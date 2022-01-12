3 con giáp phát tài từ giờ cho đến Rằm Tháng Chạp năm 2022, tiền của bỗng chốc tăng lên chóng mặt

12 con giáp tử vi 12/01/2022 10:15

3 con giáp dưới đây dễ dàng phát tài và trở nên giàu có trong tháng Chạp tới đây. Đây là thời điểm tốt để 3 con giáp cố gắng hết mình dành được thành tích cao nhất. Nếu biết tận dụng thời cơ, sự nghiệp sẽ thăng tiến vô cùng nhanh chóng.

Người tuổi Mão: Thu thập nghề tay trái

2022 có thể nói là năm của người tuổi Mão với vận khí hanh thông, làm chuyện lớn nhỏ gì cũng dễ thành. Chẳng mấy chốc mà bước sang năm Nhâm Dần, từ giờ đến rằm tháng Chạp, tuổi Mão có dấu hiểu của sự may mắn kéo đến, đường tài lộc sẽ lên cao không ngừng.

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Đây là thời điểm tốt để tuổi Mão cố gắng hết mình dành được thành tích cao nhất. Nếu biết tận dụng thời cơ, sự nghiệp sẽ thăng tiến vô cùng nhanh chóng. Hãy làm việc thật nhiều, vận dụng hết khả năng của mình vốn có để có được kết quả mỹ mãn nhất.

Về vấn đề tài chính, tuổi Mão sẽ có cơ hội có thêm thu nhập tay trái, thu về một số tiền lớn gấp bội những tháng trước đó. Hãy chủ động tận dụng khoảng thời gian may mắn này để mở rộng kinh doanh, đảm nhiệm thêm công việc…, dù làm trong lĩnh vực nào, bạn cũng đều được quý nhân phù trợ.

Người tuổi Mùi: Nhiều khoản thưởng

Bấy lâu công việc của người tuổi Mùi trúc trắc khá nhiều, ít cơ hội để thể hiện năng lực bản thân trước tập thể. Tuy nhiên, từ nay đến Rằm tháng Chạp, những chú Dê tha hồ có không gian, thời gian để tỏa sáng trong mắt mọi người.

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Bạn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao nên thường được cấp trên khen ngợi, tuyên dương, thậm chí có thể được “thưởng nóng” ngay dịp này. Dù làm gì đi nữa, chỉ cần bạn tự tin và nỗ lực, đảm bảo sẽ thu về kết quả tốt lành, tài khí ắt ập tới lấp đầy túi cho bạn.

Ngoài ra, tự thân tuổi Mùi cũng hóa giải những hiềm khích trước đây với mọi người xung quanh. Nút thắt trong các mối quan hệ được gỡ bỏ đồng nghĩa với vận quý nhân được tăng cường. Hãy mở lòng mình và tha thứ để trở thành những người cộng sự tốt của nhau, bạn sẽ thấy con đường đi tới tương lai giàu có sẽ rất gần.

Người tuổi Tuất: Có nguồn thu lớn

Phàm là những ai cầm tinh Tuất đều giàu nghị lực phấn đấu và thể hiện tham vọng rất rõ ràng. Đó cũng chính là động lực giúp người tuổi này chinh phục hết thử thách lớn nhỏ trong đời để vươn tới sự thành công hơn người.

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Bấy lâu nay, những dự định mà tuổi Tuất đặt ra đều chưa đạt được hết, nói đúng hơn là chưa thỏa mãn chính mình. Nhưng từ giờ đến rằm tháng Chạp năm Tân Sửu, nhờ quý nhân phù trợ cộng thêm với nỗ lực bản thân, một nguồn thu lớn sẽ đến với bạn, đặc biệt là vào 2 ngày chính Rằm.

Chẳng còn bao nhiêu ngày nữa tới Tết 2022 nữa đâu, tuổi Tuất hãy cứ miệt mài với công việc hiện tại, không ngừng phấn đấu, sẵn sàng nhận thêm nhiệm vụ cấp trên giao phó… ắt gặt hái thành quả lớn lao, tiền tiêu Tết không phải nghĩ ngợi nhiều.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet

4 con giáp đại phát tài, phát lộc nhất tuần từ ngày 10-16/1/2022, cát tinh soi sáng tiền cứ liên tục đổ về, làm việc gì cũng thành công không ai có thể sánh được

4 con giáp đại phát tài, phát lộc nhất tuần từ ngày 10-16/1/2022, cát tinh soi sáng tiền cứ liên tục đổ về, làm việc gì cũng thành công không ai có thể sánh được

Tử vi của 4 con giáp phát tài nhất từ ngày 10/1 đến 16/1/2022, những con giáp phát tài này đạt được mục tiêu đã đề ra, gặt hái tài lộc vào túi. Đây chính là thời điểm vàng để 4 con giáp dưới đây gặt hái được những thành công nhất định.

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