7 ngày tới, vũ trụ xoay vần, 3 con giáp tiền tài chạm nóc, sự nghiệp lên hương vùn vụt đến bất ngờ

12 con giáp tử vi 26/09/2021 18:12

3 con giáp may mắn đạp trúng hố vàng, tài lộc đỉnh cao, sự nghiệp lên hường vùn vụt trong 7 ngày tới.

Con giáp tuổi Tý

Tử vi học nói rằng, 7 ngày tới là thời gian đại cát với tuổi Tý. Trong giai đoạn này, con giáp may mắn làm gì cũng thuận lợi. Người làm công ăn lương sẽ có dịp thể hiện bản thân, tự do tung hoành, thu vén quyền lực.

Ngoài ra, con giáp còn có thể nhận được vận may tài lộc từ những nghề tay trái mang lại. Vận trình đang lên, bản mệnh nên chí thú làm ăn để mau chóng đổi đời.

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Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Ngọ

Tử vi con giáp cho thấy, người tuổi Ngọ tài lộc rực rỡ, gặp nhiều may mắn trong 7 ngày tới đây. Con giáp này có sự nghiệp thuận lợi, thăng tiến không ngừng, tha hồ hốt bạc.

Đặc biệt, nếu đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, tuổi Ngọ dễ tìm thấy cơ hội phất lên. Những hợp đồng, dự án đầu tư béo bở thi nhau tìm đến bản mệnh. Có thể nói, con giáp chỉ cần ngồi im, tiền tài sẽ tự chảy vào túi.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tuất

Trong 7 ngày tới, người tuổi Tuất có Phúc Tinh chiếu cố, vận trình sự nghiệp thuận lợi, hợp tác làm ăn đều tiến triển suôn sẻ. Con giáp may mắn có công việc mà mình yêu thích nên luôn cố gắng hết mình, nâng cao thu nhập.

Những cố gắng đã được đền đáp, vào giai đoạn này, Tuất tài lộc thăng hoa, tiền - quyền có đủ. Con giáp chỉ tiêu thoải mái, không cần suy tư. Thời vận đang lên, con giáp này dù làm gì cũng thành công.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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