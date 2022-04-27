Cha mẹ cầm tinh con giáp này khéo nuôi dạy con trở thành những người giỏi giang, hiếu thảo, về già tha hồ hưởng phúc báo

Con giáp may mắn thật sự rất khéo léo trong việc giáo dục con trẻ, sẽ không dạy dỗ một cách mù quáng để trẻ học vẹt mà trước hết là dạy trẻ những nguyên tắc sống, đặt mục tiêu và hướng dẫn trẻ phương pháp thực hiện.

Người tuổi Tỵ vốn rất linh hoạt trong cuộc sống, điềm tĩnh trong xử trí mọi sự nên trong giáo dục con cái, họ suy nghĩ, lập ra kế hoạch, tìm kiếm phương pháp trước khi bắt tay vào làm việc cực kỳ bài bản.

Tuy họ không hay can thiệp vào hành vi của trẻ nhỏ nhưng họ luôn đặt ra một giới hạn rất rõ ràng, chỉ khi nào con cái chạm tới cái giới hạn ấy, họ mới can thiệp và dạy dỗ con cái thế nào là đúng, thế nào là sai. Họ có cách khiến con cái phải tâm phục khẩu phục, nhận ra và sửa chữa lỗi lầm của mình.

Có thể cha mẹ cầm tinh con giáp này không phải là những người hay nói chuyện và tâm sự với con cái, thế nhưng như vậy không có nghĩa là họ không hiểu sâu sắc về những đứa con của mình. Họ luôn lặng lẽ theo dõi từng bước phát triển của con cái, ghi nhớ từng việc con cái của mình làm.

Với phương pháp dạy con đúng đắn, đa số con cái của họ rất có triển vọng tương lai, bản thân con giáp này khi về già cũng được phúc từ con cái của mình.

Tuổi Thìn

So với người khác, người tuổi Thìn rất nhạy cảm, thông minh, có tầm nhìn xa, rộng. Nhờ có sự nhạy cảm đặc biệt của mình mà họ thường nghĩ ra những ý tưởng vô cùng xuất sắc ngay cả trong những tình huống có thể xem là bế tắc. Do đó mà không ít lần họ làm cho người khác ngạc nhiên với cách nhìn, cách nghĩ, cách giải quyết vấn của mình.

Người cầm tinh Rồng luôn chọn những phương pháp giáo dục có lợi cho sự phát triển của con cái, để con có một tố chất tâm lý mạnh mẽ, suy nghĩ lạc quan, vui vẻ và tươi tắn, và đặc biệt là luôn biết ơn những điều cuộc sống và người xung quanh trao tặng cho mình. Họ không bao giờ ép con làm những việc mà con không thích.

Nhờ bí quyết nuôi dạy con khéo, tuổi Thìn được hưởng tuổi già an nhàn, phúc khí bên con cháu. - Ảnh minh họa: Internet

Họ sẽ phân tích, giảng giải để con hiểu ra mặt tốt - xấu của vấn đề, sau đó để con tự đưa ra lựa chọn của mình. Còn bản thân họ vào lúc này sẽ đóng vai trò người hướng dẫn, uốn nắn con những điều hay lẽ phải.

Nhờ vậy, con cái của họ ngay từ nhỏ đã biết nghĩ, giàu tình thân ái. Đến khi trưởng thành, những đứa trẻ đó có bản lĩnh tạo dựng cuộc sống riêng, tiềm lực tài chính vững mạnh nhưng không quên báo hiếu và tạo điều kiện sống tốt hơn cho cha mẹ.

Nhờ bí quyết nuôi dạy con khéo léo như vậy, những người tuổi Thìn thường được hưởng tuổi già an nhàn, phúc khí bên con cháu.

Tuổi Tý

Về mặt trí tuệ, tuổi Tý là người thông minh lanh lợi tháo vát làm việc có năng lực, vượt mọi trở ngại trong hoàn cảnh khó khăn. Họ lạc quan, vui vẻ, không bị suy sụp cho dù gặp hoàn cảnh khó khăn nào và luôn đấu tranh cho cuộc sống của mình. Đồng thời, họ cũng rất nhạy cảm, có trực giác tốt và có trí tưởng tượng phong phú.

Cha mẹ tuổi Tý không đòi hỏi con cái phải học hành tài giỏi đến đâu, nhưng nhất định phải đối nhân xử thế đứng đắn, có ý thức về sự công bằng, trượng nghĩa, nhân hậu. Họ muốn con mình thấm nhuần những giá trị và cái nhìn đúng đắn về cuộc sống ngay từ khi chúng còn nhỏ.

Con của tuổi Tý có tiền đồ xán lạn, giỏi giang, thành đạt, hiếu thảo với cha mẹ khiến mọi người ngưỡng mộ. - Ảnh minh họa: Internet

Phụ huynh tuổi này sẽ không dung túng, chiều hư con một cách mù quáng. Khi con mắc lỗi sai, họ sẽ kiên nhẫn giảng giải để con hiểu ra mình sai ở đâu thay vì mắng mỏ, trách phạt trẻ nặng lời. Đồng thời cũng gợi ý cho con biết cần phải sửa đổi lỗi sai ấy như thế nào.

Cha mẹ tuổi Tý luôn chú trọng việc trò chuyện với con cái, dạy con cách biết bày tỏ cảm nghĩ của bản thân thật là chính xác, cũng như luôn giữ trạng thái tinh thần lạc quan khi đối diện với mọi vấn đề trong cuộc sống, không chùn bước trước lời dị nghị của người ngoài.

Nhờ phương pháp giáo dục vừa cương vừa nhu, hầu hết con cái của người tuổi Tý đều có tiền đồ xán lạn, giỏi giang, thành đạt lại hiếu thảo với cha mẹ khiến mọi người ngưỡng mộ.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.