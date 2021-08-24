2 tháng cuối năm 2021, 3 con giáp sau ĐẠI CÁT ĐẠI LỢI, làm ăn tới đâu hái ra tiền triệu, tiền tỷ tới đó

12 con giáp tử vi 24/08/2021 21:35

Chẳng cần biết làm nghề gì, nhưng chỉ cần bước vào 2 tháng cuối năm nay, 3 con giáp sau được tử vi hàng ngày dự đoán có tiền tỷ trong tay.

Tuổi Mão

Năm 2021 này được dự đoán là một năm đầy may mắn đối với tuổi Mão. Con giáp này nhận được khá nhiều tài lộc, công việc thì thuận lợi, hanh thông. Tuy nhiên, để mà nói, tài lộc đầy ắp, giàu sang như đại gia thì Mão chưa chạm đến. Có lẽ con giáp này cần thêm thời gian để có được điều này.

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 Năm 2021 là một năm khá may mắn dành cho người tuổi Mão - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi hàng ngày dự đoán trong 2 tháng cuối năm nay, những ai cầm tinh tuổi Mão sẽ có một màn phất lên mạnh mẽ về cả công danh và tài lộc. Không còn chậm như trước, vận trình tài lộc của Mão trong 2 tháng cuối năm này sẽ tăng nhanh bất ngờ, thu nhập của Mão cải thiện rõ rệt, không những nhiều mà còn đều đặn.

Tuổi Tuất

Từ đầu năm đến nay, người tuổi Tuất làm ăn không được thuận lợi cho lắm, tuy dành nhiều sự nỗ lực, cố gắng, nhưng vẫn chưa thu hoạch được nhiều của cải về tay. Tử vi dự đoán, trong 2 tháng cuối năm này, Tuất có thần may mắn hộ mệnh, đã thông minh lại còn gặp may mắn, được quý nhân giúp đỡ hết mình. Nhờ đó, công việc của Tuất phất lên như diều gặp gió, tiền bạc thì ào ào về tay, lúc nào cũng rủng rỉnh.

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 Quý nhân xuất hiện giúp người tuổi Tuất may mắn không ngừng - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tí

Tí đích thị là một trong những con giáp may mắn nhất trong số 12 con giáp. Từ đầu năm đến nay, không có tháng nào là Tí không hốt được lộc lá tràn trề. Ngoài sự may mắn, nâng đỡ của bề trên, còn nhờ sự chăm chỉ, thông minh của Tí. Con giáp này đã đặt ra mục tiêu sẽ kiếm được nhiều tiền, mua nhà mua xe trong cuối năm nay.

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 Có nhiều mục tiêu được Tí đặt ra và đang cố gắng thực hiện - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi cho biết, trong cuối năm nay, dù không thể cùng lúc mua nhà mua xe, nhưng một trong hai thứ đó Tí có thể thực hiện được. Nguồn lực tài chính của con giáp này khá dồi dào, nhưng hãy nhớ giữ lại bên mình một số tiền nhất định để làm ăn tiếp tục sinh lời. Vận trình sự nghiệp của Tí tiếp tục có nhiều đột phá, vị trí của con giáp này trong công việc ngày càng vững chắc.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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