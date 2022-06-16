Cuối tuần, những con giáp bị thần tài 'gạch tên', tiền bạc hao hụt mạnh

Đây là những con giáp không được may mắn cho lắm khi cuối tuần bị dính họa tiền, tình.

Tuổi Dậu

Ảnh minh họa: Internet

Dậu nên xem lại thái độ ứng xử của mình trong công việc nhé. Cấp trên ưu ái bạn nên càng bị đồng nghiệp ghen ăn tức ở. Chính vì vậy mà họ không từ thủ đoạn, nói xấu sau lưng, dìm bạn khiến cho bạn mất đi niềm tin của sếp. Hãy phấn khởi lên, lấy lại tinh thần, làm việc chăm chỉ và chứng minh cho cấp trên thấy được tình yêu công việc của mình.

2 ngày cuối tuần tiền bạc cho vay không đòi lại được. Chính vì sự dễ dãi của bạn mà đến lúc này mất tiền lại mất cả tình cảm bạn bè. Bài học rút ra cho bạn chính là chọn bạn mà chơi.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp tuổi Tý cần chú ý sức khỏe. Tham công tiếc việc, làm việc quá sức làm cho bạn quá độ mệt mỏi, bệnh đau đầu thường xuyên tái phát. Bệnh nhẹ thành nặng vì bạn chủ quan khiến cho tinh thần xuống dốc, làm việc gì cũng không hiệu quả.

Đã thế, tình yêu của bạn cũng không được tốt. Người ấy và bạn liên tục cãi nhau vì tiền. Cần xem lại mối quan hệ này ngay nhé, đừng để tiền tình đều tan nát.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi của 12 con giáp cảnh báo công việc tuổi Sửu không như ý, có vẻ như bạn và người ấy đang không thực sự có sự thống nhất trong cách làm việc nên hay xảy ra bất đồng.

Tình yêu của bạn cũng rạn nứt vì người ấy còn vương vấn quá khứ mãi không thôi. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì nên chấm dứt mối tình này đi kẻo chỉ thêm mất thời gian và mệt nhọc. Tiền đồ phía trước của bạn phụ thuộc rất nhiều vào thái độ làm việc, bạn cần bớt tính tự kiêu đi.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

15 ngày nữa, những con giáp cẩn thận ra đường gặp tiểu nhân, vướng họa mất tiền Nếu không cẩn thận trong những ngày tới đây bạn có thể vướng họa thị phi, tiền bạc không cánh mà bay.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/cuoi-tuan-nhung-con-giap-bi-than-tai-gach-ten-tien-bac-hao-hut-manh-476729.html