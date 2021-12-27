3 con giáp xui xẻo nhất tuần này từ ngày 27/12/2021 đến 2/1/2022, đề phòng tiểu nhân, có cơ hội chuyển bại thành thắng

12 con giáp tử vi 27/12/2021 09:00

Dù đã là tuần cuối cùng của năm 2021 nhưng 3 con giáp dưới đây khó được thảnh thơi vì bị hung tinh cản trở. Nhiều rắc rối xảy ra liên tiếp khiến bạn không kịp trở tay, vì thế cần phải có lòng đề phòng tiểu nhân quấy nhiễu.

Tuổi Mùi

Nhiều khoản chi tiêu vượt quá dự tính cũng như những chuyện ngoài mong muốn xảy ra bắt buộc bạn phải dùng tiền để giải quyết, khiến tuổi này dễ lâm vào cảnh nợ nần.

Tuần này cũng không phải thời điểm ngôn ngoan để đầu tư tài chính. Nếu kế hoạch không thể thay đổi, bạn có thể chọn những ngày cuối tuần, vì đầu tuần không quá thuận lợi.

Ngoài ra bạn cũng không nên dồn tiền vào một chỗ, hãy phân chia các khoản thật hợp lý, vừa tiết kiệm vừa đầu tư để tiền bạc sinh sôi nảy nở.

12 con giap 1

Ở phương diện sự nghiệp, bạn buộc phải nhanh chóng hoàn thành công việc trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ. Sang năm mới mà mọi việc vẫn còn ngổn ngang thì không hay, vì thế, bạn hãy tự động viên bản thân cố gắng thêm chút nữa nhé.

Trên phương diện tình cảm, bạn cũng nên dành thời gian cho gia đình và bạn bè nhiều hơn, nếu không, bạn sẽ mất đi rất nhiều mối quan hệ trong cuộc sống đấy.

Tuổi Sửu

Bản mệnh chớ nên hành động bốc đồng, xốc nổi khi tiểu nhân buông lời khích bác. Bạn cần kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn để không rơi vào những cái bẫy đã được giăng sẵn.

Đầu tuần, tài lộc không được may mắn cho lắm, thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính, nhưng thu không đủ để bù chi. Ngoài ra bạn dễ có những quyết định sai lầm trong đầu tư, bị lừa gạt mắc bẫy lúc nào không hay.

12 con giap 2

Nếu con giáp này cố gắng khắc phục vấn đề, tập trung cho nhiệm vụ thì cuối tuần có thể trông chờ vào các khoảng thưởng dịp Tết dương lịch.

Trong chuyện tình cảm, bạn đang có đối tượng muốn tìm hiểu để kết đôi. Tuy nhiên có vẻ như người ấy chưa thực sự rung động với nên mối quan hệ chủ yếu vẫn giậm chân tại chỗ.

Nếu bạn nghiêm túc, hãy cứ mạnh dạn và chủ động hơn, không được thì coi như đây là một bài học hay trải nghiệm cuộc sống, đừng nghiêm trọng hóa vấn đề.

Tuổi Mão

Công danh sự nghiệp không có dấu hiệu phát triển, một vài dự định khó có thể trở thành hiện thực, bản mệnh sẽ phải tốn thêm nhiều thời gian và công sức mới có thể chạm tới mục tiêu của mình.

12 con giap 3

Thời điểm có thêm cả Thiên Quan xuất hiện, bạn cần chú ý để tránh dẫn tới những sai sót không đáng có. Kẻ tiểu nhân đứng trong bóng tối giở trò sẽ khiến bạn khó mà né tránh.Điều duy nhất bạn có thể làm là hãy cẩn trọng trong từng hành động, tránh để tiểu nhân nắm thóp.

Chuyện làm ăn nên cẩn trọng kẻo bị lừa gạt, thiệt hại tiền của chỉ là chuyện nhỏ, mất đi uy tín ảnh hưởng tới đường buôn bán về sau mới là chuyện lớn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet

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