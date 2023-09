Tử vi tuổi Mậu Ngọ năm 2021: Một năm cẩn thận đủ điều 

Tuy nhiên, nếu nam giới Mậu Ngọ là một người khỏe mạnh thì khi gặp hạn này được cho là may mắn. Mọi thứ không những thuận lợi mà tài lộc của cải dồi dào, cuộc sống sung túc. Nhưng đừng vì thế mà ỷ y, bạn vẫn cần giữ gìn sức khỏe. Cần tăng cường hơn nữa các hoạt động kinh tế để thuận lợi may mắn, thu được nhiều tài lộc, của cải. Hơn thế nữa, còn cần phải trau dồi phẩm hạnh, đạo đức, làm nhiều việc thiện, việc tốt, tích thêm phúc đức.

Nam mạng tuổi Mậu Ngọ được sao Thái âm chiếu mệnh

Vào năm 2021, nam mạng sinh năm 1978 được sao Thái Âm chiếu mệnh. Sao Thái Âm là một sao Cát Tinh mạnh, thuộc hành Thủy. Đây là sao chiếu mệnh tốt, chủ về hưởng thụ sung sướng trong một đời. Sao này hợp với những người sinh ban đêm, người sinh vào ban ngày mặc dù tại vượng địa nhưng cũng phải khấu trừ bớt. Trong cuộc sống, nam giới sẽ được người khác giúp đỡ về tiền bạc, sự nghiệp. Nếu đang trong độ tuổi kết hôn có thể lập gia đình. Người vợ đảm đang dịu dàng, biết vun vén, chu toàn mọi việc, đối nội, đối ngoại đều được lòng mọi người.

Sự nghiệp thuận lợi, làm ăn được nhất là vào tháng 9. Nhưng khi bước sang tháng 11 thì sẽ kém may mắn. Bởi thời điểm ấy tiết trời có nhiều sự thay đổi, lạnh lẽo và u ám. Trong khi đó sao Thái Âm thuộc hành Thủy, Thủy khí cực vượng, khiến tâm lý con người thường có sự biến đổi. Đặc biệt với những người nội tâm, trầm cảm, suy nghĩ nhiều, u buồn lo lắng, dẫn đến việc làm ăn có nhiều sự do dự, trong công việc không được trôi chảy cho lắm. Chính vì vậy, với bản chất là một “Sao tỷ phú”, nhưng những người được sao này chiếu mệnh vẫn phải tiết kiệm và biết cách giữ gìn, để đề phòng bất trắc không may xảy ra.

Nam mạng Mậu Ngọ năm 2021 gặp hạn Diêm Vương

Hơn nữa, khi được sao Thái Âm chiếu mệnh, nam mạng Mậu Ngọ cũng cần chú ý hơn đến màu sắc tương thông. Để tránh gặp phải những đại kỵ không may mắn. Theo đó, sao Thái Âm thuộc hành Thủy, chiếu theo ngũ hành có quan hệ tương sinh với Kim, bình hòa với Thủy, tương khắc với Thổ, sinh xuất với Mộc. Vì vậy, sao này kỵ các màu thuộc hành Thổ là vàng, nâu và màu thuộc hành Mộc là xanh lá. Hợp với các màu thuộc hành Kim là trắng, vàng, ánh kim và màu thuộc hành Thủy là xanh da trời, đen. Vì vậy, năm 2021 thay vì đeo vàng thì bạn hãy chuyển sao đeo bạc hoặc kim cương, để có một năm đại cát, đại lợi, tránh được điều ong tiếng ve, tai bay vạ gió.

Nhìn chung vận mệnh tuổi Mậu Ngọ năm 2021 nam mạng vừa tốt, vừa xấu. Vì thế, bạn vẫn cần phải cẩn thận, dè chừng, bởi bên cạnh những may mắn thì các nguy cơ, bất trắc cũng rất dễ xảy ra.

Tử vi tuổi Mậu Ngọ năm 2021 nữ mạng

Quý nữ Mậu Ngọ sinh năm 1978 bị sao Thái Bạch chiếu mệnh. Sao Thái Bạch hay còn gọi là Thái Bạch Kim Tinh, tức Kim Đức Thái Bạch Tinh Quân. Sao này là một hung tinh, chủ về mọi chuyện không như ý, hao tốn tiền bạc. Với nữ giới, khi bị Thái Bạch chiếu mệnh sẽ mang lại hạn rất nặng, vừa bị tiểu nhân, kẻ xấu hãm hại, nhiều vướng mắc lại còn gặp rắc rối với luật pháp.

