4 con giáp đi đâu, làm gì cũng dễ nhờ có quý nhân phù trợ: Hậu vận ngày càng đủ đầy

12 con giáp tử vi 31/05/2022 15:54

Nhờ sự khéo léo, cách đối đãi chân thành của mình mà 4 con giáp này luôn được quý nhân giúp đỡ.

Tuổi Hợi

4 con giáp đi đâu, làm gì cũng dễ nhờ có quý nhân phù trợ: Hậu vận ngày càng đủ đầy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bạn luôn là ngôi sao của gia đình, mang tới may mắn cho mọi người. Bạn sống tích cực, có tính cách đáng tin cậy và luôn quan tâm đến gia đình. Bạn có dũng khí và sự nghiệp ổn định. Sau khi thành công, bạn sẽ giúp đỡ các thành viên trong gia đình để họ có thể tiến xa hơn trong sự nghiệp của bản thân.

Trong năm 2022, bạn sẽ mang lại sự thay đổi tích cực trong gia đình. Những người thân xung quanh tuổi Hợi đều có vận trình tương đối tốt.

Tuổi Tuất

4 con giáp đi đâu, làm gì cũng dễ nhờ có quý nhân phù trợ: Hậu vận ngày càng đủ đầy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhiệt tình và chủ động là ưu điểm của người tuổi Tuất. Trong cuộc sống, họ luôn là người sẵn sàng ra tay giúp đỡ người hoạn nạn bất kể thân thiết hay chỉ xã giao. Từ đó, dần hình thành được nhiều mối quan hệ tốt đẹp, nâng đỡ về công việc lẫn cuộc sống. Có thể nói, quý nhân của người tuổi Tuất chính là những phúc đức mà bản thân họ tích lũy được trong đời sống hằng ngày.

Với bản tính lương thiện này, tuổi Tuất không sớm thì muộn cũng sẽ đạt được cuộc sống giàu sang, an nhàn. Đặc biệt, bất cứ khi nào cuộc sống có khúc mắc, vấn đề khó khăn, tuổi Tuất cũng có thể dễ dàng vượt qua nhờ được nhiều người tương trợ, quan tâm.

Tuổi Dần

4 con giáp đi đâu, làm gì cũng dễ nhờ có quý nhân phù trợ: Hậu vận ngày càng đủ đầy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn là người thẳng thắn, thông minh, có một sự nghiệp phát triển ổn định. Sau khi thăng tiến, bạn sẽ quay lại giúp đỡ người thân giải quyết các rắc rối, đưa những lời khuyên, lời góp ý chân thành để cùng các thành viên vượt qua khó khăn.

Bề ngoài bạn mạnh mẽ nhưng bên trong lại sống vô cùng tình cảm, luôn hướng về gia đình và vì cuộc sống ấm no, viên mãn của các thành viên. 2022 dù là năm tuổi nhưng bạn vẫn được quý nhân phù trợ, bình an vô sự.

Tuổi Tý

4 con giáp đi đâu, làm gì cũng dễ nhờ có quý nhân phù trợ: Hậu vận ngày càng đủ đầy - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Là người có khả năng ăn nói lại nhiệt tình, phóng khoáng nên dù đi đến đâu, người tuổi Tý cũng dễ kết thân với mọi người và được hoan nghênh, yêu mến. Trong các cuộc vui, tụ họp, người tuổi Tý thường là trung tâm của sự chú ý và là người dẫn dắt bầu không khí chung cho tập thể.

Chưa hết, người tuổi Tý cũng có lòng trắc ẩn, thích giúp người nên dễ trở thành người đáng tin cậy trong mắt mọi người. Thế nên, trong sự nghiệp hay cuộc sống, họ cũng là người thường được quý nhân chiếu cố, giúp đỡ tận tình khi khó khăn. Các mối quan hệ tốt đẹp được xây dựng trong quá trình xã giao đem đến cho họ nhiều điểm tựa vững chắc khi cần thiết.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trong vòng 200 ngày tới: 3 con giáp tiền vào như nước, may mắn ngập nhà

Trong vòng 200 ngày tới: 3 con giáp tiền vào như nước, may mắn ngập nhà

Sách tử vi cho biết trong vòng 200 ngày tới có những con giáp này sẽ gặt hái được nhiều tài lộc, ai còn độc thân sẽ tìm thấy một nửa.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi may mắn Dự đoán tử vi 12 con giáp tử vi tiền tài

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 4 giờ 56 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 14 giờ 11 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 6 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 56 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 56 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 19 giờ 21 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 56 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 20 giờ 56 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 21 giờ 56 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng