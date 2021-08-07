Ngày đầu tháng 7 'cô hồn', 3 con giáp xoay chuyển càn khôn, phất như diều gặp gió, mua may bán đắt bất ngờ

Ngày mai là ngày đầu tiên của tháng 7 cô hồn, nhưng 3 con giáp may mắn này vẫn có sự nghiệp phất lên như diều gặp gió, thăng quan tiến chức.

Con giáp tuổi Dần

Theo tử vi 12 con giáp, những người tuổi Hổ sắp đón nhận nhiều sự kiện vui vẻ. Đối với những con Hổ còn độc thân thì đào hoa sẽ đến, quan hệ với người khác phái suôn sẻ, có nhiều tình ý. Con giáp tuổi Dần cũng nắm bắt được cơ hội để phát tài, phát lộc, nếu là người làm buôn bán, kinh doanh thì đơn hàng đến tơi tới.

Từ tháng 7 âm lịch trở đi, tài lộc của con giáp may mắn càng ngày càng vượng, dễ kiếm được khoản tiền lớn, không ngừng làm đầy "ngân khố" của mình. Thời gian này, người tuổi dần sẽ mở ra cánh cửa mùa xuân của cuộc đời, sự nghiệp hanh thông, cuộc sống tốt đẹp, nhất là về tài lộc.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tý khá sắc sảo. Dù làm việc gì thì trong lòng họ đều có những điểm mấu chốt, nếu vượt qua ranh giới này thì họ sẽ không làm. Nếu kiếm được tiền mà làm trái lương tâm thì họ cũng từ bỏ.

Con giáp tuổi Tý được hỗ trợ đắc lực bởi ngôi sao may mắn. Sau đầu tháng 7 âm lịch, vận may đến với bản mệnh. Họ thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố. Và từ khi có con cái thì vận khí của họ sẽ ngày càng vượng, có thể nói là phúc từ trên trời rơi xuống. Họ sẽ có cơ hội làm giàu và có thể giàu lên trong một sớm một chiều.

Ảnh minh họa: Internet

Con giáp tuổi Tỵ

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tỵ luôn ngay thẳng, lạc quan. Họ luôn thích giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Về mặt tình cảm họ không thể chịu đựng được những giọt nước mắt của người khác.

Sau đầu tháng 7 cô hồn, trời sinh tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, mọi việc suôn sẻ, đáp ứng mọi yêu cầu! Sự nghiệp như cá gặp nước, có quý nhân phù trợ, gia đạo trong tương lai, giàu sang vào nhà, gia đình sẽ không lo cơm ăn áo mặc.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ngay-dau-thang-7-co-hon-3-con-giap-xoay-chuyen-can-khon-phat-nhu-dieu-gap-gio-mua-may-ban-dat-bat-ngo-416499.html