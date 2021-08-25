Cuối năm 2021, 3 con giáp này dễ có hỷ sự, sớm YÊN BỀ GIA THẤT, CÔNG DANH RỘNG MỞ, cuộc sống vô cùng hoàn mỹ

Cuối năm 2021 là thời điểm tuyệt vời dành cho người tuổi Dần suy nghĩ đến chuyện lập gia đình. Bản mệnh nóng lòng cùng người trong mộng xây đắp cuộc sống hôn nhân viên mãn, cặp đôi sẽ quấn quýt như đôi uyên ương, cùng nhau lên kế hoạch cho tương lai tốt đẹp mai sau. Người tuổi Dần sẽ có được ý trung nhân như ý và chuyện tình cảm tương đối ổn định, trưởng thành.

Trải qua quá trình yêu đương và tìm hiểu, bản mệnh nhận thấy đây là người dành cho mình tình cảm chân thành và thật lòng, hai bạn sẽ nhanh chóng quyết định về cùng một nhà và nhận được nhiều sự chúc phúc từ bạn bè, đồng nghiệp và gia đình. Tử vi hàng ngày cho biết, nếu kết hôn, tuổi Dần sẽ gặp nhiều niềm vui nở rộ, con đường công danh thăng tiến mạnh mẽ và tiền tài hanh thông.

Lá số tử vi cho thấy, cuối năm 2021 là cơ hội khá thích hợp để người tuổi Thìn quyết định tính chuyện hôn nhâu lâu dài cùng người bạn đời bên cạnh. Bản mệnh nếu sớm yên bề gia thất sẽ vô cùng thuận lợi, vận trình công danh rộng mở, lộc tài bủa vây, người bạn đời tri kỉ sẽ cùng bạn vun vén tổ ấm, cùng nhau có được hạnh phúc viên mãn bền đẹp. Cuộc sống của người tuổi Thìn sau khi kết hôn sẽ ngập tràn hạnh phúc, tình duyên như ý, bạn sẽ sớm đón nhận được tin vui có thành viên mới trong gia đình.

Thìn sắp đón nhận ngập tràn tin vui trong cuối năm nay – Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuổi Thân nếu có đã có đôi có cặp thì đây là khoảng thời gian để hai bạn xác định chuyện trăm năm. Người này là một nửa thật sự của bạn, chuyện tình của bạn trở thành niềm ao ước của mọi người xung quanh khi đối phương luôn dành cho bạn những cử chỉ yêu thương và ngọt ngào.

Thân là người sống tình cảm, cuối năm nay sẽ nhận được đền đáp tương xứng với bản mệnh - Ảnh minh họa: Internet

Bản mệnh sẽ cực kì vượng duyên vào cuối năm 2021, đây là thời điểm bạn cảm nhận người ấy là một nửa mà mình luôn tìm kiếm, suy nghĩ sẽ sớm cùng người này về chung một nhà, xây dựng tổ ấm. Sự quan tâm và chăm sóc của đối phương khiến bạn chìm đắm trong hạnh phúc, hi vọng sẽ có được cuộc hôn nhân viên mãn ngập tràn. Cuộc sống sau hôn nhân của bản mệnh sẽ vô cùng yên ấm, gia đình rộn ràng tiếng cười, cả hai cùng nhau vạch ra những dự định tuyệt vời cho tương lai.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.