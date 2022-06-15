3 con giáp cẩn thận thị phi cuối tuần, có kẻ 'đâm sau lưng'

12 con giáp tử vi 15/06/2022 18:30

Dù đã làm việc rất chăm chỉ nhưng 3 con giáp này vẫn chịu đủ thị phi, bị kẻ khác chơi xấu.

Tuổi Dần

3 con giáp cẩn thận thị phi cuối tuần, có kẻ 'đâm sau lưng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần kinh doanh không như ý, cuối tuần đau đầu nghĩ cách làm mới. Chỉ là đối tác đang từ chối kết hợp làm ăn cũng bạn nên lần này thực sự là một thách thức đó.

Tình cảm không tốt, có người xen vào mối quan hệ đang ngọt ngào tưởng chừng không có gì chia rẽ. Nào ngờ người ấy quay ngoắt, phản bội bạn khiến bạn sốc nặng. Có lẽ bạn quá nhẹ dạ cả tin trong cách chọn người yêu rồi.

Tuổi Mùi

3 con giáp cẩn thận thị phi cuối tuần, có kẻ 'đâm sau lưng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Mùi được tử vi 12 con giáp cảnh báo thị phi đầy mình khi chuyện kinh doanh không được như ý. Có vẻ như bạn đã đầu tư vốn không đúng chỗ khiến cho tiền bạc không cánh mà bay. 

Tình cảm cũng không tốt, cả hai người cãi nhau thường xuyên làm cho mối quan hệ ngày một phức tạp. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì tình yêu một sớm một chiều cũng tan vỡ.

Tuổi Sửu

3 con giáp cẩn thận thị phi cuối tuần, có kẻ 'đâm sau lưng' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu không may mắn khi bị người yêu ném đá giấu tay. Ngoài mặt nói yêu bạn nhưng lại có tình ý với người khác. Có thể người ấy chỉ đang lợi dụng bạn mà thôi nên phải thật tỉnh táo trong chuyện tình cảm này nhé. Nếu không có chuyện cuối tuần bạn rủ người ấy đi chơi rồi bị từ chối thì sự việc có thể sẽ chưa bại lộ.

Tiền bạc không thông, công việc kinh doanh bị ngừng trệ, bạn cũng mất đi một khoản thu lớn. Cố gắng thay đổi cách làm của mình hoặc thay đổi chiến lược kinh doanh, nếu không bạn sẽ bị mất nhiều thứ đó. Công việc hiện tại trong 2 ngày cuối tuần bị kẻ khác cướp công, thực sự bạn cảm thấy thất vọng về tình cảm mà bấy lâu nay bạn đã dành trọn cho người ấy.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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