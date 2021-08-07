Tử vi Chủ Nhật 8/8/2021 của 12 con giáp: Hợi - Sửu phát TÀI phát LỘC bất ngờ, Dần - Mão cẩn thận có hiềm khích với đồng nghiệp

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng, Chính Ấn cho thấy người tuổi Tý phát triển tốt nếu theo đuổi con đường nghiên cứu hoặc hành chính sự nghiệp. Bạn nhận được sự tôn trọng của mọi người xung quanh và có cơ hội thăng tiến trong tương lai nếu biết nắm bắt cơ hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm như thông minh, điềm tĩnh, không màng danh lợi thì bạn cũng cần ý thức được khuyết điểm của mình là bảo thủ và hướng nội. Hãy cởi mở hơn trong việc tiếp thu các kiến thức mới cũng như các mối quan hệ mới.

Công việc của người tuổi Sửu tiến triển vô cùng suôn sẻ nhờ có Tam Hội phù trợ. Dù vấn đề phải đối mặt có phức tạp, bạn vẫn có thể tìm ra phương án giải quyết hợp lý. Nhờ vậy, mọi người đều yên tâm khi giao công việc cho bạn.

Quan hệ xã giao hài hòa còn giúp mệnh chủ gặp được người có cùng chí hướng với mình. Đó sẽ là người hợp tác ăn ý cùng bạn, tương lai hai người có thể gặt hái được những thành quả đáng ngưỡng mộ.

Tuổi Dần

Hôm nay người tuổi Dần quá tự tin vào bản thân nên thành ra kiêu ngạo, không chịu hòa nhập với mọi người, không muốn nghe theo ý kiến của người khác. Chính vì vậy, dưới tác động của Tỷ Kiên, bạn dễ rơi vào cảnh tranh chấp, mâu thuẫn với đồng nghiệp.

Trái lại, trong chuyện tình cảm, con giáp này là người biết chăm lo cho gia đình. Bạn ý thức được rằng việc xây dựng một gia đình hạnh phúc là việc của cả hai vợ chồng, chứ không phải phụ thuộc hoặc là trách nhiệm của riêng ai.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Do phạm vào cục diện Tương Hình, người tuổi Mão rất dễ gây mất lòng người khác. Nếu cứ tiếp tục kiêu ngạo quá mức như hiện tại, bạn sẽ dễ đưa ra quyết định thiếu chính xác, gây hối tiếc trong tương lai.

May mắn bản mệnh có một người vợ hoặc chồng rất tâm lý, luôn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của mình. Vì vậy, bạn không nên giữ những điều khó chịu trong lòng mà nên giải tỏa ra cho tinh thần nhẹ nhõm, và đôi bên có thể cùng nhau tìm cách giải quyết.

Tuổi Thìn

Nhờ có Tam Hợp nâng đỡ, người tuổi Thìn cảm thấy hăng hái mỗi khi bắt tay vào làm bất cứ công việc nào. Tuy nhiên, vì bản tính “cả thèm chóng chán” nên bạn chỉ làm việc theo cảm hứng nhất thời chứ khó có thể kéo dài lâu.

Muốn thành công thì một khi đã quyết tâm làm bất cứ việc gì, bạn nên cố gắng kiên trì đến cùng. Còn nếu luôn bỏ dở giữa chừng, bạn sẽ chẳng bao giờ nhận được sự đánh giá cao của người khác.

Tuổi Tỵ

Thực Thần phù trợ cho người tuổi Tỵ, giúp những ai làm nghề tự do có thể nhận được một phần thưởng xứng đáng với công sức mình đã bỏ ra. Bạn có thể tiếp tục dùng số tiền đó để đầu tư cho tương lai, khiến cuộc sống ngày một sung túc.

Tuy nhiên, người theo đuổi con đường sự nghiệp chưa gặp được nhiều may mắn trong ngày hôm nay, tình hình tài chính của bạn cũng không có nhiều biến động. Bản mệnh cần phải tiếp tục cố gắng hơn nữa trước khi vội nghĩ đến việc tận hưởng thành quả.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tý Ngọ tương xung tác động đến người tuổi Ngọ, khiến bạn trở thành một người rất nóng nảy. Mỗi khi gặp mâu thuẫn, bạn khó có thể giữ bình tĩnh nên thường hay nói hoặc thực hiện hành động gây ác cảm với mọi người xung quanh.

Xem ngày tốt xấu theo Nhị thập bát tú, hôm nay là ngày khởi công tạo tác trăm việc đều không may, thứ nhất là xây cất nhà cửa, cưới gã, khai trương, trổ cửa, tháo nước.

Tuổi Mùi

Cục diện Tương Hại gây ra nhiều tác động xấu cho người tuổi Mùi, đặc biệt là trong công việc. Bạn có thể vô tình đắc tội với kẻ tiểu nhân do những hành động bốc đồng, thiếu suy nghĩ. Hãy chú ý là đề phòng có người giở trò sau lưng mình.

Bên cạnh đó, những quan điểm không thống nhất cũng khiến cho mối quan hệ giữa người tuổi này và người thân trở nên không mấy hòa hợp. Để giải quyết tình trạng trên, đôi bên đều cần nhường nhịn và mở lòng hơn khi lắng nghe ý kiến đối phương.

Tuổi Thân

Hôm nay mối quan hệ giữa người tuổi Thân và vợ chồng mình vô cùng hòa hợp. Bạn luôn dành thời gian để thấu hiểu những suy nghĩ, cảm nhận của nửa kia, nhờ thế mà đôi bên có thể thấu hiểu nhau mà không cần lên tiếng.

Tuy nhiên, trên phương diện sự nghiệp, Thiên Quan cho thấy bạn là một người nóng nảy, dễ bị kích động. Đừng vội tin theo lời xúi giục của những kẻ xấu bụng, trước khi đưa ra quyết định gì, bạn cần học cách lắng nghe nhiều chiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Hôm nay người tuổi Dậu không nên chủ quan trong công việc do bạn phải đối đầu với cục diện Tương Phá. Nếu không chú ý, rất có thể những công việc tưởng như đã thành công trong tầm tay sẽ gặp trở ngại bất ngờ, khiến bạn trở tay không kịp.

Bản mệnh cũng không nên quá vô tư mà cần quan sát hành động của mọi người xung quanh nhiều hơn, đề phòng có kẻ ném đá giấu tay. Tuy nhiên, dù có ở trong trường hợp xấu nhất, bản mệnh cũng nên bình tĩnh tìm hướng giải quyết chứ không nên nóng nảy, tuyệt vọng.

Tuổi Tuất

Mối quan hệ xã giao của người tuổi Tuất không được tốt đẹp ngày hôm nay. Có nhiều kẻ giả tạo, nịnh bợ đang cố gắng tiếp cận bạn để kiếm lợi ích cho mình. Để tránh xa rắc rối, bạn cần giữ khoảng cách với họ, chớ nên tin theo lời nịnh nọt.

Phương diện tài lộc của bản mệnh dự báo có nhiều điểm sáng. Thiên Tài cho thấy một số người còn có cơ hội phát tài dựa vào vận may. Tuy nhiên, bạn vẫn cần phải xác định rằng mình không nên quá dựa dẫm vào số tiền “từ trên trời rơi xuống”.

Tuổi Hợi

Tam Hội nâng đỡ, người tuổi Hợi với bản tính thật thà, tốt bụng sẽ dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao hài hòa. Bạn nhận được nhiều sự cổ vũ, động viên, chia sẻ của người khác nếu phải đối mặt với khó khăn.

Bản mệnh còn có cơ hội gặp gỡ được quý nhân trong ngày hôm nay. Nếu bạn còn đang mông lung với con đường trước mắt thì quý nhân sẽ giúp bạn đưa ra những hướng đi thích hợp, đồng thời có phương án giải quyết vấn đề hiện tại.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.