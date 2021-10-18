Ba con giáp kiếm được 'bộn tiền', tuổi 40 lên như 'diều gặp gió', gia đình ấm no chan hòa

12 con giáp tử vi 18/10/2021 11:38

Người khác tuổi tứ tuần lận đận, nhưng 3 con giáp sau đây lại là trường hợp ngoại lệ. Họ có cuộc sống bắt đầu thăng hoa, đứng trên đỉnh kim tự tháp mà không thất bại. Đến 40 tuổi lên như diều gặp gió, muốn gì được nấy, gia đình ấm no chan hòa.

Tuổi Tý

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Tuổi Tý sinh muộn là số mệnh của con giáp, thời điểm 40 tuổi không phải là quá sớm cũng không muộn kKhi người khác cho rằng “có một không hai, vạn sự như ý", tuổi Tý đang trong thời kỳ ổn định, công việc làm ăn mới bắt đầu.

Dù tuổi trẻ nghèo khó đến đâu, bạn cũng có thể nắm bắt tốt ở tuổi 40. Chính vì người tuổi Tý không quan tâm quá nhiều đến lãi lỗ mà bằng lòng, sung sướng nên ngược lại càng suôn sẻ, hanh thông.

Tuổi Dần

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trung niên phú quý 40 tuổi là trung niên của nhiều người, nhưng lúc này những con hổ mới được mệnh danh là “Hổ rừng”, tuổi Dần là những người thuộc cung xa.

Nhìn xa trông rộng, mạnh dạn, thận trọng so với người trẻ tuổi, liều lĩnh nhất định phải tiến bộ hơn nữa, thuận lợi vượt qua khó khăn trong sự nghiệp.

Về lâu dài, họ phát triển cả về quan chức lẫn tài chính. Cùng với việc những con hổ luôn mang tiếng tốt và mang lại may mắn cho quý nhân, thì ở tuổi 40, người tuổi Hổ sẽ rất may mắn.

Tuổi Tỵ

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Những người ở tuổi Tỵ trước tứ tuần bốn mươi tuổi luôn cảm thấy tiền không đủ tiêu. Tuy nhiên, sau tuổi 40, người tuổi Tỵ có tiền mà không có nơi nào để tiêu. Và họ có thể có bước ngoặt lớn trong cuộc đời ở tuổi 40, vận may làm lại từ đầu khó ai có thể cưỡng lại được.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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