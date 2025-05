Mua nguyên liệu 50.000 đồng/1 kg, người phụ nữ ở Thanh Hóa 'tự chế' mỹ phẩm bán kiếm lời hàng trăm triệu đồng

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 24/5, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Dung (SN 1995, ngụ xã Hợp Thắng, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về tội "Sản xuất, mua bán hàng giả".

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Thanh Hóa đã phát hiện Nguyễn Thị Dung thường xuyên lên mạng xã hội Tiktok để livestream bán mỹ phẩm của nhiều hãng nổi tiếng với giá thành rất rẻ. Nghi vấn đây có thể là đối tượng sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả, lực lượng công an đã tiến hành lập án đấu tranh.