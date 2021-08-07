20 ngày số vận biến thiên, 3 con giáp được phúc tinh chiếu mệnh, gặp dữ hóa lành, làm gì cũng thu về TÀI LỘC

12 con giáp tử vi 07/08/2021 18:08

20 ngày tới, những con giáp may mắn này có phúc lộc dồi dào, công việc thăng hoa, tiền bạc rủng rỉnh.

Con giáp tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người sinh năm Hợi tính cách hiền hòa, trầm lặng, tấm lòng thiện lương. Trong công việc, họ không nề hà khó khăn, vất vả, luôn dốc lòng, dốc sức để hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều người đánh giá cao con giáp này vì họ có tinh thần trách nhiệm, chí công vô tư.

Vận thế của họ thời điểm trước đây không được tốt nhưng con giáp này cũng chớ nên nản lòng. Đến 20 ngày tới, đường công danh, sự nghiệp của con giáp may mắn sẽ có nhiều chuyển biến tích cực. Trong những ngày này, con giáp tuổi Hợi sẽ có quý nhân phù trợ, gặp dữ hóa lành. 

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Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Dần

Những người tuổi Dần thường tài năng, lại túc trí đa mưu. Họ có bản lĩnh và có thể phản ứng nhanh trong mọi tình huống. Người tuổi này nhiều tham vọng, không chịu sống an phận thủ thường. Đồng thời, họ là người kiên trì và cầu tiến.

Sang 20 ngày tới, người tuổi này gặp nhiều điềm lành, được phúc tinh chiếu mệnh nên vận rủi qua nhanh, vận may gõ cửa. Bản mệnh nếu đang có ý định chuyển việc sẽ nhận được công việc có mức lương cao và có cơ hội thăng tiến tốt hơn chỗ làm hiện tại. 

Với những người làm kinh doanh, trong thời điểm này họ tiếp cận được nhiều khách hàng hơn. Doanh thu của họ cũng tăng lên trông thấy.

con giáp may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Mùi

Người tuổi Mùi tính tình hiền lành, hòa đồng, thích giao lưu, gần gũi với mọi người. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này là họ khá cẩu thả, không dứt khoát, hay do dự trước mỗi cơ hội. Con giáp này sống khá an phận. Họ cảm nhận được niềm hạnh phúc từ những điều giản đơn.

Bước sang 20 ngày tới đây, người tuổi Mùi được sao tốt chiếu mệnh, tài vận khởi sắc, may mắn gõ cửa. Bản mệnh làm ăn phát đạt, ký được nhiều hợp đồng, hàng hóa bán chạy hơn thấy rõ. Người làm công ăn lương cũng đạt được thành tích tốt, được cấp trên ưu ái. Mọi khó khăn, vướng mắc trong cuộc sống của họ đều được tháo gỡ.

con giáp may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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