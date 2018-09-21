Lời phát biểu đám cưới họ nhà trai hay nhất

Để chương trình đám cưới diễn ra hoàn hảo, trước tiên cần phải xây dựng kịch bản đám cưới. Theo đó, lời dẫn đám cưới nhà trai không thể thiếu khâu phát biểu của đại diện họ nhà trai. Bài phát biểu có thể chia làm 4 bài cho các phần sau: phát biểu lúc tiến hành lễ ăn hỏi, lễ xin dâu hay rước dâu (phát biểu đại diện, phát biểu xin dâu) tại nhà gái, phát biểu tại nhà trai khi đã rước dâu về.

Một bài phát biểu đám cưới được xem là hay phải nói giọng to, rõ ràng, toát lên sự mạch lạc, kính trên nhường dưới, có ngắt, nghỉ, nhấn mạnh, nghe hợp lòng người, đặc biệt phải trang trọng vì đây là sự kiện quan trọng bậc nhất đời người của con cháu, nhằm chúc phúc cho đôi uyên ương. Người đại diện phát biểu hay cũng thể hiện sự chu đáo, chân thành với gia đình thông gia, đồng thời làm mở mặt nhà trai.

Tuy nhiên, tùy theo vùng, miền, tập tục, hoàn cảnh,… mà bài phát biểu có sự thay đổi khác nhau, ví dụ có nhiều trường hợp lễ ăn hỏi kết hợp với rước dâu luôn để rút gọn thủ tục do nhà trai và nhà gái cách trở về địa lý; hoặc bài phát biểu ở nông thôn sẽ có chút khác biệt so với thành thị…

Bài phát biểu hay còn thể hiện sự chân thành, chu đáo với nhà thông gia

Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu một số bài phát biểu đám cưới họ nhà trai hay nhất mà chương trình đám cưới nhà trai cần phải có để các bạn tham khảo:

Bài phát biểu đám cưới của nhà trai tại lễ ăn hỏi

Hiện nay có rất nhiều đám cưới tổ chức lễ ăn hỏi riêng, tách biệt với lễ rước dâu. Theo đó, người đại diện nhà trai phát biểu như sau:

Kính thưa các cụ ông, cụ bà (hoặc các cụ, các ông, các bà), ông …bà … là thân sinh của cháu …(cô dâu)… cùng anh chị em nội ngoại hai bên gia đình nhà trai nhà gái. Kính thưa các vị đại biểu, các vị quan khách cùng bạn bè thân thiết gần xa của hai cháu (đọc tên chú rể, cô dâu).

Trước tiên, tôi xin đại diện cho họ nhà trai kính chúc sức khỏe các cụ ông, cụ bà, anh chị em gia đình họ nhà gái cùng với bạn bè, quan khách gần xa đang có mặt tại hội trường của họ nhà gái lời chúc sức khỏe dồi dào và chúc mừng cho hạnh phúc hai cháu ….

Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là …. là …. của cháu .. (chú rể). Được sự chấp thuận của gia đình hai bên, hôm nay ngày lành, tháng tốt tôi xin thay mặt gia đình họ nhà trai có lễ và cơi trầu kính dâng lên gia tiên họ nhà gái và kính mong ông bà và họ mạc nhà gái nhận lễ của họ nhà trai chúng tôi.

Ngay sau lời phát biểu họ nhà trai, nhà gái tiến hành thủ tục phát biểu nhận lễ, cô dâu chú rễ đứng ra thắp hương trước bàn thờ gia tiên. Tiếp đến, người đại diện nhà trai, nhà gái giới thiệu về thành phần đoàn hai bên rồi cùng ngồi chuyện trò, uống nước. Nếu ăn hỏi nơi xa, gia đình nhà gái thường sẽ mời cơm hoặc đãi tiệc.

Bài phát biểu của họ nhà trai tại lễ ăn hỏi

Bài phát biểu đám cưới của nhà trai khi đến rước dâu tại nhà gái:

Kính thưa các cụ, các ông, các bà, anh chị em nội ngoại của gia đình hai bên cùng bạn bè gần xa thân thiết của hai cháu.

Trước tiên, tôi xin đại diện cho họ nhà trai kính chúc sức khoẻ đến các cụ ông cụ bà, hai ông bà thân sinh cháu (cô dâu), anh chị em của hai gia đình cùng bạn bè thân thiết của hai cháu có mặt đông đủ tại đây để chúc mừng hạnh phúc cho hai cháu (cô dâu và chú rễ).

