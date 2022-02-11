3 tuổi gặp đại hạn trong năm 2022, trong đó 1 tuổi cực xấu, cẩn thận tiêu tan sự nghiệp

Theo chuyên gia phong thủy, 3 tuổi này sẽ gặp đen đủi trong năm Nhâm Dần 2022 do có sao La Hầu và Kế Đô chiếu mệnh.

Các chuyên gia phong thủy cho biết, trong năm Nhâm Dần 2022 sẽ có 3 tuổi xấu là Bính Dần 1986, Ất Hợi 1995 và Đinh Tỵ 1977. Lí do là bởi 3 tuổi này có sao La Hầu và Kế Đô chiếu mệnh.

Sao La Hầu là hung tinh thuộc hành Kim, đặc biệt xấu với nam giới. Người dính sao này dễ gặp những chuyện tai bay vạ gió, liên quan đến pháp luật hoặc tranh chấp. Bạn cũng cần đề phòng các bệnh về máu huyết và mắt.

Trong khi đó, sao Kế Đô là một hung tinh, khiến bản mệnh dễ chán nản, buồn vui thất thường và rất kỵ với nữ. Người gặp hạn sao Kế Đô dễ gặp rắc rối, thị phi, tranh cãi. Năm nay, trong 3 tuổi kể trên thì tuổi xấu nhất gặp sao hạn là Bính Dần 1986. Lí do là bởi đây sẽ là năm Trực Thái Tuế (năm tuổi). Bạn lại thuộc mệnh Hỏa nhưng ngũ hành lại thuộc về hành Kim, hai mệnh này tương khắc nên cần lưu tâm.

Tử vi năm 2022 của Bính Dần 1986 khó suôn sẻ. Mọi chuyện chịu áp lực kinh tế cũng như áp lực cuộc sống, một số người có thể khủng hoảng ở độ tuổi chín. Do vậy, bạn cần duy trì được sự tỉnh táo và lý trí của mình, đừng mù quáng đầu tư cũng như học cách tiết chế trong chi tiêu hàng ngày. Bạn cũng không nên mải mê quá với công việc và kiếm tiền mà bỏ bê gia đình. Nếu xảy ra cãi vã thì cần học cách điều hòa, nhường nhịn.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

Bước sang năm Nhâm Dần, người sinh vào những tháng Âm lịch này có phúc khí đong đầy, tài lộc ngập tràn cả năm không ngớt Bước vào năm Nhâm Dần 2022, những người sinh tháng âm lịch sau nhận được nhiều phúc khí đất trời, bước qua Tết Nguyên Đán thấy ngay tài lộc đổ về, cuộc sống trong năm không phải lo nghĩ bất cứ điều gì.

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