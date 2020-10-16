Tuổi Mậu Ngọ hợp hướng nhà nào thu hút vận khí tốt về cho gia chủ?

Đầu tiên, chúng ta hãy cũng xem tuổi Mậu Ngọ hợp hướng nhà nào trước khi đi sâu vào tìm hiểu tuổi này xây nhà hướng nào là tốt nhất cũng như năm xây dựng lý tưởng cùng các kiến thức liên quan nhé!

Tuổi Mậu Ngọ hợp hướng nhà nào? Theo phong thuỷ, nguồn năng lượng tích cực sẽ hanh thông dòng chảy năng lượng tốt trong ngôi nhà của bạn, đồng thời đẩy những nguồn năng lượng xấu ra ngoài, giúp gia chủ ngày càng hanh thông, làm ăn phát đạt, gia đình êm ấm, hoà thuận.

Bên cạnh đó, ý chí cầu tiến, say mê lao động cũng như khả năng giao tiếp luôn được xem là đặc trưng khi nhắc đến Mậu Ngọ. Những người có tố chất này thường rất mạnh mẽ và quyết đoán, phù hợp trong các lĩnh vực như bất động sản và nhà hàng. Chúng ta cùng đi vào chi tiết của Mậu Ngọ để hiểu rõ hơn lý do mà các chuyên gia phong thuỷ chọn hướng nhà phù hợp cho họ nhé!

Những người sinh năm 1918, 1978 và 2038 là những người thuộc tuổi Mậu Ngọ. Người tuổi Ngọ vốn dĩ là người đặt sự tự do lên hàng đầu, thích khám phá và đi nhiều nơi, bên trong họ luôn có nguồn năng lượng tích cực.

Năm sinh: 1918, 1978, 2038.

Cung mệnh: Tốn (mộc) thuộc Đông tứ mệnh.

Ngũ hành: Hỏa.

Hoa giáp: Thiên thượng hỏa (lửa trên trời).

Màu hợp bao gồm: màu tương hợp (đỏ, da cam, tím, hồng), tương sinh (xanh lá), kỵ (màu xanh biển).

Tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hoả nên xây nhà hướng tương sinh với bản mệnh

Sau khi nắm rõ ngũ hành, cung mệnh, hoa giáp, các màu sắc tương sinh, tương khắc của gia chủ, các chuyên gia phong thuỷ sẽ xem xét hương nhà nào tốt cho gia chủ. Theo những kinh nghiệm và thuật bói cho thấy có tổng cộng 4 hướng nhà được cân nhắc là tốt nhất cho người tuổi Mậu Ngọ, bao gồm:

Hướng Đông: Phước Đức.

Hướng Đông Nam: Phục vị.

Hướng Nam: Thiên y.

Hướng Bắc: Sinh khí.

Các hướng xấu cũng được xem xét kỹ lưỡng để tránh tai hoạ:

Hướng Tây Bắc: Họa Hại.

Hướng Đông Bắc: Tuyệt Mệnh.

Hướng Tây: Lục Sát.

Tây Nam: Ngũ Quỷ.

Ngũ hành đóng vai trò quan trọng trong phong thuỷ một ngôi nhà

Không phải tự nhiên mà từ xưa đến nay, việc lựa chọn hướng gió xây nhà luôn được ông bà ta coi trọng. Xét về mặt khoa học, chọn hướng gió tốt sẽ giúp căn nhà bạn thoáng mát, đón ánh sáng, tạo cảm giác thoải mái, thư giãn và tốt cho sức khoẻ.

Xét về mặt phong thuỷ cũng như kinh nghiệm của người xưa để lại thì họ luôn cố gắng xây nhà để tránh gió Đông Bắc vì hướng này là lý tưởng, sẽ tránh được gió Đồng Bắc thổi vào nhà vào mùa đông, đồng thời tránh được những ánh nắng gay gắt của mùa hè như hướng Tây Bắc, hướng Tây. Chính vì thế, các hướng Nam, Đông Nam luôn được lựa chọn để xây nhà để đảm bảo đông ấm, hạ mát bởi vì nước ta thuộc phía bắc bán cầu.

Vị trí xây nhà cũng là một yếu tố không thể bỏ sót khi tìm hiểu tuổi Mậu Ngọ hợp hướng nhà nào?

Tuổi Mậu ngọ thuộc cung hành Hoả nên chọn theo ngũ hành là Mộc sinh Hoả, nên chọn hành Mộc là tốt nhất. Hình chữ nhật đứng luôn được ưu tiên trong kiến trúc của một căn nhà. Việc trồng thêm nhiều cây xanh thuộc hành Mộc sẽ mang lại nhiều luồng sinh khí tốt cho gia chủ. Ngoài ra, một lưu ý khác là tránh xây nhà ở những vị trí có phong thuỷ xấu, không mang lại may mắn cho gia chủ như đối diện ngõ cụt, đối diện ngã ba đường và đối diện cây cổ thụ to và tránh xây nhà gần đình, chùa.

Tuổi Mậu Ngọ xây nhà hướng nào là tốt nhất?

Tuổi Mậu Ngọ xây nhà hướng nao tốt nhất?

Để đảm bảo một căn nhà được xây có phong thuỷ tốt, không chỉ tập trung vào hướng nhà, vị trí xây nhà mà hướng cổng, bố cục từng phòng như phòng khách, phòng bếp, phòng ngủ…vị trí đặt nội thất trong nhà như hướng giường, tủ, cửa chính, cửa phụ…cũng đóng vai trò quan trọng trong sự hài hoà của khí vận căn nhà.

