Muốn đàn ông luôn một lòng trở về thì cứ bình thản để anh ta rong chơi

Mẹ không bất ngờ mấy, vì mẹ biết rồi sẽ có lúc con hỏi mẹ như thế. Vì mẹ cũng là đàn bà, mẹ cũng là vợ, mẹ hiểu trong hôn nhân luôn có khi con cảm thấy bất lực với người đàn ông của mình. Không hẳn vì họ không còn yêu mình nữa, cũng chưa phải là họ phản bội mình. Nhưng đôi khi chỉ là vì những mải miết tham vọng, vài bận cứ ráo riết với cơm áo gạo tiền mà mình lại như thấy không giữ chân họ nổi. Mẹ cũng hiểu đàn bà mà, lo trước sợ sau, tâm can rồi sẽ không yên. Nhưng con à, phải nhớ, muốn đàn ông một lòng trở về thì phải tập bình thản để anh ta rong chơi.

Đêm qua con gọi về gần khuya, lần đầu tiên con gọi trễ như thế sau hơn một năm lấy chồng. Con vẫn nói nhiều như trước, vẫn kể với mẹ đủ chuyện ngắn dài. Nhưng rồi con bỗng im bặt, hình như là nghĩ sâu lắm mới hỏi mẹ một câu, rằng làm sao mẹ lại giữ được ba suốt mấy mươi năm dài như thế? Khi ba vẫn trở về bên mẹ dù đã có chức cao vọng trọng, vẫn nhìn mẹ yêu thương đến trân trọng, làm sao có thể? Mẹ chợt nhẹ lòng vì cuối cùng cũng đã hiểu con gái nhỏ đang cố giấu mẹ điều gì…

Con ơi, đàn bà dại chính là nhân danh tình yêu để kiểm soát hết thảy cuộc đời của đàn ông. Đàn ông yêu thì yêu đó nhưng với họ, tự do cũng bao gồm trong khái niệm tình yêu họ dành cho con. Đàn ông không mang nhiều ý niệm như đàn bà, yêu là phải thế này, thương là phải thế kia. Với đàn ông, yêu chính là cảm giác thoải mái và tận hưởng. Bắt đàn ông trọn tiếng thương trong gò bó, ràng buộc thái quá chính là ép họ phải rời đi.

Thứ nhất, con phải hiểu, cách giữ chân đàn ông tốt nhất không phải là nắm cho bằng chắc, mà là lỏng đủ cho vừa tay. Con muốn quản đàn ông thì phải quản được tự nguyện của anh ta. Chứ quản làm gì tin nhắn, cuộc gọi, siết làm chi giờ giấc căn dặn đủ điều. Đàn ông muốn lừa gạt con rồi thì quản cỡ nào cũng bằng không. Còn nếu họ đã nguyện lòng vì con thì cám dỗ có xô đẩy ra sao cũng vô ích. Con phải là một người vợ hiểu chuyện trước đã, thế nào là vừa, làm sao cho phải để chồng có nể mới thương hơn.

Anh muốn đi chơi, được thôi, nhưng phải còn đủ sức về nhà. Anh muốn ngoại giao, cũng không sao, nhưng đừng quên vợ con đang chờ. Hay ngay cả khi nghi ngờ chồng ngoại tình, cũng phải để nó biết con vẫn ở nhà làm vợ hiền, mẹ giỏi, vẫn bình thản xinh đẹp yêu thương mình. Nhưng chỉ cần chồng con đi quá giới hạn, con vẫn biết rõ hết ngọn ngành câu chuyện, dửng dưng mà đáp trả. Đàn ông, càng không ngó ngàng họ, họ càng không chịu nổi. Con, vẫn là phải nghĩ cho mình trước hết trong bất kì trường hợp tệ thế nào. Và phải để đàn ông muốn về nhà, chứ không phải là buộc phải về, con nhé.

Thứ hai, đàn ông đến già vẫn không bỏ được bản chất thích chinh phục. Cái gì càng dễ có hay có quá nhiều, đàn ông thường xem nhẹ. Có thương nhiều cũng cũng đừng để hết ngoài mặt, giữ một chút để chồng đòi hỏi, để chồng chinh phục. Vợ chồng rồi, như cá cắn câu chẳng cần nhử, nhưng vẫn là phải khiến đàn ông cứ như khám phá cả đời cũng không dứt. Và phải nhớ, đừng dại hy sinh quá nhiều, đàn ông chưa chắc thấu hết. Mà con cũng nên hiểu, hy sinh thì phải vì thứ xứng đáng. Vì con ngoan, vì chồng thủy chung thì hy sinh không hề phí phạm. Nhưng vì chồng bội bạc thì có một chút tận tụy cũng không được cho. Đàn bà không dư năm tháng và lòng dạ cho đàn ông tệ. Chồng tốt thì tận tụy vừa đủ mà giữ lấy mình. Chồng tệ thì cứ bỏ đi, không đáng.

Thứ ba, vẫn là nên biết cách lắng nghe dù trong bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Nghe chồng nói về những mỏi mệt cần gánh vác, hay cả những ước vọng mà con chẳng mấy hiểu. Đàn ông, không hẳn là muốn nói để con giúp họ điều gì, chỉ là họ muốn được con lắng nghe nhiều hơn. Và ngay cả khi chồng sai, chồng mắc lỗi lớn nhường nào cũng đừng quên mình vẫn là vợ và mình vẫn phải lắng nghe dù đau lòng thế nào. Vì con có chịu lắng nghe thì chồng con mới biết thấu hiểu khi con gặp vấn đề. Vợ chồng, vẫn là phải có sự gắn kết như thế mới mong giãn co nghĩa tình với đời được.

Và cuối cùng, con ơi, đàn bà ấy mà, vốn chân yếu tay mềm, sao mà đủ sức đi theo đàn ông mà khư khư giữ cả đời. Đàn ông có chung tình mấy cũng ít nhiều thích đi đây đó, cũng khéo thu hút cám dỗ hơn đàn bà. Con không thể ngăn hết thảy đàn bà của thiên hạ đến gần chồng mình. Thứ con có thể giữ chắc chắn và chặt nhất chính là lòng dạ của họ. Đừng giữ chân của họ làm gì, chỉ cần giữ trái tim họ là đủ. Năm dài tháng rộng, chân đàn ông có đi cùng trời cuối đất thì vì lòng dạ vẫn sẽ quay về bên con. Đàn bà khôn chính là biết cách giữ đàn ông tốt nhất là cứ để họ đi đi, mệt rồi họ sẽ lại trở về với con.