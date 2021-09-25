Tử vi Chủ Nhật: 26/9/2021 của 12 con giáp: Thìn - Tỵ gặp được quý nhân, TÀI LỘC chạm đỉnh, Sửu - Ngọ tính khí thất thường, dễ hỏng chuyện

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp cho hay, người tuổi Tý thường xuyên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi vì phải chịu tác động xấu của cục diện Tương Xung. Để tránh cho bản thân vướng vào nhiều rắc rối, bản mệnh cần loại bỏ những suy nghĩ cực đoan, tiêu cực.

Chính Quan cho thấy bạn là người nghiêm túc trong công việc, tuy nhiên đôi khi cũng chính vì thế mà bạn trở nên cứng đầu, bảo thủ. Bạn cần cởi mở hơn trong việc tiếp thu ý kiến của mọi người nếu muốn phát triển trong sự nghiệp.

Do ảnh hưởng của cục diện Tương Hại, người tuổi Sửu thay đổi khá thất thường, lúc thì muốn thế này, lúc lại muốn thế khác. Bạn không giữ được sự điềm tĩnh, chín chắn, cẩn thận thường ngày nữa và khiến cho nhiều người cảm thấy khó hiểu.

Đây cũng là nguyên nhân khiến bản mệnh thường mất kiên nhẫn khi làm những công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và cẩn thận. Có lẽ bạn đã bắt mình phải chịu áp lực quá lớn trong thời gian vừa qua, bạn cần chú ý nghỉ ngơi hợp lý hơn.

Tuổi Dần

Nhờ có Tam Hợp giúp đỡ, người tuổi Dần quyết đoán nên nghĩ gì là lập tức bắt tay vào làm ngay, song dường như cũng vì thế nên những quyết định của bạn thường khá hấp tấp và vội vàng.

Mối quan hệ giữa bạn và nửa kia phát triển tốt đẹp. Trước khi đưa ra những quyết định trọng đại, hai người luôn luôn trao đổi ý kiến với nhau, chính vì vậy mà cả hai đều cảm thấy mình được tôn trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Cục diện Tương Phá cảnh báo người tuổi Mão cần phải chú ý đến việc quản lý tiền bạc trong ngày hôm nay. Khi đi đến nơi đông người cần chú ý bảo quản tài sản, nếu không cần thiết, tốt nhất bản mệnh không nên chi tiêu quá phung phí hoặc nhẹ dạ cả tin.

Nếu đang làm công việc kinh doanh, bạn cũng chớ vội vàng đưa ra quyết định đầu tư vào thời điểm này, bởi có thể bạn sẽ mắc bẫy của kẻ lừa đảo. Bản mệnh hãy bình tĩnh để chờ đợi một thời cơ thích hợp hơn nếu không muốn mất tiền đáng tiếc.

Tuổi Thìn

Thực Thần chiếu mệnh mang lại nhiều niềm vui cho người tuổi Thìn làm nghề tự do. Bạn được nhận một khoản tiền hoàn toàn xứng đáng với công sức lao động của mình. Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai.

Với người làm công ăn lương, bạn vẫn duy trì một mức lương ổn định. Nếu muốn được thưởng nóng hoặc thăng chức, tăng lương, bạn cần phải cố gắng hơn nữa chứ không nên vội vàng hài lòng với thực tại, để người khác bỏ xa.

Tuổi Tỵ

Công việc của người tuổi Tỵ tiến triển thuận lợi nhờ có sự trợ giúp của Tam Hội. Bạn nhận được sự yêu mến của nhiều người do có thái độ hòa nhã, ham học hỏi. Con giáp này có thể gặp được quý nhân trong ngày hôm nay.

Quý nhân có thể là người bạn đã quen biết suốt bấy lâu nay. Hãy khiêm tốn và chú ý lắng nghe, người đó sẽ chỉ có bạn hướng khắc phục những vấn đề còn khúc mắc ở hiện tại và những hướng đi phù hợp trong tương lai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ phải chịu nhiều tác động xấu của cục diện Tự Hình. Bạn dễ hành động nóng nảy do không chịu được những lời nói khích bác của người khác. Đừng để điều nay mang lại cho bạn nhiều rắc rối.

Dù không thích nghe lời phê phán từ phía người ngoài, nhưng bản mệnh nên biết rằng những lời nhận xét chân thành của mọi người sẽ giúp bạn tiến bộ dần dần, và nhiều khi chúng sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn những lời khen thưởng hoặc nịnh hót.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi rất vượng vận đào hoa trong ngày hôm nay. Nếu còn độc thân, bạn có thể nhận được nhiều sự quan tâm đến từ người khác giới. Hãy mở lòng hơn và bạn sẽ có cơ hội tiếp xúc với những đối tượng triển vọng.

Tuy nhiên, Thương Quan lại cho thấy công việc của bạn đang rơi vào bế tắc. Bạn không nên mâu thuẫn, đối đầu trực tiếp với cấp trên. Nếu có ý kiến gì bất đồng, bạn nên diễn đạt quan điểm của mình một cách uyển chuyển hơn.

Tuổi Thân

Thiên Tài xuất hiện là một dấu hiệu cực kỳ may mắn đối với người tuổi Thân trên phương diện tài lộc. Bản mệnh vốn là người năng động nên luôn chủ yếu kiếm thêm nguồn thu phụ. Trong ngày hôm nay, sự chăm chỉ của bạn sẽ được trả công xứng đáng.

Một số người còn có cơ hội phát tài bất ngờ vào thời điểm này. Số tiền đó tuy không quá lớn nhưng cũng đủ để bạn dư dả trong ít ngày. Bạn hãy có cách chi tiêu số tiền đó hợp lý, đừng tiêu xài phung phí, bừa bãi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chính Tài cho thấy hôm nay là một ngày vui đối với người tuổi Dậu làm công ăn lương. Bạn có thể được cấp trên công nhận và trao cho một phần thưởng xứng đáng với những đóng góp từ trước đến nay của mình.

Hãy coi đó là động lực để tiếp tục cố gắng hơn nữa trong tương lai. Nếu muốn giữ vị thế cao trong tập thể thì bạn không nên vội vàng hài lòng với thực tại. Bạn cần tiếp tục trau dồi, rèn luyện kĩ năng thì mới có thể tiến xa hơn.

Tuổi Tuất

Thực Thần chiếu cố người tuổi Tuất, giúp bạn mở rộng được mối quan hệ hợp tác, làm ăn của mình. Những mối quan hệ ấy sẽ giúp bạn kiếm được một khoản tiền lời lãi kha khá. Hãy tiếp tục giữ quan hệ với họ nhé.

Người làm công ăn lương duy trì mức tiền lương ổn định trong thời điểm này. Hãy tiếp tục cố gắng hơn nữa, đặt mục tiêu cao xa hơn nếu muốn cải thiện tình hình tài chính. Khả năng của bạn vẫn chưa hoàn toàn phát huy hết đâu.

Tuổi Hợi

Hôm nay người tuổi Hợi dễ gặp những điều không như ý trong các mối quan hệ xã hội. Không phải lúc nào bạn đối xử tốt với người ta thì người ta đáp lại tương tự. Biết vậy nhưng bạn vẫn không tránh khỏi thất vọng hoặc tổn thương.

Thiên Quan cũng cho thấy sự nghiệp của bản mệnh có nhiều điều bất trắc. Có thể bạn phải chịu sự chèn ép của cấp trên và đồng nghiệp. Hãy tiếp tục cố gắng phấn đấu hoặc dành thời gian suy nghĩ xem công việc mình đang làm có thực sự đáng giá hay không.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.