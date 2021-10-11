Đúng ngày mai, thứ Ba 12/10/2021, Trời đổ cơn mưa TÀI LỘC, 3 con giáp 'nhanh tay, nhanh mắt' nắm bắt thời cơ đổi đời trong phút chốc

12 con giáp tử vi 11/10/2021 06:00

Tử vi 12 con giáp cho hay, đúng ngày mai, thứ Ba 12/10/2021, 3 con giáp may mắn 'nhanh tay, nhanh mắt' nắm bắt thời cơ vàng ngọc, đổi đời trong chớp mắt.

Tuổi Dần

Dần Tuất Bán Hợp, người tuổi Dần trong ngày thứ Ba này có thể thoải mái thể hiện tài năng của mình, ghi điểm trong mắt đồng nghiệp và cấp trên. Con đường thăng tiến của bạn đang rộng mở ngay trước mắt.

Lại thêm Thực Thần xuất hiện, tin vui về tài lộc đến khiến con giáp may mắn không khỏi bất ngờ. Nhất là với những người làm nghề tự do nay kinh doanh buôn bán, một khoản tiền kha khá sẽ rơi vào túi bạn đó. Hãy nhanh tay nắm bắt cơ hội đổi đời, lên hương nhé!

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Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Thiên Tài nhập cục, vận trình tài lộc của người tuổi Tỵ trong ngày thứ Ba này có hướng khởi sắc mạnh mẽ. Bản mệnh có được các khoản tiền này từ nguồn thu phụ, nghề tay trái hay nhờ may mắn mà trúng thưởng, trúng số bất ngờ.

Với sự nhạy bén của mình, bạn nhanh chóng nhìn ra được cơ hội kiếm tiền hiếm có và ngay lập tức nắm bắt lấy, chẳng để bỏ lỡ thời cơ. Tuy nhiên bạn cũng đừng vì nóng vội mà hành động thiếu cẩn trọng, bỏ qua những rủi ro tiềm ẩn mà liều lĩnh dấn thân.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Thứ Ba này, người tuổi Ngọ gặp khá nhiều thuận lợi trong công việc cũng như trong các mối quan hệ xã giao của mình nhờ sự trợ giúp của cục diện Ngọ Tuất Bán Hợp. Bạn cũng có cơ hội gặp gỡ, giao lưu và làm quen với những đối tác tiềm năng trong ngày này.

Lại thêm Chính Tài độ mệnh, nguồn thu nhập chính của bản mệnh không những ổn định mà còn có dấu hiệu tăng tiến đáng kể nữa. Đó là nhờ sự thể hiện xuất sắc của bạn trong công việc thời gian vừa qua.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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