Vì vậy, những người được sao Thái Bạch chiếu mệnh được ví như ánh trăng xuyên qua đám mây. Nghĩa là có thể vận tốt nhưng hay ưu phiền vì bị mây mù che phủ. Vì thế dù là ánh trăng sáng thì cũng bị che mờ nên cuộc sống thường u tối, thường xuyên gặp trở ngại trong cuộc sống. Trong cuộc việc thường không phát huy hết được năng lượng vì sợ đủ điều, không muốn làm mất lòng người khác.

Nữ nhân tuổi Mậu Ngọ gặp sao Thái Bạch chiếu mệnh

Nữ nhân Mậu Thìn bị sao Thái Bạch chiếu mệnh thường có xu hướng sống khép kín. Họ cũng không thích trò chuyện hay tâm sự với ai, xa cách và khá khó gần. Vì thế mà họ rất ít bạn bè, không người dẫn lối và càng dễ gặp tai họa.

Tuy nhiên, nếu vượt qua được những trở ngại về mặt tính cách, cố gắng hòa đồng với mọi người thì vận trình thăng tiến rất nhanh. Gặp việc gì cũng phải lưu tâm, chú ý. Đặc biệt trong việc cho vay tiền vì dễ phát sinh cãi vã. Do đó cần phải xử lý thật khiêm tốn, nhún nhường.

Trong vấn đề tiền bạc, nữ tuổi Mậu Ngọ không nên giao dịch hay làm ăn với Tân Dậu và Quý Dậu. Bởi đây là những tuổi xung kỵ, khi kết duyên hay làm ăn có thể gặp cảnh biệt ly, thậm chí mất mạng.

Hơn nữa, tuổi Mậu Ngọ năm 2021 nữ mạng còn gặp phải hạn Thiên La. Hạn này chủ về nhiều chuyện, hao tài tốn của. Trong môn Tử vi Đẩu số, sao này luôn được an cố định tại cung Thìn. Cùng với sao Địa Võng, sao này chỉ hệ thống luân lý, cương thường, đạo đức và luật pháp, nội quy cũng như quy tắc ràng buộc con người, khiến mọi người phải tuân thủ, chấp hành.

Vì vậy, nếu vi phạm, làm trái, vượt quá quy tắc bình thường sẽ gặp rắc rối, nhẹ thì mang tiếng xấu, hiểu lầm, cãi cọ, nặng thì bị dư luận xã hội lên án, phê phán đả kích mạnh mẽ. Thậm chí dây dưa kiện cáo, phải chịu các mức án xử phạt theo quy định của nhà nước, cơ quan...

Về mặt gia đạo, khi gặp hạn Thiên La, bạn cần đề phòng cảnh phu thê ly cách. Là một người vợ bạn hãy nhường nhịn, không nên ghen tuông vô cớ, gắt gỏng mà khiến chuyện bé xé ra to. Còn trong vấn đề tâm lý cần phải bình tĩnh, chấn an, không nên nóng nảy. Tốt nhất hãy xử lý bằng cách cân bằng chế độ sinh hoạt, làm việc, nghỉ ngơi điều độ, khoa học. Bên cạnh đó hãy bồi dưỡng sức khỏe, tập luyện thể thao đều đặn. Như vậy bạn sẽ tạo thành một thói quen tốt cho sức khỏe. Đây cũng là một cách giải hạn Thiên La rất tốt, mang lại cuộc sống bình an.

Tuổi Mậu Ngọ nữ mạng năm 2021 gặp hạn Thiên La

Nhìn chung năm 2021, tuổi Mậu Ngọ năm 2021 nữ mạng cần phải cẩn thận mọi chuyện. Vì có tâm từ ái, hành thiện tác phước nên thoát khỏi gian truân, đường tình duyên không trắc trở. Nhưng trong công việc phải mạnh dạn, từ tốn rút kinh nghiệm thì mới thành công. Càng về cuối năm thì càng khởi sắc.

Qua đây có thể thấy được Tử vi tuổi Mậu Ngọ năm 2021 nam mạng và nữ mạng rất khác nhau. Nhưng có điểm chung là sẽ đón chào một năm mới trong tâm tế cẩn thận trước sau để cầu bình an về. Vì vậy, hãy thành tâm hành thiện tích đức, để xua tan mọi điều xui rủi và chào đón những điều tốt lành.