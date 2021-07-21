3 con giáp đầu năm cực khổ bao nhiêu, nửa cuối năm 2021 được đền đáp gấp bội, sự nghiệp thì 'đỉnh của chóp', tiền thì nhiều không đếm xuể

12 con giáp tử vi 21/07/2021 18:30

Đầu năm 2021 chịu nhiều cực khổ, nhưng 3 con giáp may mắn hãy yên tâm, nửa cuối năm nay bạn sẽ được đền bù thỏa đáng, thậm chí còn một bước lên tiên.

Tuổi Tý

Trời sinh những người tuổi Tý thông minh, tài giỏi, luôn biết tìm kiếm cơ hội để xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc. So với những con giáp khác, người tuổi Tý là người biết nhìn xa trông rộng, sẽ không để mình rơi vào giai đoạn bế tắc, tận cùng. 

Tử vi học có nói, trong năm Tân Sửu 2021 này, cuộc sống của bản mệnh có nhiều biến động bất ngờ. Những tháng đầu năm con giáp có chút thử thách nhưng không đáng kể, từ giữa năm trở đi, họ sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu. Đặc biệt, con giáp may mắn hãy chuẩn bị tinh thần đón nhận hỷ sự, đây sẽ là thời điểm tốt giúp tuổi Tý thoải mái và bắt đầu cuộc chiến để tìm được sự vinh hoa phú quý, cơ hội làm giàu xuất hiện trước mặt, chỉ cần đi đến nắm bắt thì sẽ thăng hoa không ngừng. 

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh những người tuổi Dậu chăm chỉ, siêng năng, luôn biết nỗ lực cố gắng không ngừng trong mọi hoàn cảnh để tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc sống thăng hoa viên mãn. Người tuổi Dậu luôn khao khát cuộc sống thượng lưu, nên họ luôn biết tích lũy kinh nghiệm, học hỏi mọi thứ để hoàn thiện bản thân mình. 

Tử vi học có nói, những tháng đầu năm 2021 này, cuộc sống tuổi Dậu tuy chưa có bước đột phá bất ngờ, nhưng công việc, tài vận đều trên đà cải thiện, bất kể làm việc gì thì mọi thứ cũng suôn sẻ, trơn tru, không quá khó khăn như thời gian trước. Đặc biệt, thời gian tới đây, những chú Gà hãy chuẩn bị tinh thần, cuộc sống không chỉ có quý nhân phù trợ mà còn có thần tài chiếu cố, càng về sau càng thăng hoa. Năm 2020 khó khăn bao nhiêu, thì năm 2021 được đền đáp bấy nhiêu, tiền tình viên mãn gấp bội. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Trời sinh những người tuổi Dần có tính cách mạnh mẽ, kiên định, có chí lớn và luôn biết phấn đấu trong cuộc sống. Người tuổi Dần rất tham vọng, luôn nỗ lực cố gắng để xây dựng cuộc sống viên mãn không ai sánh bằng. Thậm chí, có nhiều người tuổi Dần bằng lòng bất chấp mọi thứ để đạt được mong muốn của mình. 

Tử vi học có nói, những người cầm tinh con Hổ vốn có khí chất hơn người, lại thông minh tài giỏi, vì vậy một khi gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa thì cuộc sống sẽ thăng hoa không ai sánh bằng. Năm ngoái khó khăn thế nào không biết nhưng năm nay tuổi Dần sẽ tìm được cơ hội thăng hoa vượt trội. Bản mệnh sẽ gặp được nhiều may mắn, làm đâu thắng đó, tài vận cũng đang cải thiện dần. 

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

'Hoa đào' nở giữa tháng 7, 3 con giáp này không chỉ tình duyên thuận lợi mà còn tài lộc bội thu, vận may không ngừng mở ra, cuộc đời sang trang mới

'Hoa đào' nở giữa tháng 7, 3 con giáp này không chỉ tình duyên thuận lợi mà còn tài lộc bội thu, vận may không ngừng mở ra, cuộc đời sang trang mới

Tháng 7, vận đào hoa nở rộ, chuyện tình yêu của những con giáp may mắn này rực cháy hương vị hạnh phúc. Không những thế, tài lộc bội thu, vận may không ngừng mở ra, cuộc đời sang trang mới.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 2 giờ 2 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 3 giờ 2 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 4 giờ 2 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 32 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 5 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'