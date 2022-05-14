3 nàng giáp sinh vào đúng giờ này thì số mệnh như ý, đào hoa vây quanh, cuộc sống hưởng vinh hoa phú quý

12 con giáp tử vi 14/05/2022 17:35

Tử vi có nói giờ sinh và năm sinh cũng ảnh hưởng đến vận đào hoa của người phụ nữ. Có 3 nàng giáp nếu sinh đúng giờ này thì sẽ được người khác giới yêu mến.

Tuổi Mão sinh giờ Ngọ (11h – 13h)

Những cô gái tuổi Mão nếu sinh nhằm giờ Ngọ thì rất được người khác phái yêu mến. Con giáp may mắn có những đặc điểm phù hợp với mẫu phụ nữ trong mộng của đàn ông. Chẳng hạn như tính cách hiền hòa, dịu dàng, biết tạo bầu không khí lãng mạn. Đàn ông ở bên cạnh họ sẽ có cảm giác muốn được bảo vệ và yêu chiều họ.

Con giap may man 1
Cô gái tuổi Mão nếu sinh nhằm giờ Ngọ thì rất được người khác phái yêu mến. - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn ông nào lấy họ làm vợ cũng phải đối xử với họ thật tốt, quan tâm đến họ thật nhiều. Bởi nếu lơ là thì người đàn ông khác sẽ tìm cách chiếm lấy trái tim họ.

Tuổi Thân sinh vào giờ Tý (23h – 1h)

Nữ tuổi Thân nếu sinh vào giờ Tý thường mang phong thái cao quý, nhãn nhặn, tính cách dịu dàng. Họ lúc nào cũng biết quan tâm đến tất cả mọi người.

Trong giao tiếp, họ thường lựa chọn ngôn từ nhẹ nhàng. Thêm nữa, giọng nói của họ nhỏ nhẹ nên đàn ông ở bên cạnh cảm thấy thích thú, hấp dẫn.

Con giap may man 2
Người tuổi Thân sinh giờ Tý cũng biết cách hòa hợp với những người khác phái. - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Thân sinh giờ Tý cũng biết cách hòa hợp với những người khác phái. Một khi đã yêu ai họ sẽ luôn quan tâm, nhường nhịn đối phương. Sau khi lập gia đình, họ luôn biết cách khiến nửa kia cảm thấy tự hào. Về tài chính họ không xét nét cũng không quản lý thu nhập của chồng.

Cũng chính vì sự khéo léo này của họ mà đàn ông muốn dành tình cảm và lo cho họ một cuộc sống vật chất đủ đầy.

Người tuổi Mùi sinh giờ Hợi (21h - 23h)

Cô nàng tuổi Mùi sinh vào giờ Hợi thường là mẫu phụ nữ mẹ hiền, vợ đảm điển hình. Đàn ông khi trò chuyện với họ sẽ thấy họ rất giỏi đoán ý mình, hiểu được mình đang muốn gì để có những cách ứng xử thích hợp.

Khi còn trẻ họ vượng vận đào hoa, có nhiều đối tượng để ý. Khi đã yêu và kết hôn họ là người phụ nữ chung thủy, chỉ biết đến người mình yêu mà thôi.

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Cô nàng tuổi Mùi sinh vào giờ Hợi thường là mẫu phụ nữ mẹ hiền, vợ đảm điển hình. - Ảnh minh họa: Internet

Đối với người thân của nửa kia họ cũng luôn chu đáo, nhiệt tình. Với cha mẹ chồng, họ hiếu thảo, săn sóc. Với anh chị em trong nhà họ luôn tỏ ra quan tâm. Nhờ vậy mà người chồng có thể an tâm làm việc.

Người phụ nữ như vậy khiến đàn ông yêu say đắm. Vì vậy mà đa số nữ tuổi Mùi sinh giờ Hợi đều có mái ấm hạnh phúc.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Ai sinh vào 3 ngày Âm lịch này là người may mắn có nhiều phúc khí, cuộc sống thăng hoa, cả đời hanh thông

Ai sinh vào 3 ngày Âm lịch này là người may mắn có nhiều phúc khí, cuộc sống thăng hoa, cả đời hanh thông

Dựa vào ngày sinh Âm lịch cũng có thể đoán biết phần nào một người có tính cách, cuộc sống ra sao. Người sinh ngày này thường có khí chất nổi bật, thành tựu nổi trội.

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