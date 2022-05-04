Bước sang đầu tháng 5/2022 vận thế tề thiên, 3 con giáp may mắn ngập tràn, cuộc sống thăng hoa

12 con giáp tử vi 04/05/2022 15:00

Cùng điểm danh những con giáp nào sẽ gặp được rất nhiều may mắn ngay khi vừa bước sang tháng 5 năm 2022!

Tuổi Tý

Kể từ đầu tháng 5, thiên khí trở nên thịnh vượng với người tuổi Tý tạo nên thế cục Thủy sinh Mộc. Khi đại vận đến, vận khí lập tức tăng lên, người tuổi Tý dễ thăng chức trở thành người dư dả, điều này không chỉ giải tỏa tình trạng khó khăn của tháng trước mà còn mang lại kỳ vọng phú quý trường thọ. 

Con giap may man 1
Kể từ đầu tháng 5, thiên khí trở nên thịnh vượng với người tuổi Tý tạo nên thế cục Thủy sinh Mộc. - Ảnh minh họa: Internet

Cũng có những người cầm tinh con chuột có thể nhận được các hạng mục làm ăn quan trọng trong 4 tháng tới, hãy nắm bắt thật tốt bạn nhé! Đồng thời lời khuyên cho con giáp may mắn là nên hòa đồng với mọi người, đừng để việc xui xẻo ảnh hưởng đến tâm trạng, chỉ cần nhẫn nại thì sẽ rất xuất chúng còn dễ bốc đồng thì khả năng bị loại trừ rất cao.

Tuổi Dần

Người tuổi Dần thích tranh giành ngôi đầu trong mọi việc và không muốn bị người khác hạ thấp. Họ có trí óc thông tuệ, tính cầu tiến, hiểu biết rộng và tài giỏi, dù gặp ai khó khăn họ cũng sẽ chủ động giúp đỡ.

Đầu tháng 5 năm 2022, người tuổi Dần như đón một cuộc sống mới, tình cờ gặp những công việc yêu thích, kiếm được vô số tiền, nhất định làm ăn phát tài, gia đình vượng phát. 

Con giap may man 2
Đầu tháng 5/2022, tuổi Dần đón một cuộc sống mới, kiếm được vô số tiền, nhất định làm ăn phát tài. - Ảnh minh họa: Internet

Họ có vận đào hoa rất tốt, cũng có thể dành cho đối phương một mái ấm trọn vẹn, hai người sẽ có một niềm hạnh phúc đặc biệt khi bên nhau. Vận may chắc chắn sẽ mang lại cuộc sống suôn sẻ và dư dả cho họ. Lời khuyên cho người tuổi Dần là nhất định nên khiêm tốn trong hành động và tâm tính, điều này sẽ giữ gìn sự may mắn cho bạn.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu đặc biệt quan tâm đến giá trị bản thân, tu dưỡng trong ngoài, chăm chỉ, giản dị và chân thành. Đầu tháng 5 năm 2022, họ sẽ gặp nhiều may mắn và xui xẻo qua đi, mở ra những cơ hội mới, tiền tài sẽ đến với người tuổi Sửu khiến họ trở nên thành công trong cuộc sống, sự nghiệp ngập tràn niềm vui.  

Con giap may man 3
Đầu tháng 5/2022, tuổi Sửu gặp nhiều may mắn, mở ra những cơ hội mới, tiền tài sẽ đến. - Ảnh minh họa: Internet

Những người tuổi Sửu dễ dàng có được cơ hội thăng tiến, lương thưởng sẽ tăng đều đặn, dù là sự nghiệp hay cuộc sống thì họ đều có thể đạt được mọi thứ mình muốn. Lời khuyên dành cho bạn là những trắc trở chỉ đến tạm thời chứ không khổ suốt đời, hãy tin rằng hoa mai muốn thơm thì phải chịu lạnh, khổ tận sẽ có ngày cam lai.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Top 3 nàng giáp nhan sắc hơn người, càng trưởng thành càng xinh đẹp, giỏi giang khiến nhiều người ghen tị

Top 3 nàng giáp nhan sắc hơn người, càng trưởng thành càng xinh đẹp, giỏi giang khiến nhiều người ghen tị

Có thể khi còn bé nét đẹp ấy không lồ lộ ra trước mắt, nhưng càng lớn họ lại càng trở nên xinh đẹp đến ngỡ ngàng.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp tâm linh tử vi 12 con giáp con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 5 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 5 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó