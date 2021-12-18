3 con giáp sẽ là 'cát tinh' cho cả gia đình trong năm 2022, tiền tài, công việc, tình yêu có bước 'nhảy vọt' đáng nể

12 con giáp tử vi 18/12/2021 11:37

Gia đình nào có 3 con giáp dưới đây trong nhà thì bước sang năm 2022 sẽ gặp nhiều may mắn, phúc khí dồi dào. Công việc và tài chính có nhiều bước phát triển nhảy vọt.

Tuổi Tý

Đây là con giáp được xem như thu ngân của gia đình vì nhờ có sự phù hộ của sao Cát Tinh mà tiền bạc ùn ùn đổ về tài khoản của họ. Chính nhờ may mắn đó mà cuộc đời của người tuổi Tý và gia đình không chỉ là đủ đầy no ấm mà còn được giàu sang phú quí, cả đời sống trong nhung lụa.

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Đặc biệt năm 2022 sắp tới, may mắn mỉm cười với tuổi Tý và những người thân trong gia đình, mang lại rất nhiều cơ hội tốt để gia tăng thu nhập vầ địa vị cho các thành viên trong gia đình của người tuổi Tý trong xã hội. Vì thế cuộc sống gia đình lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười và hạnh phúc. Mỗi ngày trôi qua là một ngày vận mệnh càng khởi sắc, chỉ cần chăm chỉ và trung thực trong công việc và trong cuộc sống thì không chỉ tuổi Tý mà cả gia đình sẽ suốt đời được sống trong giàu sang.

Tuổi Dần

Tuổi Dần thông minh thẳng thắn, dù là nam hay nữ cũng đều có chí tiến thủ. Họ luôn đặt ra mục tiêu rõ ràng cho cuộc sống, phải kiếm thật nhiều tiền vì chỉ khi giàu có thì cuộc sống mới thoải mái được. Thế nên bằng mọi nỗ lực của bản thân, tận dụng mọi kĩ năng của mình, Dần đã có được những thành tựu đáng nể.

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Tử vi học có nói, năm Nhâm Dần 2022 sắp tới, những may mắn, phúc phần của người tuổi Dần sẽ được san sẻ cho các thành viên khác trong gia đình. Đặc biệt nếu người thân tham khảo ý kiến của tuổi Dần trước khi đưa ra quyết định đầu tư, kinh doanh hoặc thực hiện các giao dịch tài chính thì hầu hết những thương vụ đó đều thành công mĩ mãn, mang lại nguồn lợi kinh tế dồi dào cho cả gia đình.

Tuổi Ngọ

Ngọ có năng khiếu hài hước lại cộng với sự thông minh sáng suốt nên đi đến đâu cũng gây chú ý. Cách nói chuyện khôi hài của bạn làm cho đối phương thấy vui vẻ hạnh phúc bên bạn. Có thể đó là một điều quan trọng giúp bạn luôn được ưu ái hơn người.

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Ngọ là người sống hết mình vì gia đình, họ sẽ kiếm tiền trước mắt vì bố mẹ sau đó mới vì mình. Khi có gia đình, những chú Ngựa chỉ lo cho người bạn đời và con cái được sung túc, đủ đầy, không hoang phí, tích cóp chi tiêu chừng mực. Đó là đức tính quý báu, giúp cho tuổi Ngọ luôn chiếm được tình cảm của mọi người. Ai có con giáp này trong nhà dù là nam hay nữ thì cũng là phúc tinh của cả nhà.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

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Năm 2022, 4 con giáp này có vận trình tốt, sự nghiệp vô cùng suôn sẻ, công việc phát đạt, tài lộc dư dả, đạt được mục tiêu định ra, làm giàu dễ dàng, sống thoải mái như cá gặp nước.

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