ngại với một chút bối rối và hỗn loạn đang có, hãy cứ tự tin hành động, sức sáng tạo của bạn sẽ đem đến cho bạn nhiều thành quả rực rỡ hơn nữa.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Chính Tài xuất hiện cho thấy nhiều vấn đề tiền bạc của con giáp tuổi Tuất đã được giải quyết ổn thỏa giúp bạn có thêm năng lượng. Thậm chí, có người bốc thăm trúng thưởng hoặc nhận được tiền trả nợ từ ai đó đã vay từ lâu.

Nhân lúc tài chính đang ổn định, bản mệnh nên có những kế hoạch phù hợp để sử dụng khoản tiền bạc dư dôi, có thể tiết kiệm một phần để phòng khi ốm đau bệnh tật, cũng có thể đầu tư thêm vào các lĩnh vực mới để tiền bạc không ngừng sinh sôi.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Sau Rằm tháng 9 âm lịch, 4 con giáp bước vào thời kỳ ‘HOÀNG KIM’, chuẩn bị túi 3 gang đựng tiền rước lộc đi là vừa

Sau Rằm tháng 9 âm lịch, 4 con giáp bước vào thời kỳ ‘HOÀNG KIM’, chuẩn bị túi 3 gang đựng tiền rước lộc đi là vừa

Theo tử vi 12 con giáp trong tháng 9 âm lịch này, đặc biệt sau ngày Rằm có 4 con giáp bước vào thời kỳ ‘HOÀNG KIM’, chuẩn bị túi 3 gang đựng tiền rước lộc đi là vừa.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn tử vi thứ Sáu

TIN MỚI NHẤT

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Dọn dẹp bể chứa nước, 4 sinh viên tử vong nghi ngờ tiếp xúc với khí độc

Video 51 phút trước
Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Mừng 3 con giáp TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, đổi đời chỉ sau một đêm, vận khí tăng cao, tài khoản nhảy số ầm ầm, tiêu xài thả ga trong 3 ngày cuối tuần

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Bắt sống rắn hổ mang chúa dài 3 mét bò vào nhà vệ sinh khiến cả gia đình sợ thót tim

Video 1 giờ 51 phút trước
Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Trong nửa cuối tháng 10 dương lịch, 3 con giáp đụng đâu cũng HÁI RA TIỀN, Thần Tài mở cung tài lộc, vận số phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Hậu trường 2 giờ 23 phút trước
Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Trong 7 ngày tới, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, TIỀN TÀI RỦNG RỈNH, tình duyên đỏ thắm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 21 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 4 giờ 51 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai