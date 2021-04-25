Đúng lễ 30/4, 3 tuổi ĐẮC TÀI ĐẮC LỘC, vạn sự hanh thông, cấp trên ưu ái, lương thưởng tăng ầm ầm, đếm tiền sái tay

12 con giáp tử vi 25/04/2021 11:56

Bản tính siêng năng, cần cù, lại được thần tài chấm số đỏ nên 3 con giáp giàu có này sẽ đắc tài đắc lộc, sự nghiệp thăng tiến, lương thưởng tăng theo cấp số nhân vào đúng dịp lễ 30/4 sắp tới.

Tuổi Tỵ

Đồng hồ vừa điểm sang ngày 30/4, người tuổi Tỵ sẽ liên tục đón tin vui tài lộc ập vào nhà, vận may gõ cửa ầm ầm. Không chỉ công việc suôn sẻ, được cấp trên tín nhiệm mà nghề tay trái cũng giúp con giáp may mắn này gom được lợi nhuận cực khủng trong ngày cuối cùng tháng 4/2021.

Nếu đang bị kẻ xấu hãm hại, tiểu nhân ngáng đường Tỵ cũng đừng quá lo lắng bởi chỉ cần dám dấn thân, vượt qua chính mình bạn ắt bước lên đỉnh vinh quang. Tiền chất chật két, cứ vơi lại đầy, càng về cuối tháng càng vượng tài vượng lộc chính là phúc phần Tỵ xứng đáng nhận được trong dịp lễ lớn sắp tới.

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Tỵ sẽ liên tục đón tin vui tài lộc ập vào nhà - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi dù là nam hay nữ đều là con giáp sinh ra đã ngậm thìa vàng, cuộc đời sung túc an nhàn hơn người. Họ khởi nghiệp thành công, làm ăn thuận lợi, của nả rủ nhau chạy vào túi nên trước ngưỡng 40, các Hợi sẽ nhà xe có đủ, tiêu pha xả láng cũng chẳng lo cạn tiền.

Theo tử vi ngày mới, vừa sang ngày 30/4, đặc biệt là giữa ngày, con giáp may mắn tuổi Hợi sẽ càng vượng vận tài lộc. Được cấp trên ưu ái nâng đỡ, quý nhân chiếu cố nên Hợi sẽ hái ra tiền, nhận được tiền thưởng cực lớn dịp lễ, chỉ việc nằm ngửa mà ăn, rung đùi hưởng lộc.

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Hợi sẽ hái ra tiền, nhận được tiền thưởng cực lớn dịp lễ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Những cố gắng bấy lâu nay của người tuổi Sửu sẽ được đáp đền xứng đáng với vô số cơ hội kiếm tiền trong những ngày tháng 4. Sao Hồng Loan chiếu mệnh, vào cuối tháng 4, như hổ mọc thêm cánh, Sửu sẽ ngập trong nhung lụa, muốn nghèo cũng chẳng được.

Không chỉ riêng tháng 4 mà bước sang tháng 5/2021, con giáp tuổi Sửu sẽ khiến ai cũng phải ganh tỵ với những gì họ có được. Tình tiền viên mãn, của nả chất đống, cứ thế mà đổi đời là phúc phần mà Sửu nhận được trong thời gian còn lại của năm 2021. 

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Sửu sẽ khiến ai cũng phải ganh tỵ với những gì họ có được - Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Vận may tự gõ cửa, 3 tuổi có số GIÀU NHANH đến chóng mặt nhất 3 tháng tới, tiền tài đỏ rực như son, dễ lên nhà lầu xe sang chỉ sau một đêm

Vận may tự gõ cửa, 3 tuổi có số GIÀU NHANH đến chóng mặt nhất 3 tháng tới, tiền tài đỏ rực như son, dễ lên nhà lầu xe sang chỉ sau một đêm

Trong 3 tháng tới, đây là 3 con giáp may mắn nhất khi chỉ cần ngồi nhà, vận may đã tự tìm tới, có số đổi đời làm đại gia, giàu nhanh đến chóng mặt.

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