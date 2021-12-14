3 con giáp bước sang năm 2022 dễ rơi vào cảnh trắng tay, tiền mất tật mang chỉ vì những bất cẩn không đáng có

Với người làm công ăn lương, thu nhập của bạn hầu như không tăng do chỉ có 1 nguồn thu chính. Bạn còn dễ gặp rắc rối với lãnh đạo nên ít được giao cho những nhiệm vụ quan trọng, khó có thể khẳng định được giá trị của bản thân.

Tài lộc của người tuổi Thân giảm sút trông thấy trong năm 2022 này, chủ yếu là do công việc có nhiều khúc mắc, cản trở. Nhiều khi, dù bản mệnh có nhìn thấy cơ hội làm giàu trước mắt nhưng vẫn bỏ lỡ vì tâm lý do dự, thiếu quyết đoán.

Lại thêm Đại Hao hung tinh gây hao tán mạnh, tiền bạc kiếm khó đã đành lại còn dễ dàng tiêu tán. Bản mệnh nên kìm hãm tư tưởng thích hưởng thụ cuộc sống hơn là làm việc, chớ nên chạy theo xu thế của đám đông, mua sắm những vật dụng ngoài khả năng chi trả.

Là con giáp ham vui, bạn cần nhắc nhở mình tập trung hơn cho công việc nếu muốn đạt được bước phát triển rõ ràng.

Tuổi Tý

Tài lộc của người tuổi Tý khó mà lý tưởng được như ý muốn trong năm 2022 này. Bạn vốn là một người có chí tiến thủ, đồng thời không ngại đối diện với khó khăn, nhưng vì nhiều lý do khác nhau mà các kế hoạch của bạn không đạt được kết quả cao.

Với người làm công ăn lương, công việc không có nhiều tiến triển, lại có nhiều sự cố xảy ra khiến bạn tốn nhiều thời gian giải quyết, vì thế mà tiền lương vẫn giậm chân tại chỗ, dù có tiền thưởng cũng không quá đáng kể.

Với người làm kinh tế, công việc làm ăn gặp nhiều khó khăn, đầu tư tiền bạc khó thu hồi vốn, bạn phải loay hoay tìm ra hướng đi phù hợp cho mình, thậm chí có lúc phải vay mượn tiền bạc để lo cho công việc.

Để tránh là con giáp mất tiền năm 2022, người tuổi Tý không nên tập trung tiền bạc ở một kênh nhất định kẻo dễ rơi vào cảnh trắng tay. Bạn nên đầu tư ở nhiều lĩnh vực khác nhau, mỗi lĩnh vực một ít và chú ý an toàn.

Tuổi Dần

Tài lộc của tuổi Dần kém sắc, bạn không phải không làm ra tiền, nhưng tiền làm ra bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu cho cuộc sống và công việc làm ăn, vì vậy mà khó để dành ra được những khoản tiết kiệm đề phòng sự cố bất ngờ.

Thời điểm này, người làm ăn kinh doanh nên thay đổi những suy nghĩ đã cũ kĩ, lối mòn để tìm hiểu nhiều hơn về các kênh đầu tư khác nhau, chứ không nên chỉ tập trung vào một nguồn thu nhập từ công việc chính. Bản mệnh vốn là một người rất mạnh mẽ và giàu bản lĩnh, vì vậy đừng ngại gì dấn thân.

Lưu ý, trong năm có tranh chấp liên quan đến tiền bạc, hết sức cẩn trọng khi chọn người hợp tác làm ăn, đặc biệt với người thân trong nhà. Trước khi đưa ra quyết định hợp tác làm ăn nên xác minh rõ đối tượng, chớ lơ là, tin tưởng người khác mù quáng.

Dễ trở thành con giáp mất tiền năm 2022, người còn thiếu kinh nghiệm không nên vội vàng nghe theo lời rủ rê, lôi kéo của kẻ khác kẻo dễ bị lợi dụng, khiến “xôi hỏng bỏng không”.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet