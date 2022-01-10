3 con giáp xui xẻo nhất tuần từ ngày 10/1 đến 16/1/2022: Tuổi Dần tài vận không mấy khả quan, tuổi Mùi tình cảm vợ chồng gặp sóng gió

12 con giáp tử vi 10/01/2022 09:45

3 con giáp từ ngày 10/1 đến 16/1/2022, những con giáp xui xẻo nhất này sẽ gặp phải những khó khăn và cần cố gắng phải vượt qua để có thể toả sáng.

Tuổi Dậu

Thách thức xảy đến là một phần tất yếu của cuộc sống mà bạn cần phải học cách chấp nhận nếu muốn chạm tay tới thành công. Bạn không nên vội tìm cách trốn tránh những rắc rối mà hãy dũng cảm đối mặt. Hãy nhớ đây cũng là cơ hội để bạn chứng tỏ năng lực của bản thân.

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Ở phương diện tài chính, bạn cũng không nên tin tưởng vào ai quá mức, đồng thời chớ vội đầu tư tài chính hoặc cho vay mượn quá nhiều, kẻo khả năng hao hụt tiền bạc là rất lớn.

Tình cảm của tuổi Dậu trong tuần này không tốt lắm do nảy sinh nhiều vấn đề giữa các cặp đôi. Hai người không đủ thấu hiểu và cảm thông cho nhau nên tình yêu phải trải qua thử thách, nhiều vết rạn nứt bắt đầu xuất hiện.

Bạn cần khéo léo điều chỉnh cảm xúc của bản thân để sớm hàn gắn mối quan hệ, đừng để đến khi hối hận thì đã quá muộn màng.

Tuổi Mùi

Trên phương diện sự nghiệp, tuổi này dễ gặp họa tiểu nhân, có người đâm sau lưng hoặc cố tình gây hấn, cản trở bạn hoàn thành nhiệm vụ của mình. Cạnh tranh không lành mạnh là việc hết sức bình thường, bạn cần bình tĩnh để tìm ra cách ứng phó phù hợp.

 

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Phương diện tài lộc có dấu hiệu suy giảm khá mạnh, cơ hội kiếm tiền không có là mấy, mà nguy cơ mất tiền lại hiện hữu rõ ràng.

Lời khuyên dành cho con giáp xui xẻo tuần này là chớ nên tin người thái quá mà bị lừa gạt, bao nhiêu tiền của vất vả có được dâng hết lên cho kẻ xấu.

Tình cảm vợ chồng cũng có sóng gió khi mà hai người thường xuyên bắt lỗi nhau, chưa tìm được cách bao dung và thấu hiểu để cùng hoàn thiện. Tất cả chỉ là những vấn đề thường nhật nhưng nếu không giải quyết, khắc phục thì sẽ có ngày giọt nước tràn ly.

Tuổi Dần

Khi phải đối diện với khó khăn, con giáp xui xẻo tuần này cũng chớ quá lo lắng về những vất vả mà mình đang phải chịu. Cấp trên thấy được sự nhiệt huyết và trách nhiệm của bạn, bạn bỏ ra bao nhiêu công lao sẽ được nhận về bấy nhiêu thành quả.

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Tài vận trong tuần không mấy khả quan khi có hung tinh chủ hao tài là Kiếp Tài xuất hiện. Tiền bạc vừa thu về chưa được bao lâu thì đã gặp phải rắc rối, khiến tiền của trong túi cứ không cánh mà bay. Bản mệnh khó có được một khoản tiền dư dôi để tiết kiệm hay đầu tư làm ăn.

Tình cảm cũng không khởi sắc so với thời gian trước đó. Người độc thân mãi vẫn không tìm được cho mình một nửa phù hợp để chung lối yêu thương.

Trong khi đó, các cặp vợ chồng đôi lại gặp phải tình trạng chán chường và lạnh nhạt khiến khoảng cách ngày càng xa xôi hơn.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet

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