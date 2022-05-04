10 ngày đầu tháng 5/2022: Có 3 con giáp 'chiêu dụ' Thần Tài, lộc về tận cửa, vạn sự hanh thông

12 con giáp tử vi 04/05/2022 22:30

Tháng 5 sang, tử vi dự báo có 3 con giáp tài lộc nhân đôi, phất lên tưng bừng. Cùng xem đó là những con giáp may mắn nào nhé!

Con giáp tuổi Mùi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Mùi sở hữu chỉ số trí tuệ cảm xúc cao. Họ lại là người khéo ăn khéo nói và có tầm nhìn xa trông rộng. Trong cách đối nhân xử thế, họ là người trung thực, ngay thẳng nên được nhiều người tin tưởng.

Tuy vậy, người tuổi Mùi dễ tỏ ra ngần ngại, lo âu khi cơ hội đến với mình. Muốn thành công, con giáp này cần mạnh dạn, quyết đoán hơn nữa.

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Đầu tháng 5/2022, con giáp tuổi Mùi nhận nhiều tài lộc, tiền bạc họ kiếm được ngày càng dồi dào. - Ảnh minh họa: Internet

Đầu tháng 5/2022, con giáp tuổi Mùi nhận nhiều tài lộc, tiền bạc họ kiếm được ngày càng dồi dào. Nếu thời gian trước đây, họ gặp không ít khó khăn trong công việc thì trong thời gian này mọi vướng mắc đều được giải quyết.

Được quý nhân phù trợ nên con giáp này dễ dàng tiến xa. Mọi dự định của họ trong thời gian này đều có thể thực hiện. Biết nắm bắt cơ hội, con giáp này có cả tiền tài, công danh, khiến ai cũng ngưỡng mộ.

Tuổi Thân

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thân không chỉ nhiệt tình mà đầu óc và chỉ số thông minh của họ tương đối tốt. Họ rất nghiêm túc và luôn đi đầu trong mọi việc, không bao giờ chịu tụt hậu.

Tháng 5 này, sự phát triển của họ càng phất lên nhanh chóng. Vận trình trong sự nghiệp của con giáp tuổi Thân rất đáng ngưỡng mộ, quý nhân ra tay đúng lúc, đúng chỗ. Cuộc sống của họ ngày càng tốt đẹp hơn.

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Đầu tháng 5/2022, tuổi Thân vận khí vượng phát, tài lộc dồi dào, dễ thăng chức. - Ảnh minh họa: Internet

Đầu tháng 5/2022, tuổi Thân vận khí vượng phát, tài lộc dồi dào. Con giáp này dễ thăng chức. Dù đầu tư hay làm việc gì cũng thu được số tiền bất ngờ.

Đặc biệt tháng 5 Thân trúng vận đào hoa nên các mối quan hệ có thể tự nhiên đến, đơm hoa kết trái, tương lai đông con cháu, gia đình đề huề.

Con giáp tuổi Hợi

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Hợi hội tụ nhiều phẩm chất. Họ chăm chỉ, chịu khó, lại là người bao dung, nhân hậu. Không những thế, người tuổi này rất có duyên, thu hút được tài lộc cũng như vận quý nhân.

Con giáp tuổi này sống có trách nhiệm và không ngại gian khổ. Chính vì vậy, họ có thể đạt tới thành công sau nhiều lần thất bại.

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Đầu tháng 5/2022, vận may của con giáp tuổi Hợi tăng lên nhanh chóng, tài vận vượng phát. - Ảnh minh họa: Internet

Đầu tháng 5/2022, vận may của con giáp tuổi Hợi tăng lên nhanh chóng, tài vận vượng phát. Ước mơ của họ có thể trở thành hiện thực. Người tuổi này cũng dần tất toán nợ nần. Những người kinh doanh thì đơn hàng chốt ầm ầm, tiền vào như nước.

Con giáp tuổi Hợi có nửa đầu tháng 5 nhận lộc quý nhân, nửa cuối tháng 5 nhận lộc Thần Tài nên cả tháng 5 đều hanh thông, suôn sẻ.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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