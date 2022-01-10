4 con giáp đại phát tài, phát lộc nhất tuần từ ngày 10-16/1/2022, cát tinh soi sáng tiền cứ liên tục đổ về, làm việc gì cũng thành công không ai có thể sánh được

12 con giáp tử vi 10/01/2022 14:15

Tử vi của 4 con giáp phát tài nhất từ ngày 10/1 đến 16/1/2022, những con giáp phát tài này đạt được mục tiêu đã đề ra, gặt hái tài lộc vào túi. Đây chính là thời điểm vàng để 4 con giáp dưới đây gặt hái được những thành công nhất định.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn mang tới cho bạn nhiều tin vui ở nhiều phương diện, mà đáng chú ý nhất chính là sự nghiệp và tài lộc.

Đặc biệt Chính Quan xuất hiện ngay từ đầu tuần khuyên tuổi này nên cố gắng bung tỏa năng lượng và sức sáng tạo hết mình cho công việc, như vậy bạn có thể thiết lập một bước đi dài trong sự nghiệp cá nhân của mình.

12 con giap 1

Hơn nữa, sau những nỗ lực, bạn còn nhận được sự tin tưởng của cấp trên và sự tôn trọng của đồng nghiệp. Công việc tiến triển thuận lợi tất nhiên sẽ kéo theo thu nhập tăng tiến, bạn chẳng phải lo đến chuyện bỏ tiền ra mua những món đồ giá trị.

Tài vận của những người theo nghiệp kinh doanh cũng vô cùng hanh thông. Phần lớn nhờ bản thân tuổi Thìn rất nhạy bén với thời cuộc nên có khả năng đón đầu các cơ hội, vượt lên trên đối thủ cạnh tranh.

Tuổi Tý

Với người làm công ăn lương, công việc hanh thông, bạn bắt đầu gặt hái được thành công cũng như được cấp trên khen ngợi hết mình, thậm chí chuyện được thưởng nóng nằm ngay trong tầm tay.

Nhìn chung, con giáp phát tài tuần này đang cố gắng thoát khỏi vùng an toàn của chính mình, thử sức ở nhiều vai trò mới, và tin vui là bạn đã và đang làm rất tốt.

12 con giap 2

Tài vận của người làm ăn kinh doanh có khởi sắc rõ nhất vào thời điểm cuối tuần khi có nhiều tài tinh tề tựu. Các nguồn thu của con giáp này khá dồi dào, tiền bạc đến từ công việc chính lẫn các mối bên ngoài.

Nếu biết tận dụng tốt cơ hội thì tuổi Tý có thể tăng ngân sách của mình lên nhiều hơn nữa, đảm bảo ăn Tết Nguyên đán ấm no đủ đầy.

Tuổi Ngọ

Tuần này, người tuổi Tuất được cát tinh phù trợ nên các kế hoạch được diễn ra ổn thỏa theo đúng tiến độ, đem tới một nguồn thu ổn định. Lại thêm Thiên Tài xuất hiện, bạn có thể kiếm được tiền bạc từ nhiều nguồn phụ hay việc đầu tư tay trái.

Sự chăm chỉ và nỗ lực cuối cùng đã mang lại cho bạn những kết quả tốt đẹp vô cùng. Đây sẽ là bước đệm tốt để bạn phát huy được nhiều thế mạnh hơn nữa.

12 con giap 3

Vì thế, người làm công ăn lương có thể dần lên kế hoạch cho năm mới, đồng thời nhờ người có kinh nghiệm tư vấn nếu cảm thấy lúng túng và chưa chắc chắn.

Người làm đầu tư, kinh doanh có thể thực hiện các bước thăm dò thị trường, dần mở rộng các đối tượng khách hàng để năm 2022 có những bước tiến lớn lao hơn.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ có cơ hội trở thành con giáp phát tài tuần này, dù đây sẽ là một tuần chẳng hề thảnh thơi chút nào với bạn. Ngay vào đầu tuần, bạn đã phải đối diện với những sự cố, hãy thận trọng và khắc phục sớm nhất có thể.

Tuy nhiên, bạn cũng không cần phải quá lo lắng, bởi những khó khăn thử thách lại chính là cơ hội để bạn bứt phá. Hãy cứ cố gắng hết mình, những nỗ lực của bạn không bao giờ là vô nghĩa.

12 con giap 4

Sự nghiệp của người làm ăn, kinh doanh buôn bán lại thuận lợi hơn một chút. Bạn nhanh nhạy nắm bắt thời cơ nên có thể đi trước đối thủ một bước, thu hút nhiều đối tượng khách hàng mới, đem về túi tiền rủng rỉnh cho mình.

Nếu đã lên kế hoạch cho việc gì, bản mệnh nên bắt tay vào làm ngay, chắc chắn sẽ thu về kết quả tích cực.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet

 

5 con giáp nữ thuộc trường phái 'không tình yêu, không đàn ông' vẫn sống tốt, giàu sang, xinh đẹp có đủ

5 con giáp nữ thuộc trường phái 'không tình yêu, không đàn ông' vẫn sống tốt, giàu sang, xinh đẹp có đủ

5 con giáp nữ dưới đây thành công vang dội khi không cần sự xuất hiện của người đàn ông nào.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi chiêm tinh học

TIN MỚI NHẤT

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 17 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 47 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 1 giờ 17 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 1 giờ 47 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 1 giờ 47 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 2 giờ 17 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 2 giờ 47 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 3 giờ 14 phút trước
Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Máy bay chở 30 người đâm phải ngựa vằn, trượt dài trên đường băng trong lúc hạ cánh khẩn cấp

Video 3 giờ 47 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy