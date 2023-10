4 con giáp gặp điềm gở vào 2 ngày cuối tuần (6 - 7/11): Tuổi Sửu tài chính bất ổn, tuổi Mão đối mặt với những lời dèm pha

Hai ngày cuối tuần này chẳng phải là thời gian may mắn đối với người tuổi Ngọ, bởi vận trình của bản mệnh có dấu hiệu sa sút khá rõ rệt do bị hung tinh soi chiếu.

Công việc không có niềm vui khiến tâm trạng của bạn xuống dốc không phanh. Bạn giận dỗi vô cớ với cả sự quan tâm của người ấy. Bạn cho rằng đó là sự làm phiền chứ không phải tình yêu thương. Ngọ không biết rằng mình đã vô tình làm tổn thương người ấy ra sao.

Với tuổi con giáp này, hai ngày cuối tuần tưởng chừng được nghỉ ngơi nhưng mọi chuyện thật tồi tệ. Muốn thay đổi mọi thứ, điều đầu tiên bạn cần làm là thay đổi thái độ của chính mình nhé. Tâm thái của bạn quyết định mọi thứ xung quanh bạn, đừng chỉ biết đổ lỗi cho hoàn cảnh.

Tuổi Tý

Theo tử vi khoa học, người tuổi Tý sẽ có khá nhiều chuyện đau đầu trong dịp cuối tuần này khi mọi chuyện không diễn ra như cách bạn mong muốn. Bạn cần hết sức cẩn trọng thì mới có thể cải thiện được tình hình khó khăn hiện tại.

Các quyết định đưa ra ở thời điểm này đều cần được tính toán thận trọng và căn cứ vào thực tế nếu bạn không muốn vấp phải sự phản đối quyết liệt từ mọi người.

Dù có cảm thấy bất mãn đến đâu đi chăng nữa thì trước tiên, bạn cũng nên xem lại mình chứ đừng nên nghĩ xấu cho người khác, không phải tự nhiên mà có người ngăn cản bạn làm điều đó.

Đường công danh sự nghiệp đang khá bấp bênh khiến bạn khó có thể đạt được mục tiêu như đã đề ra. Lúc này rất cần Tý phải thực sự quyết tâm và bền bỉ mới mong chạm tay tới cái đích mà mình hằng mong.

Tuổi Sửu

Là con giáp xui xẻo cuối tuần này, người tuổi Sửu sẽ phải đối diện với đủ nhiều thách thức trên các phương diện. Vì vậy mà làm việc gì bạn cũng nên cảnh giác cao độ. Nếu không bạn có thể bị vướng vào những tình huống không mong muốn.

Trước hết là tài chính khá bất ổn do có hung tinh tác động, con giáp này có thể sẽ mất một khoản tiền không nhỏ do những quyết định mạo hiểm của mình. Do đó, bản mệnh nên tránh thực hiện các giao dịch tài chính quan trọng với số tiền lớn.

Sự nghiệp của những chú Trâu cũng xuất hiện những trắc trở khó lường. Nhiều việc nảy sinh bất ngờ khiến bản mệnh không kiểm soát được nên dễ nóng giận, đánh mất lý trí và làm ra những chuyện có thể ảnh hưởng tới sự nghiệp của mình.

Ở thời điểm này, khả năng phán đoán của bản mệnh cũng trở nên kém nhạy bén hơn. Khi chưa chắc chắn bạn không nên đưa ra những quyết định vội vàng nếu không muốn rơi vào tình huống xấu.

Tuổi Mão

Cũng là một trong số những con giáp xui xẻo cuối tuần này, người tuổi Mão cần phải cố gắng giữ tinh thần lạc quan, tránh để những suy nghĩ tiêu cực khiến bản thân gục ngã.

Bạn có thể phải đối mặt với thị phi hay bị gièm pha, đặt điều nói xấu sau lưng. Điều bạn cần làm bây giờ là giữ vững quan điểm và niềm tin vào bản thân, những hành động bạn đang làm sẽ chứng minh được sự trong sạch của bạn.

Bên cạnh đó, bạn cũng nên hạ thấp cái tôi của mình nếu không muốn mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn. Đừng cứ luôn hành xử theo cách mình muốn mà không quan tâm đến cảm nhận của người khác, bạn nên giữ kín suy nghĩ cho tới khi có được cái nhìn toàn diện về mọi việc đang diễn ra xung quanh.

Hãy sớm chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình để tránh những đánh giá tiêu cực trong thời gian này.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet