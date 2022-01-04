4 con giáp gặp vận xui trong tháng 1/2022 dương lịch, tuổi Mùi tài chính giảm nghiêm trọng, tuổi Mão tình duyên bất ổn đề phòng gặp tiểu nhân

Do tính cách khá bộc trực nên người tuổi Dần có thể ăn nói đụng chạm người khác trong tháng này. Để giảm thiểu rắc rối, khi làm việc gì bạn cũng cần tính toán kỹ lưỡng, chú ý cách ứng xử.

Ngoài ra, tinh thần làm việc không quá hăng hái trong tháng nên bạn dễ rơi vào tình trạng thiếu ý tưởng sáng tạo, bế tắc trong cách điều hành… Thời gian này bản mệnh nên cân nhắc đánh giá lại chiến lược phát triển sự nghiệp của bản thân.

Dù tài khí đang khá rủng rỉnh nhưng bạn cũng không nên lao mình vào những hạng mục kinh doanh có tính rủi ro cao dù được hứa hẹn thu lợi nhuận cao đến đâu.

Con giáp này không thể lường hết được mọi rắc rối, vì thế chớ nên đánh giá chủ quan bất cứ điều gì. Đặc biệt khi người có kinh nghiệm can ngăn thì đừng cố làm ngược lại để thể hiện bản thân.

Tuổi Mão

Rắc rối công việc

Khối lượng công việc lớn lại nhiều vấn đề nảy sinh bất ngờ khiến người tuổi Mão không thể thoải mái phát huy bản thân. Nhiều kế hoạch đặt ra không đạt kỳ vọng khiến tinh thần của bạn sa sút khá rõ, càng ảnh hưởng tới quá trình làm việc.

Tình duyên bất ổn

Khi cảm thấy tình hình căng thẳng, tốt nhất nên cho nhau khoảng không gian riêng để cùng bình tĩnh lại, tránh phát ngôn tổn thương người ấy trong lúc nóng giận.

Với người đã lập gia đình, gia đạo dễ xảy ra lục đục, các thành viên trong nhà liên tục mâu thuẫn khiến không khí gia đình khá ngột ngạt, căng thẳng. Bản mệnh nên là người chủ động đứng ra điều hòa các mối quan hệ để mọi người lấy lại tinh thần.

Tuổi Ngọ

Nguy cơ dồn dập

Nếu bạn không biết giữ mình ở thời điểm này, để bản thân bị cuốn vào vòng xoáy tranh đoạt hay bè phái rồi bỏ bê nhiệm vụ chính, bạn có thể sẽ bị cấp trên đánh giá không tốt.

Vì thế, hãy luôn nhắc nhở mình tập trung, cố gắng, suy nghĩ lạc quan, bỏ ngoài tai lời đàm tiếu của kẻ khác. Khi bạn đã cố gắng hết sức để làm tốt công việc của mình thì mọi người xung quanh cũng sẽ ủng hộ bạn.

Tài lộc sa sút

Nhìn chung do vận khí sa sút nên thành quả đạt được có thể không cao như mức kỳ vọng của bạn. Thậm chí, tiền bạc có thể hao hụt khoản không nhỏ, làm ăn thua lỗ nếu bạn không có kế hoạch tính toán cẩn thận và quản lý chi tiêu hợp lý hơn.

Tình cảm rạn nứt

Có người lại vì sức ép tuổi tác và gia đình hối thúc mà có suy nghĩ nhắm mắt đưa chân. Tuy nhiên, bản mệnh đừng ép bản thân phải đi gặp mặt quá nhiều người chỉ vì gia đình mong muốn, hãy hỏi bản thân xem đó có phải điều bạn tình nguyện thực hiện hay không.

Mối quan hệ của các cặp đôi đang diễn biến khá căng thẳng. Vợ chồng cãi nhau liên miên, cũng là do bạn mang công việc về nhà lại còn đổ áp lực lên đầu người khác.

Tuổi Mùi

Sự nghiệp khó thành

Hàng loạt vấn đề phức tạp phát sinh đòi hỏi người tuổi Mùi phải dành nhiều thời gian để xử lý, có nhiều khi phải tạm gác việc trong tay để giải quyết việc chen ngang.

So với tháng trước thì thời điểm này, dấu hiệu cạnh tranh trong công việc lại càng rõ ràng. Hãy chú ý nếu đối thủ lợi dụng thời điểm này để quấy phá, khiến bạn chịu nhiều thua thiệt.

Tài chính giảm sút

Do tháng này bị hung tinh chủ hao tài chiếu mệnh nên đường tài lộc của người tuổi Mùi có nguy cơ giảm sút khá mạnh. Dù bạn đã nỗ lực rất nhiều nhưng có thể thành quả thu về không phản ánh chính xác công sức bạn đã bỏ ra.

Đặc biệt là việc đầu tư không phải là quyết định khôn ngoan lúc này. Vận khí sa sút, tiểu nhân tiềm ẩn, bạn nên chú trọng tính an toàn khi kinh doanh trong tháng này hơn là mạo hiểm.

Tình cảm rối ren

Đời sống hôn nhân của bản mệnh thiếu hài hòa, tình cảm vợ chồng ngày càng phai nhạt, thậm chí nếu để tình trạng này kéo dài sẽ tạo điều kiện cho kẻ thứ 3 chen chân vào hạnh phúc của hai người. Cả hai cần bình tĩnh nhìn thẳng vào vấn đề, càng trốn tránh, nguy cơ rạn nứt tình cảm càng cao.

Các cặp đôi đang yêu liên tục giận hờn, cãi vã, có thể dẫn tới chia ly nếu không chịu gạt cái tôi của mình sang một bên để giữ lấy mối quan hệ này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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