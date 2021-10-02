Phụ nữ lấy được chồng giàu chưa chắc đã sướng, nhưng tự nỗ lực kiếm tiền thì chắc chắn sẽ không bao giờ khổ

Yêu - Hôn nhân 02/10/2021 00:19

Phụ nữ lấy được chồng giàu chưa chắc đã sướng...nhưng tự nỗ lực kiếm tiền, làm giàu thì chắc chắn sẽ không bao giờ phải chịu sự đau khổ...

Nhiều người cứ bảo với tôi rằng, học hành làm gì nhiều lo làm cho bản thân mình đẹp lên để kiếm lấy tấm chồng giàu. Tôi chỉ biết mỉm cười thay cho câu trả lời với những lời nói, ý nghĩ kiểu ấu trĩ như vậy. 

Phụ nữ lấy được chồng giàu chưa chắc đã sướng, nhưng tự nỗ lực kiếm tiền thì chắc chắn sẽ không bao giờ khổ - Ảnh 1
Đừng mơ tưởng hão huyền về việc cứ phẫu thuật thẩm mỹ đẹp lên sẽ lấy được chồng đại gia giúp bản thân đổi đời... Ảnh minh họa

Đồng ý là suy nghĩ như vậy không sai, nhưng cái sai ở đây là sai thời điểm và sai trong cách tư duy. 

Phụ nữ lấy được chồng giàu chưa chắc đã sướng, nhưng tự nỗ lực kiếm tiền thì chắc chắn sẽ không bao giờ khổ - Ảnh 2
Bởi dựa thường đi đôi với dẫm, đàn ông có thể cho bạn dựa vào anh ta thì cũng có thể lấy quyền của một người cưu mang mà "dẫm đạp lên bạn"... - Ảnh minh họa

Bởi thời nào chứ, thời này rồi mà còn nghĩ đến việc dùng sắc đẹp để kiếm một người chồng giàu có, thì có khác gì như kiểu đang chơi xổ số?

Lỡ may mắn gặp được người đàn ông tốt, làm cây tùng, cây bách chở che đỡ đần cho người phụ nữ của mình thì không nói làm gì, tuy nhiên trường hợp này thật sự là rất ít nếu không muốn nói là hiếm có khó tìm.

Còn với những trường hợp dù có nhờ sắc đẹp mà lấy được chồng đại gia đi chăng nữa, thì liệu rằng số phận ngày mai rồi sẽ ra sao thì chưa ai biết trước được điều gì?

Bởi đàn ông giàu mặc dù rất thích lấy vợ đẹp, nhưng bên cạnh đẹp thì còn đi kèm với nhiều những yếu tố khác nữa, thì may ra người phụ nữ ấy mới có thể đồng hành cùng họ trên suốt cuộc hành trình dài.

Chứ nếu chỉ đẹp mã ở bề ngoài, mà bên trong rộng tuếch thì khi sắc đẹp của người phụ nữ tàn phai theo thời gian, anh ta sẽ dễ dàng đi với những người phụ nữ trẻ đẹp hơn bạn mà thôi.

Do đó mới xảy ra những trường hợp kiểu người phụ nữ đẹp có thể cưới được chồng đại gia, thế nhưng cuộc sống của họ có hạnh phúc, ấm êm như những gì bạn thấy hay không thì chỉ có bản thân họ mới biết rõ.

Có những trường hợp đúng là đúng là người phụ nữ không cần phải đi làm, tiền chất đầy trong tài khoản ngân hàng, nhưng khi ốm đau phải tự chăm sóc, lúc buồn tủi chẳng có chồng bên cạnh, con ốm con đau phải một thân một mình tự lo tự liệu… Còn việc của chồng chỉ là đi ra ngoài kiếm tiền về rồi đưa cho vợ thế là xong.

Lại cũng có những trường hợp người phụ nữ được khoác lên mình đủ thứ lụa là gấm vóc, ăn những bữa ăn hoàng cung và không phải lo lắng về chuyện tiền bạc hay động chân động tay vào bất kì việc gì trong nhà.

Nhưng kèm theo đó là mọi quyền quyết định trong gia đình đều do người chồng làm chủ, lại thêm mỗi khi ấm ức hay có chuyện gì khiến bản thân tủi cực thì họ  cũng không dám lên tiếng, bởi tiếng nói của họ thật sự rất nhỏ bé và không có trọng lượng với người chồng giàu của mình.

Chưa kể là có những trường hợp phải sống kiểu mắt nhắm mắt mở, rõ ràng biết chồng mình không chung thủy, lăng nhăng bên ngoài ấy vậy mà chẳng dám lên tiếng. 

Bởi lên tiếng là đồng nghĩa với việc bị thất sủng, bị mất đi cái thẻ tài khoản ngân hàng đầy ắp tiền, mất đi cuộc sống cung vàng điện ngọc, thậm chí là kéo nhau ra tòa ly hôn và thế là mất tất cả…

Phụ nữ lấy được chồng giàu chưa chắc đã sướng, nhưng tự nỗ lực kiếm tiền thì chắc chắn sẽ không bao giờ khổ - Ảnh 3
Thế nên, cậy nhà vào ai cũng chẳng bao giờ an toàn và tốt đẹp hơn việc cậy nhờ vào chính mình... Ảnh minh họa

Nếu chỉ cần đẹp lên để gài bẫy lấy được chồng giàu nhưng lại sống một cuộc đời đẫm trong sự tủi cực và nước mắt, thì chi bằng tự nỗ lực kiếm tiền bằng chính mồ hôi sức lực và trí tuệ của mình để sống một cuộc đời theo ý mình muốn?

Có thể bạn sẽ không kiếm được quá nhiều tiền, nhưng vẫn được đàn ông tôn trọng vì bạn biết đặt lòng tự trọng lên hàng đầu, có thể bạn không quá xuất chúng nhưng với người đàn ông của cuộc đời mình, bạn vẫn là viên ngọc sáng giá nhất, bởi trong mắt họ bạn là người sống có giá trị, ý nghĩa và biết cách tỏa sáng theo cách riêng của mình.

Cho nên, giữa việc cố gắng để kiếm một người chồng giàu để mong hưởng cuộc sống nhàn hạ và nhung lụa mà mất tự do, mất ăn, mất nói, sống trong ấm ức, tủi nhục...thì phần lớn bản thân tôi và những người phụ nữ được gọi là khí chất và trí tuệ ngày nay, luôn chọn con đường tự nỗ lực kiếm tiền, tự đứng vững trên đôi chân của mình và sống một cuộc đời thật trọn vẹn, giá trị và ý nghĩa.

Để sau mai ngày cuối, bản thân cũng có những điều để mà mỉm cười tự hào và không phải tiếc nuối về những tháng năm mình đã không để bất kì một phút giây nào trôi qua trong sự phí hoài…

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Từ khóa:   Phụ nữ khí chất Phụ nữ bản lĩnh Phụ nữ và tình yêu

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