Bí quyết để phụ nữ dù đi đâu làm gì cũng toát ra khí chất cao sang, quý phái khiến đàn ông mê đắm

12 con giáp tử vi 24/08/2021 20:32

Chỉ cần làm được 2/4 điều dưới đây, bạn sẽ ngay lập tức trở thành kiểu phụ nữ quyến rũ khiến cánh mày râu chẳng thể nào thoát khỏi lưới tình.

Luôn là phiên bản tốt nhất của mình

Yếu tố đầu tiên tạo ra ấn tượng trong mắt đàn ông chính là ngoại hình của phụ nữ. Mặc dù chúng ta vẫn thường nghe “tốt gỗ hơn tốt nước sơn”, nhưng thực tế thì ngoại hình vẫn là một thứ gì đó rất quan trọng. Nếu bạn không có vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành cũng không sao. Chỉ cần bạn biết cách chăm chút cho bản thân, đầu tư cho cơ thể mình một cách vừa đủ. Khi ra ngoài, dù ở bất cứ đâu, bạn cũng nên là phiên bản tốt nhất của chính mình, đừng để bộ dạng xuề xòa bị bắt gặp, nó sẽ làm bạn bị mất điểm trầm trọng.

phu nu quyen ru 1
 Phụ nữ hãy cố gắng chăm chút cho bản thân mình thật tốt - Ảnh minh họa: Internet

Bản lĩnh, tỉnh táo trong mọi tình huống

Làm người phụ nữ quyến rũ không chỉ cần chăm chút ngoại hình, mà còn rất cần sự tỉnh táo, lý trí trong mọi việc. Phụ nữ nếu chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời chắc chắn sẽ khiến đàn ông cảm thấy nhàm chán. Nhưng nếu bạn có chính kiến riêng của bản thân, mạnh mẽ và bản lĩnh đúng lúc, ủy mị khi cần thì sẽ tạo nên nét riêng thu hút người khác giới.

phu nu quyen ru 2
 Phụ nữ thông minh là biết lúc nào cần lý trí, lúc nào cần cảm xúc với đối phương - Ảnh minh họa: Internet

Luôn giữ nụ cười trên môi

Nụ cười chính là “vũ khí” giết chết trái tim của các đấng mày râu. Chẳng cần biết bạn đẹp hay không đẹp, thông minh giỏi giang hay chỉ bình thường, nhưng một khi sở hữu nụ cười đẹp, chắc chắn bạn sẽ ghi điểm mạnh mẽ trong mắt các anh chàng. Một nụ cười đẹp có thể gây ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hơn nữa, luôn giữ nụ cười trên môi sẽ giúp phụ nữ lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, sống vui vẻ, hạnh phúc.

phu nu quyen ru 3
 Nụ cười sẽ giúp phụ nữ chinh phục mọi trái tim đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Không để tâm những lời người khác nói về mình

Phụ nữ quyến rũ, bản lĩnh chỉ cần tập trung vào chính bản thân mình là đủ, đừng bao giờ bận tâm quá nhiều về những thứ người khác nghĩ về mình. Cuộc sống mà cứ suốt ngày phải bận tâm xem người khác nghĩ gì, nói gì sau lưng mình sẽ rất vất vẻ và mệt mỏi. Chi bằng, cứ an yên mà sống đúng với lương tâm, chỉ cần không làm gì sai trái thì mặc sức mà hưởng hạnh phúc.

Muốn hạnh phúc, an yên, phụ nữ nhất định phải ghi lòng tạc dạ 3 điều này

Muốn hạnh phúc, an yên, phụ nữ nhất định phải ghi lòng tạc dạ 3 điều này

Không quá khó để trở thành một người phụ nữ hạnh phúc, nếu bạn biết được 3 bí quyết dưới đây.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự phụ nữ bí quyết hạnh phúc phụ nữ hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 26 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 43 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 56 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 2 giờ 4 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 26 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 5 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái