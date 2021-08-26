‘Bật ngửa’ trước 3 con giáp được Thần Tài chiếu mệnh, ngập trong biển tiền trong tuần đầu tháng 9/2021

Theo lá số tử vi hàng ngày , đây là thời điểm hoàng kim đắc tài đắc lộc của người tuổi Tí. Chỉ bước sang tuần đầu tháng 9, người Tuổi Tí sẽ được Thần Tài chỉ điểm, công việc làm ăn sẽ ngày càng phát đạt, ăn ra làm nên, phú quý rủ nhau kéo đến tới tận cửa. Bản mệnh cũng được soi sáng đường công danh, công việc tiến triển thuận lợi, được đề bạt lên vị trí mới hoặc có cơ hội nhận được khoản thu nhập bất ngờ, công thành danh toại mọi điều viên mãn.

Người tuổi Tí với sự thông minh vốn có và nhanh nhẹn chớp lấy thời cơ, nên dễ dàng dựng xây được cuộc đời vinh hoa ít ai sánh kịp, muốn khổ cũng không được. Đây là một trong những con giáp may mắn bậc nhất, bước vào đầu tháng 9 thì càng hưng thịnh, vượng đỏ, tình tiền thăng hoa rực rỡ.

Tử vi cho thấy, người tuổi Ngọ sẽ có thể gặp được quý nhân phù trợ dẫn đường chỉ lối để gặp được những cơ hội mới về công việc, có cơ hội kí kết những hợp đồng mới hoặc hợp tác với những người có cùng mục tiêu định hướng phát triển dễ dàng đón đầu thành công.

Trong tuần đầu tháng 9, người tuổi Ngọ sẽ vô tình rơi trúng mỏ vàng, một tay hốt bạc. Với bản tính chăm chỉ của mình, bản mệnh luôn nỗ lực mà không phụ thuộc vào bất cứ ai, do đó công việc kinh doanh cũng vô cùng thuận lợi, tiền đẻ ra tiền, tài vận dồi dào, không bao giờ thiếu thốn. Người tuổi Ngọ làm gì cũng trơn tru, suôn sẻ, gặp được nhiều niềm vui và may mắn lớn khiến mọi người xung quanh ai cùng phải trầm trồ ngưỡng mộ.

Ngọ sắp bước vào thời vận may mắn rực rỡ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ trời sinh vốn tính cách ôn hòa, độc lập trong cuộc sống, không thích ỷ lại vào bất cứ ai. Do đó bản mệnh biết làm chủ cuộc đời của mình, có ý chí làm giàu luôn nỗ lực kiếm tiền khó để vụt mất những cơ hội đổi đời.

Tỵ là con giáp siêng năng, không bao giờ bỏ qua cơ hội nào có thể kiếm tiền - Ảnh minh họa: Internet

Bước sang tuần đầu tháng 9, người tuổi Tỵ sẽ có cơ hội thăng tiến, lên nhanh như diều gặp gió, được Thần Tài thiên vị nên dễ dàng có cuộc sống giàu sang phú quý. Người tuổi này cũng sẽ hưởng phúc quý song toàn, nằm trên đống tiền mà không lo nghĩ, mọi điều hanh thông thuận lợi, làm đâu thắng đó, hầu bao rủng rỉnh, sống trong nhung lụa.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.