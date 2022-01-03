3 con giáp may mắn nhất tuần, cơ hội đổi đời đang đến rất gần, tiền tài, công việc đều công thành danh toại

12 con giáp tử vi 03/01/2022 19:15

3 con giáp may mắn nhất tuần, mọi lĩnh vực 3 con giáp này làm đều có sự tiến triển vượt bậc khó có ai sánh bằng.

Tuổi Tý

Trên phương diện sự nghiệp, đầu tuần, do được cát tinh chiếu mệnh, bạn có thể tìm được cơ hội khẳng định vị thế của mình. Hãy nắm bắt lấy cơ hội này, bạn sẽ nhanh chóng đạt được mục tiêu mình đã đặt ra từ trước đó.

Phương diện tài lộc có những bước phát triển rực rỡ hơn hẳn khoảng thời gian trước đó. Do có Chính Tài và Thực Thần chiếu mệnh, dù làm ở trong lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng nhận được một khoản tiền hậu hĩnh.

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Thậm chí, có Thiên Tài ở bên, một số người còn có cơ hội làm giàu dựa trên các công việc làm thêm hoặc may mắn. Từ đây có thể thấy rằng mọi công lao của bạn đã được đền đáp một cách xứng đáng.

Trong chuyện tình cảm, người độc thân có đường tình duyên đầy triển vọng nhờ có sao Thái Dương chiếu mệnh. Bạn có thể được bạn bè hoặc người thân giới thiệu cho những đối tượng triển vọng. Bạn không nên tiếp tục đóng kín cửa trái tim mà hãy cho đối phương cơ hội tiến đến gần hơn với mình.

Tuổi Thân

Bạn chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ, không quá ham vui là có thể hoàn thành được tốt những nhiệm vụ được giao. Có lẽ, cấp trên cũng đang dành sự ưu ái cho bạn đấy.

Chuyện tài lộc của con giáp này có những điểm sáng rực rỡ ngay từ thời điểm đầu tuần. Dù làm ở trên lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng có cơ hội nhận được tiền lương, tiền thưởng nhờ những cố gắng trước đó. Đây là dấu hiệu vô cùng may mắn cho khởi đầu năm mới.

 

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Tuy nhiên, dù túi tiền có rủng rỉnh, bạn cũng cần chú ý đến chuyện chi tiêu đấy nhé. Nếu dành quá nhiều tiền cho các món đồ lặt vặt, bạn cũng sẽ mất một khoản kha khá đấy.

Chuyện tình cảm của bản mệnh có khởi sắc hơn vào cuối tuần. Trải qua tổn thương và hiểu lầm, bạn đã thấu hiểu nửa kia hơn và dần học được cách đặt mình vào vị trí của đối phương. Hai người cùng cổ vũ nhau và tha thứ cho nhau, không tiếp tục so đo tính toán.

Tuổi Dần

Bằng sự thông minh, nhanh nhạy, quyết đoán, lại thêm sự hỗ trợ của các cát tinh, bạn có thể khẳng định được vị thế của mình.

Trên phương diện tài lộc, Chính Tài và Thực Thần cho thấy càng chăm chỉ bao nhiêu, bạn lại càng gặt hái được thành quả rực rỡ về tài lộc bấy nhiêu.

Bạn nhận được sự tin tưởng của khách hàng, đối tác nên ai cũng muốn hợp tác lâu dài với bạn. Thậm chí, đối phương còn tiếp tục giới thiệu cho bạn những mối quan hệ triển vọng.

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Sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy người tuổi này rất thu hút ánh nhìn của người khác giới. Khi có nhiều vệ tinh vây xung quanh, bản mệnh cần tinh ý để nhận ra ai là người thực sự tốt với mình. Trong số các đối tượng theo đuổi, bạn có thể gặp được người mình mong chờ từ lâu.

Tuy nhiên, với người đã lập gia đình thì bạn nên tìm cách để những mối quan hệ xã giao tốt lành thành mối quan hệ có lợi cho mình trên phương diện sự nghiệp. Còn trong chuyện tình cảm, hãy quý trọng những gì mà mình đang có để có cách hành xử đúng mực.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet

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