5 con giáp tham lam nhất, luôn muốn có mọi thứ trong tay, dù là quyền lực hay tiền bạc

12 con giáp tử vi 08/01/2022 09:45

Trong cuộc sống, có những người rất tham, lúc nào cũng muốn mọi thứ, quyền lực hay tiền bạc vật chất đều thuộc quyền sở hữu của mình. 5 con giáp tham lam nhất này luôn muốn sở hữu tất cả quyền thế, tiền bạc, tài sản.

Tuổi Tý

Tuổi Tý là một trong những con giáp tham lam nhất, họ chỉ mong mọi thứ trên thế giới đều nằm trong tay mình. Thực chất, con giáp này nghĩ như vậy chỉ vì họ rất sợ thất bại, không muốn trải nghiệm cảm giác những thứ vốn thuộc về mình lại dần dần trôi khỏi tay mà thôi.

Vì có thể chiếm hữu mọi thứ, người tuổi Tý sẽ cố gắng hết sức mình, khiến bản thân mình ngày một giỏi giang, làm được mọi điều mình mong muốn.

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Địa vị và tiền bạc chính là một trong số những điều người tuổi Chuột muốn nắm giữ nhất, bởi con giáp này cảm thấy chỉ cần mình sở hữu được hai điều này là mình có thể ra lệnh cho rất nhiều, có thể giành được rất nhiều điều mình mơ ước.

Sự tham lam có thể đưa người tuổi Tý tới thành công, nhưng cũng có thể khiến họ thất bại nếu không giữ được lý trí của mình.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi cũng có tính tham lam, sự tham lam của con giáp này được thể hiện thông qua hai phương diện, một là tiết kiệm đến mức keo kiệt, hai là tham đồ của người khác.

Người tuổi Hợi cầm tiền trong tay sẽ chẳng bao giờ nghĩ đến việc chi tiêu phung phí. Họ sẽ nhịn ăn nhịn tiêu, càng tiết kiệm được nhiều tiền, con giáp này sẽ càng cảm thấy kinh tế của mình vững vàng, khiến họ cảm thấy tự tin hơn nhiều.

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Đồng thời, khi nhìn thấy người khác sở hữu món đồ gì, người tuổi Hợi đều mong muốn mình có được món đồ đó, cho dù có phù hợp với mình hay không.

Tuy có tính tham lam nhưng con giáp này cũng sẽ không chủ động làm hại người khác, sự tham lam của họ chỉ có mình họ được biết mà thôi.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu đặt ra những yêu cầu rất cao trong cuộc sống của mình, chính vì vậy mà con giáp này chi tiêu rất mạnh tay, thứ gì cũng muốn có.

Trước khi bắt tay vào làm việc gì, con giáp này phải suy đi tính lại thật kỹ càng xem làm việc ấy có lợi với mình hay không, hay nó sẽ gây tổn hại đến lợi ích của mình. Chỉ khi xác định được làm như vậy là tốt cho mình, người tuổi Dậu mới bắt tay vào làm.

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Con giáp tham lam tiền bạc này muốn mình kiếm được thật nhiều để tận hưởng cuộc sống vật chất đầy đủ nên chỉ cần thấy một cơ hội kiếm tiền trước mắt, cho dù là lợi dụng bạn bè thân thiết hay người thân của mình, họ cũng sẽ quyết định làm.

Theo tử vi 12 con giáp cho rằng, về lâu về dài, nếu vẫn giữ tật xấu này, những người thân thiết với người tuổi Dậu sẽ lựa chọn rời xa họ hoặc đề phòng họ.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có vẻ ngoài thân thiện và hòa nhã, họ có thể kết bạn với rất nhiều người xung quanh, thế nhưng thực chất, họ vốn là một người rất ích kỷ. Con giáp này không muốn chia sẻ bất cứ điều gì với mọi người cả, đặc biệt là những điều họ thấy quý giá.

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Người tuổi Mão muốn mình được sở hữu càng nhiều thứ trên đời càng tốt, chính vì vậy mà họ càng lúc càng trở nên tham lam. Con giáp này muốn giữ làm của riêng tất cả những gì mình đạt được, cũng như tất cả những thứ mà người khác đã gây dựng nên.

Tuy nhiên, người tuổi Mão cũng biết được đâu là điều mình nên làm, đâu là điều mình cần tránh, vì vậy, họ sẽ không hãm hại người khác để chiếm lấy lợi ích cho mình.

Tuổi Tỵ

người tuổi Tỵ có tính tình khá trầm lắng và kín đáo. Người ta thường chẳng rõ con giáp này nghĩ những gì trong đầu, cũng có lúc không thể lý giải cách hành động của họ.

Thực chất, người tuổi Tỵ cũng là một người rất tham lam, đặc biệt là tiền bạc. Con giáp này cho rằng tiền bạc sẽ đem lại cho mình tất cả mọi thứ trên đời này, có tiền thì mọi việc đều trở nên đơn giản hơn nhiều.

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Người tuổi Tỵ mong mình có thể kiếm được càng nhiều tiền càng tốt, cho dù đồng tiền ấy kiếm được bằng thủ đoạn gì đi chăng nữa.

Thực ra, suy nghĩ của con giáp này là chưa chính xác, bởi rồi sẽ đến một lúc, họ phải nhận ra rằng tiền bạc chẳng phải là tất cả trên thế giới này, bởi có những thứ dù có đánh đổi bằng bao nhiêu tiền đi chăng nữa cũng chẳng được, ví dụ như tình cảm, niềm tin giữa con người với con người…

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet

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