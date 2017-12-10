Muốn chồng yêu chiều, lúc nào cũng muốn về nhà ngay với vợ, đừng quên những 'tuyệt chiêu' này

Hãy nhẹ nhàng và dành những cử chỉ yêu thường với chồng thay vì sự cằn nhằn. Bạn cũng thừa hiểu việc bạn cằn nhằn không làm cho tình cảm vợ chồng tốt hơn mà ngược lại còn gây khó chịu, stress cho chồng. Điều này chỉ làm chồng chán nản và không muốn về nhà. Thế nên hãy thật khéo léo kéo chồng vào các hoạt động vui chơi của gia đình, từ từ và nhẹ nhàng để giúp chồng sửa những tật xấu để anh ấy ngày một tốt hơn.

Sau hôn nhân, vì cuộc sống mưu sinh mà tình cảm vợ chồng ngày càng cách xa, rạn nứt. Thế nhưng nếu những người vợ làm được những điều này chắc chắn sẽ luôn được chồng yêu chiều , chồng tan sở là muốn về nhà ngay lập tức.

“Đánh vào dạ dày” chính là cách để níu kéo chồng và giữ gìn hạnh phúc gia đình. Với đàn ông họ luôn coi trọng cái dạ dày rồi mới đến tình yêu. Vì thế nếu bạn thường xuyên cãi bữa ăn cho gia đình với những món ngon, món mà chồng yêu thích thử hỏi làm gì có ông chồng nào cưỡng lại được, chắc chắn tan sở chồng bạn chỉ muốn về ngay với vợ. Đặc biệt vào những dịp cuối tuần hãy cùng chồng, con cái nấu nướng, làm việc nhà để cả gia đình gắn kết yêu thương, hiểu nhau hơn. Đây cũng là cách đi đến trái tim người đàn ông dễ dàng và thắt chặt hơn người chồng bên cạnh mình.

Đừng quên việc hâm nóng tình yêu

Nhiều cặp vợ chồng dễ ly hôn sau vài năm chung sống bởi cảm thấy quá nhàm chán về nhau, không có điều gì thú vị trong chuyện chăn gối. Vì thế để mình không rơi vào hoàn cảnh tương tự hãy là người phụ nữ thông minh, tế nhị mang đến những chuyện yêu thú vị, cuốn hút. Hâm nóng tình cảm bằng những tuyệt chiêu như chủ động đòi hỏi chồng, mãnh liệt hơn, tạo ra những trò chơi, sắp xếp những buổi hẹn hò lãng mạn để cả hai ôn lại kỉ niệm cũng như tạo ra nhiều kỉ niệm hơn nữa.

Luôn nghĩ tới gia đình chồng

Người chồng nào cũng mong muốn tìm kiếm một người phụ nữ hiểu đời, hiểu chuyện và biết cảm thông, chia sẻ. Thế nên thay vì chỉ làm tròn trách nhiệm của người mẹ, người vợ bạn hãy làm một người con dâu tốt, hiếu thảo với bố mẹ chồng. Có như vậy bạn mới thực sự là người vợ khôn khéo, tinh tế và chắc chắn chồng bạn sẽ yêu thương, trân trọng bạn hơn.

Biết làm mới, làm đẹp bản thân

Những cám dỗ bên ngoài là rất lớn. Thế nên phụ nữ thông minh sẽ biết cách níu chân đàn ông bằng cách biết làm mới, làm đẹp bản thân hàng ngày. Chăm sóc bản thân thật tốt và luôn giữ nét đẹp rạng ngời cùng thần thái tự tin chắc chắn bạn sẽ luôn hấp dẫn trong mắt chồng. Thử hỏi có người đàn ông nào cưỡng lại sức hút từ vẻ đẹp quyến rũ, mặn mà nơi người phụ nữ cộng thêm sự quan tâm hết mực của người vợ đối với chồng, gia đình và gia đình chông. Làm tốt điều này chồng bạn sẽ chẳng bao giờ có ý định tòm tem bên ngoài đâu nhé.

Dành cho nhau sự tin tưởng

Đã là vợ chồng thì cần có sự tin tưởng nhau. Thế nên đừng ghen tuông vô cớ, đừng tra hỏi anh ấy những vấn đề tế nhị và riêng tư. Hãy thật nhẹ nhàng, tình cảm và khéo léo để chồng chia sẻ mọi tâm tư, suy nghĩ giúp cả hai vợ chồng hiểu nhau, gắn kết hơn.

Người phụ nữ thông minh sẽ hiểu rõ rằng việc ghen tuông vô cớ không làm chồng yêu chiều hơn mà ngược lại còn khiến chồng cảm thấy khó chịu và muốn xa lánh vợ. Thậm chí đẩy chồng vào tay người đàn bà khác cũng chỉ vì cái thói hay ghen tuông mù quáng của chính bạn.