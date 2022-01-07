5 con giáp nữ thuộc trường phái 'không tình yêu, không đàn ông' vẫn sống tốt, giàu sang, xinh đẹp có đủ

12 con giáp tử vi 07/01/2022 21:49

5 con giáp nữ dưới đây thành công vang dội khi không cần sự xuất hiện của người đàn ông nào.

Nữ tuổi Sửu

Nữ tuổi Sửu chăm chỉ và theo đuổi lối sống đơn giản, dũng cảm và tự tin, ổn định và thực tế, có tính độc lập cao. Quan điểm sống của họ là không muốn dựa dẫm vào bất cứ ai, chỉ muốn dựa vào chính mình để đấu tranh giành lại mọi thứ, kể cả hạnh phúc của riêng mình.

Họ đối mặt với tình yêu cũng rất lý trí, không chỉ nhìn vào chút lợi trước mặt là cưới ngay, nữ tuổi Sửu có cái nhìn lâu dài và suy nghĩ thấu đáo hơn người khác.

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Những cô gái tuổi Sửu không ngọt ngào và lãng mạn, không lắm lời, không quan tâm nhiều đến những ảo tưởng hão huyền trong tình yêu nhưng họ rất ấm áp và biết quan tâm đến mọi người, đa số các bạn nữ tuổi này đều rất hoàn hảo mặt tính cách.

Họ thậm chí không thèm dựa dẫm vào đàn ông kể cả khi khó khăn nhất, họ hoàn toàn có khả năng sống một cuộc sống tốt hơn khi còn độc thân và hạnh phúc luôn nằm trong tay họ quyết định.

Nữ tuổi Dần

Hầu hết những cô nàng tuổi Dần đều có tính cách độc lập, mạnh mẽ và đảm đang, họ dễ dàng trở thành những người phụ nữ mạnh mẽ và có chỗ đứng trong môi trường làm việc.

Họ cũng là con giáp nữ bình tĩnh và lý trí khi đối diện với chuyện tình cảm. Suy nghĩ thấu đáo hơn nhiều người khác và sẽ không nóng vội đồng ý chỉ vì điều kiện kinh tế vượt trội của đối phương.

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Trên thực tế, họ có khả năng kiếm tiền nên không thèm dựa dẫm vào đàn ông, càng không muốn đặt hạnh phúc của mình lên người khác.

Những cô gái tuổi Dần rất tham vọng và nóng tính, dù lắm mối tán tỉnh nhưng nếu không gặp được người phù hợp với mình trong một thời gian dài, họ sẽ dồn hết tâm trí vào việc cải thiện bản thân hoặc sự nghiệp. Chỉ cần họ sống một cuộc sống tuyệt vời thì họ không cần yêu đương cho mệt thân.

Nữ tuổi Tỵ

Những cô gái tuổi Tỵ là con giáp nữ không cần tình yêu vẫn sống như bà hoàng bởi họ độc lập trong suy nghĩ, điềm đạm trong mọi khó khăn và hay nghi ngờ, nói chung là họ không dễ tin người, ít khi giao du với người khác nên chọn người yêu rất khó.

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Chỉ là bọn họ không muốn tùy ý phó thác hạnh phúc của mình cho người khác, cũng không muốn dựa vào đàn ông mà sống, bất luận ở độ tuổi nào cũng đều có không gian và thu nhập riêng của mình.

Họ rất lý trí khi đối mặt với tình cảm và suy nghĩ lâu dài, sẽ không bị rung động, mơ mộng trước những lời nói ngọt ngào của đối phương hay những cám dỗ vật chất nào đó.

Mọi việc yêu đương cưới hỏi của Tỵ đều được quyết định sau khi cân nhắc kỹ lưỡng. Yêu hay không yêu đối với họ không quan trọng lắm.

Nữ tuổi Dậu

Những cô gái tuổi Dậu rất độc lập, dũng cảm và cương nghị, nghiêm khắc trong công việc, họ lớn lên với lòng dũng cảm hiếm thấy của người thường. Đặc biệt là tác phong và thần thái khi làm việc, nữ tuổi Dậu khôn khéo và quyết đoán hơn một số nam giới nên phần lớn đều chiếm vị trí thống lĩnh, lãnh đạo, đi làm bao giờ cũng có thành tích tốt.

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Những cô gái tuổi Dậu có lòng dũng cảm và hoài bão, có chí hướng theo đuổi sự nghiệp, không muốn sống một cuộc đời tầm thường, xoay xở kiếm tiền rất nhanh nhẹn nên thu lợi khá hậu hĩnh. Nếu Dậu có đủ của cải sẽ có tự tin, hạnh phúc của chính bạn sẽ do chính bạn kiểm soát.

Con giáp này vẫn bình tĩnh và lý trí khi đối mặt với cảm xúc trong tình yêu, họ sẽ đánh giá chính xác phẩm chất tính cách của đối phương xem liệu nó có thực sự phù hợp với mình hay không. Nếu đối phương không như ý muốn thì dù điều kiện kinh tế tốt đến mấy Dậu cũng không muốn yêu đương, cưới hỏi, thà ở vậy còn hơn.

Nữ tuổi Tuất

Tuổi Tuất là con giáp nữ không cần tình yêu, họ sống chân thật, khiêm tốn, có ý thức về sự công bằng, thích đấu tranh chống lại những bất công. Họ là người sống có tình cảm, có nhiều mối quan hệ tốt và có mạng lưới tài nguyên làm ăn rộng rãi để công việc được suôn sẻ.

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Tính cách nữ tuổi này độc lập, quyết đoán, bẩm sinh đã kiên cường. Đặc biệt ở nơi làm việc họ rất nghiêm túc và có trách nhiệm, tính tự giác cao, làm việc nghiêm khắc, thường có thành tích tốt được nhiều người nể.

Những cô gái này vốn dĩ đã rất thông minh, đảm đang và tài giỏi, luôn có thể giành được nhiều cơ hội và sự giàu có bằng chính khả năng của mình nhưng sống rất kiệm lời, thậm chí không thèm dựa dẫm vào đàn ông.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet

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