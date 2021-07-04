10 ngày tới, PHÚC KHÍ vô biên, 3 con giáp xô đổ trở ngại, chuyển mình mạnh mẽ, TÀI LỘC chạm đỉnh

12 con giáp tử vi 04/07/2021 18:00

10 ngày tới, phúc khí vô biên, 3 con giáp may mắn ngút trời, xô đổ trở ngại, chuyển mình mạnh mẽ, tài lộc chạm đỉnh, phú quý, giàu sang.

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mão tính tình hiền lành, bao dung và nhân hậu. Trong cuộc sống, họ thể hiện được sự linh hoạt, nhạy bén chứ không cố chấp làm theo ý mình. Người tuổi này ham học hỏi, luôn cố gắng vươn lên hoàn thiện bản thân, vượt lên nghịch cảnh.

10 ngày tới đây, con giáp may mắn mở cửa đón Thần Tài, vận xui qua mau, vận may gõ cửa. Bản mệnh làm đâu gặt đấy, đạt nhiều thành tựu trong công việc. Nhờ cố gắng và nỗ lực hết mình nên những chú Mèo sớm nhận được quả ngọt, tiền bạc về đầy túi.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn là con giáp tài năng, mạnh mẽ, có ước mơ, hoài bão lớn lao. Người tuổi này tính tình khá chân thật, yêu ghét rõ ràng. Họ cũng là những người biết giữ chữ tín, nói được làm được. 

Bản mệnh sinh ra đã gặp được nhiều may mắn. Khi lớn lên, họ gặp được quý nhân phù trợ nên thường tài danh hơn người. Đặc biệt, trong 10 ngày tới người tuổi Thìn có tài lộc nở rộ. Vận may nối tiếp nhau gõ cửa nhà con giáp này. Trước hết là trong công việc, sự điều chuyển về nhân sự trong tổ chức sẽ giúp họ có cơ hội tốt hơn để phát triển sự nghiệp. 

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi tính tình dịu dàng, thanh tao, hoạt bát đáng yêu. Tuy họ không phải là người thông minh đặc biệt nhưng họ lại được lòng rất nhiều người. Chính bởi vậy mà con giáp này dễ nhận được phúc báo, gặp dữ cũng cũng hóa lành.

10 ngày tới đây, bản mệnh sẽ gặp nhiều điều may trong công việc cũng như cuộc sống. Nhờ tài vận dồi dào, thu nhập của họ từng bước tăng lên. Nhờ làm việc chăm chỉ, nỗ lực không ngừng, con giáp này được cấp trên ghi nhận, rộng đường thăng tiến, tiền bạc chẳng mấy mà đầy túi.

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp bước vào tháng 7 vận đỏ liên miên, 1 bước thành đại gia, 2 bước song hỷ đến nhà

3 con giáp bước vào tháng 7 vận đỏ liên miên, 1 bước thành đại gia, 2 bước song hỷ đến nhà

3 con giáp may mắn bước vào tháng 7 với vận đỏ liên miên, 1 bước thành đại gia, 2 bước song hỷ đến nhà, ngập tràn trong hạnh phúc, giàu sang.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi 12 con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Phim cũ của Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận bất ngờ tăng vọt lượt xem

Sao quốc tế 30 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tình huống dở khóc dở cười đêm tân hôn và bí mật xúc động về chiếc giường cưới

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ sau 7 năm gắn bó trước lời tiết lộ bất ngờ từ phía mẹ chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Nỗi lòng người vợ sau đêm mặn nồng đường đột trước thời điểm chấm dứt cuộc hôn nhân

Tâm sự 1 giờ 40 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 10/10/2026, Phật Tổ thương người hiền tài, 3 con giáp hồng phúc vây quanh, làm ăn hốt vàng hốt bạc, tiền tự rơi vào túi đầy ụ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tử vi thứ Bảy 10/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng khí tăng cao, phát tài phát lộc, Mão - Thân xui xẻo vây quanh, nợ nần chồng chất

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Nỗi lòng người vợ khi phát hiện toàn bộ tiền tiết kiệm rơi vào tay kẻ thứ ba

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Nỗi lòng người vợ khi đối mặt với nhân tình mang thai đòi tiền và cách xử lý bất ngờ

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Nỗi bàng hoàng của người vợ và mẹ chồng trước phản ứng bất ngờ từ người con trai

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Nỗi bàng hoàng của người con dâu góa chồng khi nhận món quà mừng sinh nhật từ ông bà

Tâm sự gia đình 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'