Cổng là vị trí giao thoa giữa thiên nhiên và bên ngoài giúp điều tiết năng lượng bên ngoài vào trực tiếp ngôi nhà, cũng là nơi cân bằng các yếu tố năng lượng bên trong và bên ngoài căn nhà, theo ngũ hành thì hướng mở cổng của từng tuổi khác nhau.

Đối với cửa chính và cổng thì cung mệnh của chủ nhà và hướng cửa, hướng cổng phải hợp nhau mới hnah thông tài lộc và gia đạo, bạn có thể tìm hiểu ở các yếu tố ngũ hành tương sinh tương khắc. Hướng cửa chính tốt nhất phù hợp với tuổi Mậu Ngọ làm nhà hợp hướng nào thì bạn nên chọn hướng Sinh Khí ( tức hướng Bắc) hoặc chọn hướng Thiên Y ( tức hướng Nam), hướng được ưu tiên tiếp theo là hướng Phục Vị ( hướng Đông Nam) và hướng Phước Đức ( hướng Đông).

Cần lưu ý đến phong thuỷ nhà bếp, phòng khách để cân bằng nguồn năng lượng phong thuỷ tốt cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ khi xây nhà

Đối với bếp thì lời khuyên dành cho gia chủ tuổi Mậu Ngọ là không nên đặt đối diện tường hướng Tây tránh làm cửa sổ ngay phía sau. Đây cũng là hướng thích hợp để tránh những vi khuẩn, bụi bẩn trong bếp gây ra bệnh tật từ nguồn thực phẩm cho các thành viên trong gia đình. Cần tránh đặt vị trí bếp trực tiếp với phòng khách, tránh những vật dụng thuộc hành Thuỷ trong nhà bếp vì tương khắc với Hoả.

Đối với hướng giường ngủ: gia chủ tuổi Mậu Ngọ thuộc mệnh Hoả, Mộc sinh Hoả nên đặt giường hướng về phía Đông hoặc Đông Nam và cần chọn các hướng tốt như Diên Niên, Phục Vị, Thiên Y, Sinh Khí.

Đối với hướng nhà vệ sinh: đây cũng là một vị trí vô cùng quan trọng trong phong thuỷ một ngôi nhà, nhà vệ sinh là nơi có phong thuỷ xấu nhất bởi chúng chứa rất nhiều khí xấu và uế. Vì vậy, nên đặt nhà vệ sinh nhìn ra hướng xấu như Lục Sát ( hướng Tây) hoặc Tuyệt Mệnh ( hướng Đông Bắc).

Tuổi Mậu Ngọ sơn nhà màu gì?

Tuổi Mậu Ngọ không nên sơn nhà có hành Thuỷ tương khắc với Hoả

Bên cạnh tuổi Mậu Ngọ ở nhà hướng nào hợp thì màu sơn cũng là yếu tố quan trọng quyết định một căn nhà có phong thuỷ tốt hay xấu, mang lại điềm lành hay xui rủi cho gia chủ. Khi sắp thi công nhà cửa thì bạn cần lưu ý đến điều này nhé!

Tuổi Mậu Ngọ vốn mệnh Mộc thì luôn phù hợp với màu xanh lá cây ( Mộc sinh Hoả) và màu đỏ ( Hoả) tượng trung cho chính chủ nhân của bản mệnh. Ngoài ra, màu tím và cam cũng đem lại may mắn cho giả chủ ngoài hai màu cơ bản trên. Màu tím và cam mang lại sự vui tươi, phấn khởi và sáng tạo. Bạn cũng có thêm nhiều lựa chọn khác cũng là màu tương sinh với bản mệnh như là gam màu xanh ngọc, màu hồng phấn, hồng nhạt…sẽ mang lại nhiều điều tốt lành cho gia chủ cả trong sự nghiệp và gia đình.

Cần tránh những màu gì? Khi sơn nhà thì tuổi Mậu Ngọ, nhất là tuổi Mậu Ngọ 1978 xây nhà hợp hướng nào, màu gì. Gia chủ tương khắc với những màu thuộc mệnh Thuỷ như xanh đen hoặc màu đen vì nó ảnh hưởng đến cả con đường công danh lẫn hạnh phúc của gia đình.

>>> Xem thêm:

- Tuổi Mậu Ngọ hợp cây gì để đẩy lùi vận hạn vận may gõ cửa?

- Tử vi tuổi Mậu Ngọ năm 2021: Một năm cẩn thận đủ điều

Tuổi Mậu Ngọ hợp hướng nhà nào?

Đây chỉ là một số kiến thức tổng quát về tuổi Mậu Ngọ hợp hướng nhà nào dành cho những ai mới bắt đầu tìm hiểu. Nếu bạn muốn chuyên sâu hơn về phong thuỷ cũng như các yếu tố chi tiết xoay quanh xây dựng một căn nhà từ ngoài vào trong thì nên tìm đến các chuyên gia phong thuỷ để được giải đáp cụ thể hơn về từng giới tính, từng năm sinh, ngày tháng cũng như các cung mệnh trong xây nhà như Phục Vị, Thiên Y, Ngũ Quỷ…để khai thông vận tốt, thuận lợi và suôn sẻ trên con đường phía trước cũng như mang lại gia đạo bình an.

Chúc bạn sẽ gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, gia đình và sức khoẻ!