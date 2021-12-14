3 con giáp bước sang năm 2022 dễ rơi vào cảnh trắng tay, tiền mất tật mang chỉ vì những bất cẩn không đáng có

12 con giáp tử vi 14/12/2021 16:23

Trong năm 2022 sắp tới đây, 3 con giáp hãy cẩn thận với túi tiền của mình. Bởi, đây cũng được xem là năm hạn và không có quá nhiều sự may mắn của các con giáp. Cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng như những kế hoạch cụ thể trong việc quản lý tiền của mình.

Tuổi Thân

Tài lộc của người tuổi Thân giảm sút trông thấy trong năm 2022 này, chủ yếu là do công việc có nhiều khúc mắc, cản trở. Nhiều khi, dù bản mệnh có nhìn thấy cơ hội làm giàu trước mắt nhưng vẫn bỏ lỡ vì tâm lý do dự, thiếu quyết đoán.

Với người làm công ăn lương, thu nhập của bạn hầu như không tăng do chỉ có 1 nguồn thu chính. Bạn còn dễ gặp rắc rối với lãnh đạo nên ít được giao cho những nhiệm vụ quan trọng, khó có thể khẳng định được giá trị của bản thân.

12 con giap 1

Là con giáp ham vui, bạn cần nhắc nhở mình tập trung hơn cho công việc nếu muốn đạt được bước phát triển rõ ràng.

Lại thêm Đại Hao hung tinh gây hao tán mạnh, tiền bạc kiếm khó đã đành lại còn dễ dàng tiêu tán. Bản mệnh nên kìm hãm tư tưởng thích hưởng thụ cuộc sống hơn là làm việc, chớ nên chạy theo xu thế của đám đông, mua sắm những vật dụng ngoài khả năng chi trả.

Tuổi Tý

Tài lộc của người tuổi Tý khó mà lý tưởng được như ý muốn trong năm 2022 này. Bạn vốn là một người có chí tiến thủ, đồng thời không ngại đối diện với khó khăn, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà các kế hoạch của bạn không đạt được kết quả cao.

Với người làm công ăn lương, công việc không có nhiều tiến triển, lại có nhiều sự cố xảy ra khiến bạn tốn nhiều thời gian giải quyết, vì thế mà tiền lương vẫn giậm chân tại chỗ, dù có tiền thưởng cũng không quá đáng kể.

12 con giap 2

Với người làm kinh tế, công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, đầu tư tiền bạc khó thu hồi vốn, bạn phải loay hoay tìm ra hướng đi phù hợp cho mình, thậm chí có lúc phải vay mượn tiền bạc để lo cho công việc.

Để tránh là con giáp mất tiền năm 2022, người tuổi Tý không nên tập trung tiền bạc ở một kênh nhất định kẻo dễ rơi vào cảnh trắng tay. Bạn nên đầu tư ở nhiều lĩnh vực khác nhau, mỗi lĩnh vực một ít và chú ý an toàn.

Tuổi Dần

Tài lộc của tuổi Dần kém sắc, bạn không phải không làm ra tiền, nhưng tiền làm ra bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu cho cuộc sống và công việc làm ăn, vì vậy mà khó để dành ra được những khoản tiết kiệm đề phòng sự cố bất ngờ.

Thời điểm này, người làm ăn kinh doanh nên thay đổi những suy nghĩ đã cũ kĩ, lối mòn để tìm hiểu nhiều hơn về các kênh đầu tư khác nhau, chứ không nên chỉ tập trung vào một nguồn thu nhập từ công việc chính. Bản mệnh vốn là một người rất mạnh mẽ và giàu bản lĩnh, vì vậy đừng ngại gì dấn thân.

12 con giap 3

Lưu ý, trong năm có tranh chấp liên quan đến tiền bạc, hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt với người thân trong nhà. Trước khi đưa ra quyết định hợp tác làm ăn nên xác minh rõ đối tượng, chớ lơ là, tin tưởng người khác mù quáng.

Dễ trở thành con giáp mất tiền năm 2022, người còn thiếu kinh nghiệm không nên vội vàng nghe theo lời rủ rê, lôi kéo của kẻ khác kẻo dễ bị lợi dụng, khiến “xôi hỏng bỏng không”.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp từ ngày 13 đến 19/12/2021, tuổi Sửu kiếm tiền cực nhiều từ công việc tay trái, tuổi Tỵ nhờ tài ngoại giao kiếm về kha khá bộn tiền

Tử vi 12 con giáp từ ngày 13 đến 19/12/2021, tuổi Sửu kiếm tiền cực nhiều từ công việc tay trái, tuổi Tỵ nhờ tài ngoại giao kiếm về kha khá bộn tiền

Tử vi 12 con giáp từ ngày 13-19/12/2021, vận trình của những con giáp trong 1 tuần sắp tới đây có nhiều chuyển biến thuận lợi. Đây sẽ là cơ hội tốt để các con giáp phát huy hết năng lực của mình. Từ công việc, tình cảm, tài chính luôn có những điều bất ngờ và thú vị.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi chiêm tinh học

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Nỗi băn khoăn của người vợ trước xấp tiền 3 triệu của chồng mỗi đêm và sự thật đằng sau

Tâm sự Eva 1 giờ 23 phút trước
Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Nỗi lòng cô gái lấy chồng hơn nhiều tuổi để trả nợ và cái kết bất ngờ đêm tân hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 53 phút trước
Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Nỗi hoang mang của người dâu trẻ khi nhận cuộc gọi video lúc đêm muộn từ bố chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Qua đêm nay, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả hết nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước
Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Sự thật sau di chúc để lại toàn bộ tài sản cho cháu gái và mảnh giấy xét nghiệm giấu kín

Tâm sự 2 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Nỗi lòng nghẹn ngào của tôi khi biết được điều người yêu cũ đã làm sau 5 năm

Tâm sự 3 giờ 23 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 33 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 3 giờ 53 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 4 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy