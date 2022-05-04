'Cầu được ước thấy', tài lộc lên hương, 3 con giáp thành công viên mãn khi bước sang mùng 5 tháng 4 Âm lịch

Tuổi Sửu là những người sống có trách nhiệm với tập thể, họ không bao giờ vì lợi ích của bản thân mà quay lưng, mang lại khó khăn cho người khác. Dù có gặp phải những khó khăn, nguy hiểm, họ cũng sẽ không bao giờ nao núng, sợ hãi, ngược lại luôn điềm tĩnh, dũng cảm vượt qua thử thách.

Bước sang mùng 5 tháng 4 Âm lịch, tuổi Sửu sẽ tìm kiếm được cơ hội thay đổi cuộc sống lên tầm cao mới. Đặc biệt, thời gian từ giờ đến Rằm tháng 4, người tuổi Sửu sẽ hanh thông trong mọi việc, tài lộc dư dả, nhân duyên vượng phát. Trong vòng 3 tháng tới, tuổi Sửu thích hợp tham gia vào quản lý tài chính và đầu tư, thu nhập nhờ thế mà không ngừng tăng cao. Đối với những người làm công ăn lương, bạn sẽ có thu nhập cao, lương thưởng hậu hĩnh, tiền gửi ngân hàng có lãi tăng đáng kể.

Người tuổi Tuất có tính cách thẳng thắn, trung thực, luôn có trách nhiệm với bản thân và gia đình. Đa số những người tuổi Tuất đều không được sinh ra trong gia đình khá giả, giàu có nên họ luôn có một sự mặc cảm nhất định. Vì sự mặc cảm này đã tạo thành động lực khiến họ ngày càng mạnh mẽ và nỗ lực hơn để tìm kiếm cơ hội đổi đời.

Bước sang mùng 5 tháng 4 Âm lịch này, những người tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn, tài vận khởi sắc. - Ảnh minh họa: Internet

Bước sang mùng 5 tháng 4 Âm lịch này, những người tuổi Tuất sẽ gặp được nhiều may mắn, tâm trạng cũng dần tốt hơn nhờ công việc suôn sẻ và tài vận cũng có nhiều khởi sắc. Chỉ cần tuổi Tuất tiếp tục nỗ lực và cố gắng không ngừng, nắm bắt thời cơ tốt bên cạnh thì nhất định sẽ thành công viên mãn.

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi vốn có tính tình hiền lành, nhân hậu và đại diện cho một trong những con giáp được thượng đế ban cho nhiều phước lành. Trong cuộc sống bình thường, tuổi Hợi không quá đòi hỏi hay tham vọng, họ bằng lòng với mọi thứ mà mình đang có và hết lòng làm việc chăm chỉ để xây dựng cuộc sống sung túc, viên mãn.

Bước sang mùng 5 tháng 4 Âm lịch trở đi, tuổi Hợi sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền. - Ảnh minh họa: Internet

Bước sang mùng 5 tháng 4 Âm lịch trở đi, tuổi Hợi sẽ có cơ hội kiếm được nhiều tiền. Giai đoạn này là thời điểm hoàng kim để tuổi Hợi có thể phát huy mọi thế mạnh, nắm bắt cơ hội xung quanh. Tuổi Hợi sẽ có quý nhân phù trợ, làm việc gì cũng thuận buồm xuôi gió, trong tháng này cũng sẽ gặp được nhiều hỷ sự, không chỉ kiếm tiền dễ dàng mà còn thể hiện được thực lực của mình ở nơi làm việc, được cấp trên trọng dụng. Với mục tiêu vững chắc và sự tự tin, tuổi Hợi sẽ có những bước phát triển vượt bậc trong sự nghiệp, có khả năng đổi nhà đổi xe trong năm nay.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.