Những trích dẫn hay giúp nâng đỡ bạn sau khi chia tay

1. Đôi khi, những thứ tốt đẹp rời xa ta là để những thứ tốt đẹp hơn đến và ở bên ta – Marylyn Monroe. Bạn chắc chắn không bao giờ nhìn thấy hết những thứ ở góc quanh. Bao giờ cũng có những điều tích cực đằng sau mỗi tình hình mà bạn gặp phải trong cuộc sống, chia tay cũng vậy.

Người ta nói rằng, chia tay một cuộc tình là một trong những điều khó nhất trên đời. Những trích dẫn “quyền năng” dưới đây có thể vực bạn dậy hoặc là một sự chuẩn bị tâm thế cho bạn sẵn sàng đến một vùng trời yên bình mới, bỏ lại quá khứ phía sau. Khi bạn đọc những dòng này, hy vọng nó đem đến cho bạn những thông điệp tích cực để giúp quá trình hàn gắn vết thương lòng được nhanh nhất và ý nghĩa nhất.

2. “Chỉ bởi vì một mối quan hệ kết thúc, không có nghĩa là nó không đáng giá trị” – Sarah Mlynowski. Rất thường xuyên, chúng ta cố gắng làm giảm sự đau đớn một cách nhanh nhất bằng cách để nó đổ vỡ một cách nhanh nhất thẳng thừng nhất. Nhưng thật sự mà nói, rất đúng nếu nói rằng, tình cảm của hai bạn thật đẹp, nhưng bây giờ nó đã qua, và nó vẫn xứng đáng cho dù cuối cùng nó đã kết thúc. Tình yêu luôn luôn đến cùng với nguy cơ làm bạn tổn thương và đau đớn, nhưng nó xứng đáng vì những khoảnh khắc tốt đẹp hai người đã từng chia sẻ với nhau.

3. “Cuộc đời luôn chờ đợi với những khoảnh khắc u ám xuất hiện, trước khi ta khám phá ra rằng nó thật sự là thứ sáng chói nhất” - Paulo Coelho.

4. “Khi tôi buồn, tôi sẽ ngưng buồn, thay vào đó tôi sẽ trở nên tuyệt hơn”- Barney Stinson. Mặc dù biết Barney là một người lập dị, nhưng ông ấy vẫn có những câu nói hết sức quyền năng trong cuộc sống. Câu nói này thật sự có ý nghĩa nói rằng, khi bạn cảm thấy tinh thần tuyệt vọng đi xuống vực, tự bên trong sẽ có tiếng nói nhắc nhở rằng bạn thật sự đã tốt đẹp ra sao. Khi bạn nhận ra điều này, hãy tóm lấy nó, và bạn sẽ trở lại là con người tốt đẹp trước đây thay vì ngồi buồn rầu tuyệt vọng về tình yêu đã qua. Nhưng, cũng rất ổn nếu bạn cảm thấy buồn một chút sau khi chia tay, bởi không lẽ bạn là một người vô cảm?

5. “Không điều gì trong vũ trụ này có thể ngăn cản bạn ra đi và bắt đầu lại” – Guy Finley. Bạn là người duy nhất có thể giới hạn bản thân mình. Cho nên, đừng để nỗi buồn chia tay tạm thời này ngăn cản bạn bước đi và nhận những điều tốt đẹp hơn.

6. “Một ngày, họ sẽ nhận ra họ sẽ nhận ra họ đã đánh mất một viên kim cương khi chơi đùa với những viên đá vô giá trị” – Turcois Ominek. Nếu một người cư xử với bạn không tốt đẹp, đó là bởi vì họ đã không nhận ra giá trị đích thực của bạn. Bạn không nên ở với người như vậy, và mặc dù bây giờ nó có thể khiến bạn tổn thương, hãy rời đi.

7. “Đừng bao giờ yêu một ai đó cư xử với bạn như thể bạn chỉ kẻ tầm thường” – Oscar Wilde. Nếu bạn cảm thấy bạn không được cư xử tốt đẹp như những gì tốt đẹp bạn có, có lẽ nên chia tay. Một mối quan hệ tốt có thể cần rất nhiều nỗ lực, nhưng nếu ai đó không nỗ lực để cư xử tốt với bạn, thì chắc chắn nên ra đi.

