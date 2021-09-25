15 ngày tới, 3 con giáp vụt sáng thành sao, may mắn kéo đến ngập trời, cuộc sống viên mãn

12 con giáp tử vi 25/09/2021 18:04

3 con giáp may mắn sẽ được Thần Tài ghé thăm, kéo theo vinh hoa phú quý, tài lộc vượng phát, công việc lúc nào cũng thuận lợi trong 15 ngày tới đây.

Người tuổi Mão

Người tuổi Mão tính cách vốn điềm đạm, bao dung nên luôn nhận được sự giúp đỡ chân thành từ những người xung quanh. Đó cũng là lý do, càng theo thời gian tài vận của người tuổi Mão càng thăng tiến và nếu chăm chỉ làm việc sẽ thành công hơn mong đợi.

Theo tử vi dự báo, bắt đầu từ 15 ngày tới đây, con giáp may mắn sẽ được sếp trên đánh giá cao ở nơi làm việc. Mão sẽ có nhiều cơ hội để thể hiện bản thân, hoàn thành tốt nhiệm vụ, có thể được thăng chức tăng lương. Không chỉ vậy, tuổi Mão cũng có đời sống tình cảm viên mãn.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thông minh, có thái độ tích cực trong công việc nên luôn nỗ lực để giành được những gì mình mơ ước. Tử vi cho hay, vận mệnh tuổi Thìn sẽ may mắn kể từ 15 ngày tới đây. Sự nghiệp của Thìn như cá gặp nước, tài lộc có bước nhảy vọt. Nhìn chung, cuộc sống của bạn sẽ thú vị hơn về mọi mặt mà ngay cả chính bản thân bạn cũng không ngờ tới.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi

Với tính cách cần cù chịu khó và luôn cố gắng hết mình khi gặp khó khăn. Bước sang 15 ngày tới, ai khó khăn mặc kệ nhưng tuổi Hợi hãy chuẩn bị tinh thần để chào đón vận may, sẽ có quý nhân chỉ dẫn, giúp đỡ về công danh sự nghiệp.

Đây cũng là bước tiến để người tuổi Hợi có cho mình tài chính ổn định. Từ đây bạn sẽ không phải lo lắng về tiền bạc, sự nghiệp cứ thế đi lên. Đến cuối năm sẽ nắm trong tay một khoản tài chính nhiều người mơ ước.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bản mệnh chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/9/2021: Quý nhân gõ cửa nhà 3 con giáp, đem đến niềm vui bất ngờ, TÀI LỘC chạm đỉnh

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/9/2021: Quý nhân gõ cửa nhà 3 con giáp, đem đến niềm vui bất ngờ, TÀI LỘC chạm đỉnh

Tử vi 12 con giáp dự đoán, đúng ngày mai, Chủ Nhật 26/9/2021, 3 con giáp may mắn được quý nhân trợ trực, cuộc sống an nhàn, phú quý ngập tràn.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi chủ nhật

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 36 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 2 giờ 36 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 3 giờ 6 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 6 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 4 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết