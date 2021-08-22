Đúng 7 ngày tới, 4 con giáp sau muốn tiền có tiền, cầu giàu có sẽ được giàu có

12 con giáp tử vi 22/08/2021 10:57

Chuyên gia tử vi hàng ngày chỉ rõ, trong đúng 7 ngày tới đây, chỉ cần ước gì 4 con giáp sau sẽ được toại nguyện ngay lập tức.

Tuổi Sửu

Lá số tử vi hàng ngày của Sửu cho thấy, con giáp này không cần phải đợi lâu nữa, chỉ cần bước vào 7 ngày tới đây, Sửu sẽ liên tục đón nhận hỉ sự về tiền bạc, sự nghiệp. Con giáp này có cát tinh chiếu mệnh, cầu gì cũng dễ dàng được đáp ứng. Bản mệnh của Sửu vốn chăm chỉ, làm ăn thành tâm nên tiền của đến tay cũng là điều dễ hiểu.

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 Sửu sắp đón nhận nhiều tài lộc trong 7 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ tính tình ngay thẳng, không thích chuyện thị phi, tuy nhiên lại hay bị kẻ xấu ghen ghét hãm hại. Tử vi cho biết, trong 7 ngày tới đây, có thể có một số chuyện tiêu cực ập đến với Ngọ, nhưng con giáp này không cần lo lắng, chỉ cần chuyên tâm làm việc của mình là ổn. Đường tài vận nhìn chung cũng rất vượng, ai ghen ghét mặc ai, Ngọ chỉ cần làm việc chăm chỉ, đúng với lương tâm, vì không ai có thể sống thay cuộc đời của chính mình.

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 Tài vận của Ngọ tương đối tốt trong 7 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Tử vi hàng ngày của Mùi dự đoán, 7 ngày tới chính là thời gian vàng bạc dành cho Mùi. Nếu con giáp này biết nắm bắt cơ hội thì đây sẽ là cơ hội ngàn năm có một để hái vàng hái lộc. Mùi có nhiều mong muốn, dự định, và trong thời gian này, dù không quá dài nhưng cũng đủ để Mùi thực hiện và đạt được một số dự định tốt của mình.

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 Cơ hội đến rồi đi, Mùi nên nhanh chóng nắm bắt để tăng lộc lá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi hàng ngày, người tuổi Thìn rất được quý nhân ưu ái, từ đầu tháng đến nay đã không ngừng được đối đãi ân cần, chỉ đường dẫn lối trong công việc. 7 ngày tới đây, Thìn lại tiếp được quý nhân theo sát, làm gì cũng thuận lợi, cầu được ước thấy nhiều thứ.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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