Tôi xin được tự giới thiệu tôi tên là….. là … của cháu (chú rễ)… Được sự chấp thuận của gia đình hai bên, hôm nay, ngày lành tháng tốt gia đình chúng tôi xin phép thay mặt bên họ nhà trai, xin có cơi trầu kính dâng gia tiên bên họ nhà gái và xin phép được đón cháu(cô dâu) … về làm dâu trong nhà tôi, và về làm cháu trong họ … chúng tôi. Đồng thời gia đình tôi cũng xin phép gia đình ông … và bà … cho cháu (cô dâu) … được làm con làm cháu trong gia đình chúng tôi. Kính mong ông bà nhận cơi trầu xin dâu của họ nhà trai chúng tôi.

Bài phát biểu của nhà trai khi đến rước dâu tại nhà gái

Bài phát biểu xin dâu của đại diện nhà trai

Lễ xin dâu thường diễn ra khá nhanh, sau khi nhà gái có phát biểu chấp nhận lời xin dâu, hai bên ngồi uống nước chuyện trò. Kết thúc, đại diện nhà trai sẽ phát biểu như sau:

Kính thưa các cụ ông, cụ bà, anh em nội ngoại gần xa, bạn bè thân thiết của hai cháu (cô dâu và chú rễ).

Giờ tốt đã đến, tôi xin đại diện cho đoàn đại biểu họ nhà trai xin trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nhiệt tình của họ nhà gái đối với đoàn đại biểu nhà trai của chúng tôi. Đồng thời qua đây tôi cũng mong muốn rằng tình cảm hai gia đình dành cho nhau sẽ ngày càng gắn bó thắm thiết hơn.

Sau đây xin phép các cụ ông, cụ bà, anh em nội ngoại và đông đủ bạn bè của cả hai cháu, họ nhà trai chúng tôi được đưa cháu (cô dâu)… về gia đình ông … và bà … để tổ chức lễ thành hôn cho hai cháu.

Kính mời các cụ ông, cụ bà, gia đình nội ngoại cùng bạn bè của hai cháu về dự tổ chức với họ nhà trai chúng tôi.

Tôi xin trân trọng cảm ơn!

Chuẩn bị bài phát biểu trong lễ xin dâu

Phát biểu tại nhà trai của người đại diện sau khi đã đưa dâu về

Thưa toàn thể gia đình nội ngoại hai cháu…

Thay mặt họ nhà trai, tôi xin cảm ơn lời phát biểu chân tình, đầy trách nhiệm mà ông đại diện họ nhà gái vừa phát biểu và có lời căn dặn tới 2 cháu. Một lần nữa, thay mặt toàn thể họ nhà trai xin được cảm ơn các cụ, các ông, các bà, các anh, các chị và các bạn nam nữ đã dành thời gian vàng ngọc của mình để đưa cháu (cô dâu)..… về với nội tộc chúng tôi. Chúng tôi xin được hứa với họ nhà gái sẽ chỉ bảo, giúp đỡ và làm tròn trách nhiệm để đưa các cháu nhanh hòa nhập với cuộc sống cũng như gia phong mỹ tục của nội tộc chúng tội.

Hai cháu … và … đã gặp nhau, quen nhau, yêu nhau và có quãng thời gian tìm hiểu nhau để đi đến cuộc hôn nhân này, họ nhà trai chúng tôi rất vui mừng vì có thêm được dâu mới, có thêm một người con, người cháu trong gia đình. Chúng tôi sẽ dốc hết lòng vun vén cho hạnh phúc của hai cháu, cũng mong các công, các bà, cô, dì, chú, bác họ nhà gái yêu quý và chỉ bảo cháu (chú rễ)… nhà chúng tôi, cháu vẫn còn trẻ người non dạ, có gì không phải mong gia đình chỉ bảo cháu thêm.

Sau đây tôi xin mời toàn thể hội hôn chúng ta cùng ăn trầu, uống nước, ca hát để chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ. Tôi cũng xin được nhường lời lại cho ban tổ chức để buổi lễ thành hôn được tiếp tục. Xin trân trọng cảm ơn!

Các lời phát biểu đám cưới hay sẽ giúp đám cưới thêm hoàn hảo

Trên đây là tổng hợp các lời phát biểu đám cưới họ nhà trai hay nhất mà thủ tục đám cưới nhà trai cần phải có. Hi vọng bài viết góp một phần công sức nhỏ bé giúp hai bạn chắp cánh hạnh phúc lứa đôi!