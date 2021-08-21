Chỉ 3 tuần nữa, 4 con giáp này đi tới đâu vàng rơi trước mặt tới đó, dự báo đường tài vận rất vượng

12 con giáp tử vi 21/08/2021 06:34

Khó khăn sắp qua, đúng 3 tuần tới, 4 con giáp dưới đây được tử vi hàng ngày dự đoán có đường tài lộc vượng phát, ăn ở không cũng kiếm ra tiền.

Tuổi Dần

Trời sinh tuổi Dần thông minh xuất chúng, làm ăn bao giờ cũng có tầm nhìn nên mới trẻ đã có trong tay tài chính, sự nghiệp tương đối vững bền. Tử vi hàng ngày cho biết, thời gian 3 tuần tới đây, Dần tiếp tục gặt hái được lộc lá do mình tự tạo ra. Ngoài ra, con giáp này còn nhận được sự tương trợ của Chính Tài, tiền bạc cứ thế ào ào vào túi.

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 Dần là một trong những con giáp giàu có nhất trong 3 tuần tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Mặc cho thời gian qua khó khăn ra sao, đúng 3 tuần tới đây, Ngọ sẽ bước ngay vào thời vận sung túc của mình. Công chuyện làm ăn của con giáp này tưởng chừng rơi vào bế tắc nay lại bất ngờ lội ngược dòng một cách ngoạn mục. Để làm được điều này, Ngọ chắc chắn phải nắm bắt được cơ hội khi thời cơ tới. Nếu chậm chạp, chần chừ sẽ khó lòng mà chinh phục được tài lộc trời ban.

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 Nắm bắt đúng cơ hội sẽ giúp Ngọ có được tài chính dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn xuất thân giàu có, bản thân con giáp này là một đại gia “ngầm”. Tuy nhiên, không ỷ lại vào điều kiện sẵn có của mình, Hợi lúc nào cũng cố gắng và đặt tâm huyết rất lớn vào mỗi việc mình làm. Tử vi cho biết, trong 3 tuần tới đây, những khoản đầu tư mới của Hợi sẽ bắt đầu có kết quả. Hợi luôn tâm niệm rằng, bất cứ sự thành công nào cũng phải đầu tư thì mới thành. Cứ đà này, sớm muộn gì Hợi cũng nắm trong tay sự nghiệp và tài chính vững bền.

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 Thành công đến với Hợi là nhờ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của con giáp này - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Lá số tử vi của Mão cho biết, trong 3 tuần tới đây, Mão có bước đi ngoạn mục trong công danh sự nghiệp của mình. Sự mạo hiểm và có tầm nhìn, dám bước ra khỏi vùng an toàn của Mão sẽ giúp con giáp này có được những thành công không phải ai cũng có. Tài vận của Mão trong thời gian này tương đối rực rỡ, nhiều khoản thu nhập tăng, lại được trúng đậm, lời to từ việc làm ăn bên ngoài.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Dự đoán mới nhất của tử vi hàng ngày cho thấy, trong 21 ngày tới đây, 4 con giáp sau cơ hội làm ăn thăng tiến vùn vụt, tiền về nhiều như nước, không làm đại gia thì quá phí.

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