8. “Cơn đau là không thể tránh được (ngẫu nhiên), còn sự đau khổ mãi mãi thuộc về sự lựa chọn” – M. Kathleen Casey. Tình yêu đến cùng với nỗi đau, bạn không thể tránh, nhưng lựa chọn thoát ra khỏi cơn đau hay là để nó kéo dài mãi mãi, là quyết định ở bạn. Hãy quyết định ngừng đau khổ và để quá khứ chỉ còn là quá khứ.

9. “Ta cần phải sẵn sàng để cho cuộc sống mà ta hoạch định sẵn – ra đi – để có được cuộc sống đang chờ ta phía trước” – Joseph Campbell. Mọi thứ đôi khi không đi theo chính xác những gì chúng ta đã hoạch định, nhưng càng sớm bạn nhận ra thì càng tốt cho bạn bấy nhiêu. Chúng ta phải chấp nhận sự thay đổi.

10. “Tôi phải cám ơn sự khó khăn trở ngại, vì nếu không có nó, tôi không thể chạm đến sức mạnh của mình” – Alex Elle. Khi bạn trải qua một mối quan hệ xấu, bạn có “tham vọng” nhiều hơn để có được người tốt đẹp phù hợp hơn cho bạn.

11. “Thậm chí trong những ngày mà tôi yếu đuối nhất, tôi đã có được một chút ít sức mạnh” – Sarah Evans. Bạn thấy đấy, đôi khi những thứ ở phía bờ ngược lại có thể đem đến cho bạn những điều tốt, chí ít là sự đau khổ làm bạn thấy mạnh mẽ hơn hẳn.

12. “Mỗi ngày độc thân, hãy làm điều gì đó khiến trái tim cất tiếng hát” – Marcia Wieder. Chia tay thật đau buồn, nhưng có thể biến những ngày độc thân thành những ngày vui vẻ, làm những điều mà thời còn “hai người” bạn chưa có cơ hội thực hiện.

13. “Hãy thức dậy, ăn mặc đẹp, khoe ra, và đừng từ bỏ” – Genevieve Rhode. Đây không chỉ là câu trích dẫn nâng đỡ những người sau khi chia tay mà còn nên thực hiện mỗi ngày. Bất kể bạn buồn ra sao, mỗi ngày hãy thức dậy, ăn mặc đẹp, cho mọi người thấy điều đó, và đừng từ bỏ niềm tin vào tình yêu.

14. “Tôi không biết tôi đang đi đâu, nhưng tôi đi con đường của tôi” – Carl Sagan. Chúng ta không cần phải biết đích xác sẽ đi đâu để có con đường đúng. Nhưng nếu bạn ở cảm giác đau buồn tồi tệ sau khi chia tay, bạn chỉ cần biết bạn nên ra đi, thời gian rồi sẽ trả lời.

15. “Vào thời điểm bạn quyết định, đó là lúc vận mệnh của bạn hình thành” – Anthony Robbins. Khi bạn quyết định để cho quá khứ chỉ còn là quá khứ, và đi tới cho phần đời còn lại, chính là con đường phía trước đã có hướng đi. Vì vậy hãy mạnh dạn quyết định chọn sống khỏe mạnh, vui vẻ, tràn đầy năng lượng, thay vì ở lại một mối quan hệ chỉ làm bạn yếu đuối, bất hạnh và tổn thương. Vận mệnh là do bạn vẽ nên.

16. “Hãy yêu cuộc đời bạn. Từng phút một” – Jack Kerowac. Không còn yêu người nhưng vẫn nên yêu đời. Cho dù bạn quyết định rằng sẽ không còn yêu một ai đó từng làm bạn đau, nhưng bạn nên yêu cuộc đời, vì cuộc đời còn nhiều điều và nhiều người tốt đẹp đang chờ bạn ở phía trước.