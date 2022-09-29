Mẹo bố trí phòng ngủ cho vợ chồng mới cưới thêm ngọt ngào, hạnh phúc!

Thế nào là thiết kế phòng ngủ hợp lý cho những cặp vợ chồng mới cưới, bạn hãy chú ý về các điểm cần lưu ý dưới đây nhé:

Phòng ngủ là không gian riêng tư của các cặp vợ chồng là nơi khởi đầu một cuộc sống gia đình mới, là nơi nghỉ ngơi cho một ngày dài mệt mỏi, nơi vun đắp tình cảm vợ chồng. Trang trí phòng ngủ lãng mạn, hợp phong thủy là cách để xây dựng không khí đầm ấm, vui tươi, hạnh phúc cho các cặp uyên ương.

Bên cạnh đó, để tạo được không gian lãng mạn, tự nhiên cho phòng ngủ, bạn nên sử dụng loại đèn chiếu gián tiếp, chỉ nhìn thấy ánh sáng mà không thấy bóng đèn. Hoặc bạn cũng có thể phối nhiều nguồn đèn với các màu sắc khác nhau như: vàng, trắng, hồng, tím nhạt… để tạo được ánh sáng lung linh như ánh nến cho không gian.

Là yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý và chất lượng giấc ngủ nên việc thiết kế và lắp đặt ánh sáng trong phòng ngủ là rất quan trọng. Bên cạnh việc chú ý lối thiết kế tạo được ánh sáng tự nhiên vào ban ngày bằng cách thiết kế cửa sổ rộng và ánh sáng dịu nhẹ vào buổi tối, bạn cũng cần kết hợp với các loại đèn có ánh sáng nhẹ như đèn trần, đèn bàn... có công tắc đèn gần giường để có thể dễ dàng điều chỉnh, và cung cấp được ánh sáng phù hợp với căn phòng ngủ của vợ chồng trẻ.

Ngủ trong phòng có ánh sáng mạnh dễ gây tâm lý khó chịu!

2. Về màu sắc

Khoa học đã chứng minh màu sắc có tác động đến tâm sinh lý của con người. Chính vì vậy, việc chú tâm chọn lựa được gam màu phù hợp, giúp 2 vợ chồng cảm thấy thoải mái và thư giãn là vô cùng thiết yếu.

Chọn màu sắc trang trí phòng ngủ phù hợp để cảm thấy dễ chịu và thư giãn!

Những màu sắc được ưa thích thường là màu xanh, tím nhạt, đỏ nhạt… hay những gam màu trung tính như vàng, trắng, nâu, kem, be, xám… Thông thường, màu trắng thể hiện sự tinh khôi, thanh thoát, màu tím thể hiện sự son sắt, thủy chung và màu đỏ thể hiện sự nồng cháy, mãnh liệt.

Tránh chọn những gam màu rực rỡ khiến căn phòng trở nên ngột ngạt, nhức mắt!

Ngoài ra, nên chọn những gam màu hợp mệnh, hợp tuổi của hai người. Tránh chọn những gam màu rực rỡ như: đỏ tươi, hồng đậm, cam, tím đậm… khiến căn phòng trở nên ngột ngạt và nhức mắt.

3. Vị trí kê giường ngủ

Vị trí giường ngủ tốt nhất là nhìn theo hướng Nam Bắc!

Theo cách bố trí phòng ngủ cho vợ chồng, vị trí giường ngủ nên đặt nhìn theo hướng Nam Bắc, thuận theo sức hấp dẫn của từ trường.

Chọn giường có kích thước vừa phải, đầu giường nên tựa vào tường!

Đồng thời, bạn nên kê giường cách xa cửa ra vào nhưng vẫn đảm bảo quan sát được người qua lại bên ngoài. Vị trí kê giường lý tưởng nhất là có khoảng trống ở cả hai bên để vợ chồng có thể lên xuống về bên phía mình nằm. Đối với phòng chật, giường ngủ nên kê sát góc tường, song, phải đảm bảo được độ thông thoáng ở phía cuối giường.

Bên cạnh đó, không nên bố trí giường ngủ ở dưới xà nhà, quạt trần vì sẽ tạo cảm giác bị áp lực đè nặng cho người nằm, ảnh hưởng đến tâm lý của vợ chồng son. Phía đầu giường, không nên thiết kế giá sách hay kệ để đồ.

Cũng không nên kê đầu giường dưới cửa sổ. Tuy nhiên, nếu không thể thay đổi được do thiết kế phòng có sẵn, thì cần phải đảm bảo sự chắc chắn, kín đáo, treo rèm dày để không gian riêng tư của vợ chồng không bị ảnh hưởng, đồng thời, tránh tác động của mưa gió.

4. Về nội thất

Cần lựa chọn các vật dụng nội thất trong phòng ngủ có thiết kế đơn giản,tinh tế!

Bạn cần lưu ý rằng các mẫu kệ tủ, bàn trang điểm, gương soi, tủ quần áo cần phải có sự đồng nhất, hài hòa với màu sắc căn phòng. Nội thất gỗ là sự lựa chọn thông minh cho tất cả những ai muốn thiết kế một không gian phòng ngủ đẹp, sang trọng và thoải mái.

Bên cạnh đó, bạn cũng có thể bố trí phòng ngủ cho vợ chồng mới cưới theo những kiểu thiết kế uốn lượn cách điệu để căn phòng bay bổng và lãng mạn hơn.

5. Trang trí căn phòng uyên ương

Để trang trí phòng đêm tân hôn và sau này là chốn riêng tư hạnh phúc, cần có những tấm rèm chất lượng về chất liệu và thiết kế.

Chọn những tấm rèm vừa che chắn ánh sáng, tạo không gian ấm cúng!

Rèm là món đồ nội thất tạo điểm nhấn đáng chú ý, giúp phòng ngủ của vợ chồng trẻ thêm phần nổi bật. Bạn nên chọn loại rèm mềm mại với hoa văn trang nhã, tương đối dày để vừa chống nắng, giảm nhiệt độ cho phòng vừa giúp đảm bảo sự riêng tư cho vợ chồng.

Treo ảnh cưới và đặt ít cây cảnh trong phòng!

Ngoài ra, bạn cũng nên treo ảnh cưới và những bức tranh yêu thích của cả hai trong phòng ngủ. Có thể đặt thêm chậu cây nhỏ xinh cho căn phòng thêm sức sống, tuyệt đối tránh những chậu cây quá to gây ảnh hưởng sức khỏe hai vợ chồng.

Tóm lại, vố trí phòng ngủ đẹp cho vợ chồng mới cưới không chỉ mang tới sự thư giãn, thoải mái mà còn giúp tăng tình cảm mặn nồng, hạnh phúc lứa đôi. Phòng ngủ là không gian riêng tư của các cặp vợ chồng, bởi vậy nên khi chú trọng thiết kế nội thất, bạn sẽ cảm thấy thư giãn và thoải mái nhất khi trở về căn nhà của mình. Hy vọng với những gợi ý bố trí phòng ngủ được chia sẻ trên đây sẽ giúp các cặp đôi có được căn phòng uyên ương như ý và đời sống vợ chồng luôn hạnh phúc mỗi giây phút bên nhau nhé!